The Warning cancela concierto: este fue el problema de salud de Paulina Villarreal

The Warning consolida su lugar como una de las bandas femeninas más destacadas del rock mexicano gracias a su identidad y proyección internacional - (Instagram/@thewarningrockband)

La banda regiomontana, The Warning, anunció a través de sus redes sociales que su presentación en el Werchter Festival, en Bélgica fue cancelada.

El comunicado menciona que la recuperación de su baterista, Paulina Villarreal fue más complicada de lo que se esperaba, por lo que necita más días para recuperarse y estar en las mejores condiciones para volver a los escenarios.

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La presentación estaba programada para el viernes 3 de julio, sin embargo, las complicaciones en el estado de salud de Paulina esfumó toda esperanza de poder llevar a cabo la presentación.

¿Cuál fue el mensaje que compartió The Warning?

La publicación firmada por las tres integrantes dice lo siguiente:

“Para nuestros fans en el Werchter Festival:

Esperábamos que Pau estuviera lista para presentarse hoy, pero su enfermedad fue más difícil de lo que esperábamos y necesita más tiempo para descansar y recuperarse antes de poder regresar al escenario.

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Desafortunadamente, tenemos que cancelar la presentación de hoy en el Werchter Festival.

Lamentamos mucho a todos los que planeaban vernos esta noche. Teníamos muchas ganas de regresar a Bélgica y tocar para ustedes. Gracias por todo el amor, la paciencia y la comprensión que nos han mostrado en los últimos días.

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Con mucho cariño, Dany, Pau y Ale."

Las integrantes del grupo musical The Warning anuncia la cancelación de su concierto en el Werchter Festival de Bélgica por problemas de salud de Paulina Villarreal (Captura: Instagram/The Warning) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el problema de salud de Paulina?

Hasta el momento el diagnostico exacto de Paulina es reservado, únicamente se mencionó que la enfermedad que afecta a Pau ha tomado más tiempo del esperado.

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Sin embargo, el día 2 de julio, durante una presentación en Alemania Paulina sufrió un desmayo durante la presentación de la canción “Disciple”.

Este desmayo fue el detonante para la cancelación de su show en Bélgica, el mismo 2 de julio, la baterista se pronuncio al respecto y menciono que se encontraba indispuesta antes de subir al escenario, pero decidió presentarse junto a sus hermanas Daniela y Alejandra Villarreal.

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En el momento del desmayo el equipo técnico reaccionó de inmediato para asistirla, a pesar de que sus hermanas intentaron continuar con el concierto se opto por suspender su presentación para priorizar la salud Paulina.

Horas después del incidente en Alemania, Paulina Villarreal tranquilizó a los seguidores de la banda mediante un mensaje publicado en sus redes sociales confirmando que se encontraba fuera de peligro y que únicamente había sido un desmayo “chirris”.

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“Hola, estoy bien. Perdón por acortar el show en Münster, espero que aún así se hayan divertido el poco tiempo que pudimos tocar. Gracias por comprender. ¡Voy a descansar un poco ahora! ¡Danke!“, mencionó la baterista de The Warning.

Para después agregar “traigo una gripita y entre el cansancio de estar enferma y el calorón que hacía en el show me desmayé un chirris, pero ya estoy mejor, todo bien, namás a descansar tantito. pásenme el video lol“.

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Paulina Villarreal - (Instagram)

El mensaje genero miles de reacciones y comentarios por el tono despreocupado que utilizo Paulina para abordar el tema.

Sin embargo, referente a la cancelación de su show en Bélgica la baterista no ha compartido alguna otra información sobre su estado de salud.

De México para el mundo

Con su nuevo álbum titulado Everything’s Falling y con su estreno programado para el 28 de agosto sus fanáticos esperan que Paulina se encuentre bien y que esto no implique un contratiempo para esta nueva etapa de la banda.

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Las hermanas Villarreal se encuentran en este momento en su momento de mayor proyección internacional, haciendo presentaciones a lo largo del mundo.

Desde 2013, las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez integran al grupo originario de Monterrey, Nuevo León, consolidadose como uno de los exponentes mexicanos de rock con mayor proyección internacional.