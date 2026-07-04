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Renata Notni aclara rumores tras su encuentro con Diego Boneta en el Mundial

Tras su encuentro en el Mundial los rumores toman fuerza ¿Habrá una reconciliación con su ex novio Diego Boneta?

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Renata Notni poses on the red carpet during arrivals for the screening of the film "Emilia Perez" in competition at the 77th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 18, 2024. REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Renata Notni poses on the red carpet during arrivals for the screening of the film "Emilia Perez" in competition at the 77th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 18, 2024. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

La conocida actriz respondió a los rumores que anuncian un posible regreso con su ex novio Diego Boneta, todo esto tras encontrarse durante la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México.

Notni respondió tajantemente y mencionó “Para mí, el pasado es pasado y se queda en el pasado”.

Además de mencionar que su relación quedo en muy buenos términos, Renata mencionó “Cuando cierro un libro, le doy vuelta a la página y no pongo energía en la página anterior”.

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Tras la tajante respuesta, la actriz, paro todos los rumores acerca de su supuesta reconciliación con Boneta, dejando en claro que a pesar de haber culminado su relación en buenos términos Notni prefiere mirar hacia el frente y dar por cerrado su ciclo con Diego Boneta.

Diego Boneta y Renata Notni revelaron que viven juntos.
Diego Boneta y Renata Notni revelaron que viven juntos. (@diego, Instagram)

¿Cómo fue su encuentro durante el Mundial 2026?

El 11 de junio durante la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, Renata Notni y Diego Boneta fueron captados por un fotógrafo pasando de extremo a extremo durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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La ex pareja tuvo ese inesperado encuentro, sin embargo, ninguno de los dos compartió o comentó dicha fotografía en sus redes sociales.

¿Cómo fue la ruptura con Diego Boneta?

La pareja, que inició su relación a finales de 2020 y fue considerada una de las más estables del espectáculo mexicano, confirmó su ruptura el 11 de abril de 2026.

Durante una entrevista, el reconocido actor, confirmó que su relación con Renata Notni había llegado a su fin tras más de cinco años de noviazgo.

Boneta prefirió no dar detalles acerca de la ruptura en su momento, pero para mayo de 2026 comentó “Fue una decisión que viene desde el respeto, desde el amor y con mucho cariño”.

Más adelante el actor también hablo sobre su proceso de duelo, luego culminar su relación de más de cinco años, asegurando que se mantiene enfocado en su trabajo y en su crecimiento profesional.

Boneta volvió a afirmar que, a pesar de la dificultad de terminar una relación de tantos años la separación ocurrió en buenos términos, lo que le ha permitido mantenerse tranquilo y enfocado en su proceso personal y profesional.

Diego Boneta
(KARLA LISKER)

Renata Notni aclaro que no hubo ninguna infidelidad

Después de la viralización de diversos videos y el surgimiento de rumores sobre supuestos problemas en la pareja, la actriz aprovechó para aclarar la situación. “Lo único que les puedo decir es que en nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación muy bonita”.

Respecto a los momentos captados en video y la controversia pública, Notni puntualizó:“Esos videos y cosas que de repente se salen de contexto no tuvieron nada que ver con esto”.

De esta forma, dejó claro que el fin de su noviazgo no responde a accidentes públicos ni a situaciones negativas.

La separación, remarcó la actriz, fue una decisión personal entre ambos, sin causas sensacionalistas y siempre bajo un clima de respeto.

De igual forma, Boneta confirmó lo dicho por la actriz, destacando la serenidad con la que ambas partes tomaron la ruptura.

Incluso el actor reacción con humor ante los comentarios acerca de que su soltería le “sentaba bien”, Boneta mencionó “Me van a sonrojar... Ya me van a poner nervioso”.

Renata Notni y Diego Boneta se han vuelto una de las parejas más populares de la farándula mexicana (Instagram @rennotni)
Renata Notni y Diego Boneta se han vuelto una de las parejas más populares de la farándula mexicana (Instagram @rennotni)

Desde esa ruptura en abril, la ex pareja decidió llevar el tema de la manera más cauta y privada posible, intentando evitar aún más rumores.

A pesar de que Notni había dejado claro a la prensa que su relación había terminado de la mejor forma posible y que ambos se quedaban con lo positivo, la prensa continúa con dudas acerca de una posible reconciliación.

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