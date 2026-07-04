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Angélica María acusa a Lucía Méndez de bloquear su carrera y ella responde con amenaza de demanda

La disputa por un supuesto bloqueo laboral de hace más de 40 años ahora incluye una advertencia judicial por daño moral y difusión internacional de las acusaciones

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Imagen dividida de dos mujeres; una con cabello rubio rizado y camisa azul, otra con cabello rubio recogido y vestido brillante; el texto 'VS' en el centro.
La controversia se reavivó cuando Angélica María, de 81 años, respondió en una entrevista reciente a la pregunta de si alguien se había interpuesto en su carrera. Su respuesta involucró directamente a Méndez. (Composición/Redes Sociales)

Lucía Méndez salió al paso de las declaraciones de Angélica María sobre un supuesto veto orquestado en su contra dentro de Televisa hace más de cuatro décadas. En una llamada telefónica al programa De Primera Mano de grupo Imagen, la protagonista de Colorina negó punto por punto la acusación, ofreció su propia versión de los hechos y advirtió que evalúa demandar a la “Novia de México” por difamación.

La controversia se reavivó cuando Angélica María, de 81 años, respondió en una entrevista reciente a la pregunta de si alguien se había interpuesto en su carrera.

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Su respuesta involucró directamente a Méndez. “Era un novio pudiente, me costó como cuatro o cinco años volver a Televisa”, dijo, en referencia a la relación que Méndez mantuvo con Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo, entonces dueño de la televisora. En otra ocasión, con Yordi Rosado, había señalado también a su exesposo Raúl Vale como parte del origen del problema.

La llamada a <i>De Primera Mano</i>

Primer plano de Angélica María, una mujer de piel clara y cabello rubio rizado, con maquillaje oscuro en los ojos y una camisa azul
Méndez también cuestionó la premisa de que ella “estaba empezando” cuando ocurrió el veto. (Angélica María: Instagram)

Méndez, de 71 años, respondió en directo desde el teléfono. “Esto pasó hace 44 años y esto ya lo había dicho ella, pero internamente a ciertas personas. Y realmente esto es absolutamente falso”, arrancó sin rodeos.

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La actriz rechazó que hubiera tenido el poder —o el interés— de influir sobre Azcárraga para perjudicar a otra artista. Y señaló de inmediato la que, según ella, es la contradicción central del argumento de Angélica María: la propia acusadora ya había dado una versión distinta ante Yordi Rosado, donde reconoció el papel de Raúl Vale.

Méndez también cuestionó la premisa de que ella “estaba empezando” cuando ocurrió el veto. Enumeró su trayectoria hasta ese momento: había protagonizado Más negro que la noche en 1975 con el director Carlos Enrique Taboada, participado en Los hijos de Sánchez, producido a Juan Gabriel con el álbum Siempre estoy pensando en ti —que vendió un millón de copias—, y sido producida por Camilo Sesto.

“Ya había hecho muchas cosas, cantado en palenques, acá y allá”, dijo. “Yo no tenía necesidad de ocupar el lugar de nadie porque yo ya tenía mi lugar. Muy humildemente, pero ya lo tenía.”

Lo que realmente ocurrió, según Méndez

(YT: Hoy)
“El señor Azcárraga era muy delicado con este tipo de cosas. Emilio era blanco o negro: estás o no estás. La vetó y vetó a toda la familia”, relató Méndez en la llamada.(Captura de pantalla/ Hoy)

La actriz reconstruyó los hechos con nombres y detalles. Raúl Vale produjo la telenovela Guadalupe, protagonizada por su hija Angélica Vale, y la ofreció a Televisa. El ejecutivo Víctor Hugo Farri le respondió que la televisora no estaba interesada en comprarla, pero le hizo una advertencia expresa: que no la vendiera al Canal 13.

Vale no respetó la condición. Terminó vendiéndola a MVS.

“El señor Azcárraga era muy delicado con este tipo de cosas. Emilio era blanco o negro: estás o no estás. La vetó y vetó a toda la familia”, relató Méndez en la llamada. El veto alcanzó a Angélica María, a Angélica Vale y a la madre de ambas. “Simplemente Raúl Vale la regó y yo no tengo por qué pagar los platos rotos.”

Para ilustrar el nivel de celo que Azcárraga tenía con la lealtad de sus figuras, Méndez recordó que cuando surgió TV Azteca, el empresario dio exclusividad a todo su elenco. “Imagínense el grado de delicadeza que tenía en ese momento”, dijo.

El peso de <i>Colorina</i> como argumento

Méndez usó el impacto de sus propias telenovelas para refutar la idea de que buscaba “el lugar” de Angélica María. Recordó las palabras que el periodista Jacobo Zabludovsky pronunció al final de Colorina: “Hoy están vacías las calles, hoy no hay nadie en ningún teatro, en ningún lado, porque queremos saber quién es el hijo de la Colorina.”

“Entendiendo el impacto que fue”, apuntó Méndez. Y añadió: “Ella es del rock y yo soy del pop. No tenía por qué envidiar su lugar ni pensar en su lugar. ¿Qué lugar quería yo quitarle? Por amor de Dios.”

Su lectura sobre el origen de la acusación fue directa: “Cuando se sintió derrotada, Angélica buscó una cara culpable. Buscó en mí que yo era la culpable de que la hubieran vetado.”

Demanda en análisis, con precedente propio

La demanda no se ha presentado hasta el momento. Angélica María no ha respondido a la advertencia legal ni a la versión ofrecida por Méndez en De Primera Mano. (Archivo)
La demanda no se ha presentado hasta el momento. Angélica María no ha respondido a la advertencia legal ni a la versión ofrecida por Méndez en De Primera Mano. (Archivo)

Tras la llamada, Méndez confirmó que el asunto ya está en manos de sus abogados. “Si ella no tiene pruebas, entonces tendré que proceder legalmente porque eso se llama difamación. Ya esta noticia está en Italia, Rusia, en todos lados. Me molesta que Angélica me esté lastimando de esta manera porque sí es un daño moral.”

La actriz tiene un precedente en este tipo de conflictos: cuando Laura Zapata la atacó públicamente, obtuvo una orden de restricción en su contra. “Mi hijo Pedro Antonio me dijo: ‘No, mamá, no cargues con carmas. Cállale la boca y punto’”, recordó.

La demanda no se ha presentado hasta el momento. Angélica María no ha respondido a la advertencia legal ni a la versión ofrecida por Méndez en De Primera Mano.

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