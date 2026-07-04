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Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo formal por lo ocurrido vs México en el Mundial 2026

Solicitan una investigaciónpormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido de 16vos de Final en la Ciudad de México

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Ecuador perdió contea México en 16vos de Final. REUTERS/Eloisa Sanchez
Ecuador perdió contea México en 16vos de Final. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Mundial 2026 se acabó para la Selección de Ecuador, quien sufrió la eliminación a manos de la Selección Mexicana de Futbol el martes 30 de junio en duelo por los 16vos de Final del Mundial 2026.

Sin embargo, tres días después la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) emitió un reporte de prensa para confirmar que presentó una protesta formal ante la FIFA en relación con lo sucedido antes y durante el duelo frente al Tricolor en el estadio Ciudad de México.

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“Sobre lo sucedido frente a México, la Federación Ecuatoriana de Futbol presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido -incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores-. Este es el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud", comienza sus escrito.

“Sobre el regreso de los jugadores, una vez liberada la concentración y concluida la participación en el Mundial 2026, la Federación facilitó las condiciones necesarias para que cada jugador pudiera trasladarse, con libertad, al destino de su preferencia".

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“Sobre los aspectos económicos del Mundial, en las próximas semanas, la Federación sostendrá reuniones con clubes y asociaciones. El objetivo es doble: rendir cuentas de manera transparente y recoger la retroalimentación de todos los actores involucrados, de forma que quede claro, con información verificable, cómo se gestionaron los distintos aspectos económicos de la participación de la Selección en el Mundial“, recalca la FEF.

Exigen investigación tras lo ocurrido en México durante el Mundial 2026
Exigen investigación tras lo ocurrido en México durante el Mundial 2026 (X / FEF)

El comunicado de la Federación de Ecuador aparece después del reclamo a la organización del Mundial 2026, derivado de la serenata que la afición mexicana llevó a los jugadores de La Tri, una noche anterior del partido afuera de su hotel de concentración.

“Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Futbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de futbol debería representar", manifestó la FEF.

“Por ello, se hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas”

“Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el ‘fair play’ que dan sentido a una Copa del Mundo. Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas", terminan sus líneas.

Difunden agresiones a gente de Ecuador en México

Gente de Ecuador tristes tras eliminación a manos de México. REUTERS/Cristina Vega
Gente de Ecuador tristes tras eliminación a manos de México. REUTERS/Cristina Vega

Durante el último eventos deportivo realizado en el estadio Ciudad de México, se registraron agresiones a la afición de Ecuador tanto en las inmediaciones como en el interior del recinto, incluso a periodistas que estaban en la transmisión post partido del encuentro de 16vos de Final.

Diversos testigos y representantes de la comunidad ecuatoriana denunciaron incidentes de violencia física y verbal. Entre los hechos reportados se incluyen empujones, golpes y lanzamientos de objetos, así como insultos de tono xenófobo tras acabar el partido.

El caso más sonado proviene en los pasillos del estadio Ciudad de México donde una pseudoaficionada mexicana se burla de dos hombres ecuatorianos antes de lanzar un vaso de cerveza. El incidente no quedó desapercibido y mucha gente tratar de localizar a esta persona para que sea sancionada por este acto reprobable.

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