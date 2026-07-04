Decomisan cigarrillos apócrifos en la aduana del AIFA

AIFA decomiso de cigarros falsos Gabinete de Seguridad de México

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detectó y aseguró un cargamento de 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en la Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como parte de las acciones de vigilancia y combate al contrabando en las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con un comunicado oficial, la mercancía provenía de Bélgica y fue identificada durante los procesos de revisión documental y operativa que realiza personal especializado en la terminal aérea.

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Las autoridades señalaron que la detección fue posible gracias al uso de herramientas de análisis estratégico, perfiles de riesgo y mecanismos de vigilancia aduanera.

Inconsistencias en la documentación

AIFA decomiso de cigarros falsos (Gabinete de Seguridad de México/FB)

La ANAM explicó que durante la inspección se detectaron inconsistencias en la documentación relacionada con el cargamento, lo que permitió canalizar la operación hacia una revisión especializada. Tras la verificación física y administrativa de la mercancía, se determinó el aseguramiento de los cigarrillos por tratarse de productos presuntamente apócrifos.

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El organismo federal destacó que este tipo de operativos forman parte de la estrategia permanente para fortalecer los controles aduaneros en el país y evitar el ingreso de mercancías que incumplan con la normatividad mexicana.

Asimismo, subrayó que las acciones coordinadas con las fuerzas armadas permiten reforzar la seguridad en puntos estratégicos de comercio exterior, particularmente en el AIFA, considerado uno de los principales centros logísticos y de carga aérea del país.

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“La detección fue posible gracias a los procesos de revisión documental y operativa realizados por personal especializado, apoyados en herramientas de análisis estratégico, perfiles de riesgo y mecanismos de vigilancia aduanera”, indicó la ANAM en el comunicado.

Mercancías apócrifas sin cumplir controles sanitarios y regulatorios

AIFA decomiso de cigarros falsos (Gabinete de Seguridad de México/FB)

La dependencia también enfatizó que estas acciones contribuyen a fortalecer las capacidades institucionales para supervisar las operaciones de comercio exterior, mejorar la trazabilidad documental y prevenir el ingreso de mercancías ilegales o irregulares que representen riesgos para la economía formal y la salud pública.

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El decomiso de cigarrillos presuntamente falsificados ocurre en medio de los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir el comercio ilícito de productos de tabaco, una actividad que genera pérdidas millonarias por evasión fiscal y afecta a las empresas legalmente establecidas. Además, las autoridades han advertido que este tipo de mercancías puede ingresar al mercado sin cumplir controles sanitarios y regulatorios.

Hasta el momento, la ANAM no informó si derivado de este aseguramiento hubo personas detenidas o si se inició alguna carpeta de investigación por delitos relacionados con contrabando, falsificación o violaciones a la Ley Aduanera. Sin embargo, el cargamento quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para continuar con las indagatorias correspondientes.

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La Aduana del AIFA ha incrementado en los últimos meses las revisiones y operativos de vigilancia debido al crecimiento de operaciones comerciales y de carga internacional en la terminal aérea. Las autoridades federales consideran que el fortalecimiento de la supervisión aduanera es clave para detectar mercancías ilegales, armas, drogas, productos falsificados y operaciones de comercio irregular.

Con este aseguramiento, la ANAM reiteró su compromiso de mantener acciones coordinadas con distintas instituciones de seguridad y defensa para proteger la economía nacional y garantizar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos legales establecidos.

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El caso de los 84 mil cigarrillos asegurados en el AIFA se suma a otros operativos recientes realizados en distintas aduanas del país, donde las autoridades han detectado mercancía apócrifa y productos de procedencia irregular, principalmente provenientes de mercados internacionales.