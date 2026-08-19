Caostica MX 2026: programación, sedes y actividades del festival de cortos y videoclips en Ciudad de México

El Festival Internacional de Cortos y Videoclips Caostica debuta en la capital mexicana. (Caostica Facebook)

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El Festival Internacional de Cortos y Videoclips Caostica llega por primera vez a Ciudad de México con una edición cargada de premios, actividades paralelas y una noche de punk-rock para cerrar. La primera edición de Caostica MX estrena tres nuevos reconocimientos y se extiende del 14 al 28 de agosto de 2026 entre la Cineteca Nacional, el Cine Tonalá y el Centro Cultural de España en México.

El festival debuta en territorio mexicano con un jurado latinoamericano inédito. El premio a mejor obra LATAM lo decide un jurado integrado por Edna Campos, Juan Pablo Bastarrechea, Danniela Castro y Tania Delgado. El premio a mejor obra vasca corre a cargo de seis Euskal Etxeak —Casas Vascas— repartidas entre Chile, Perú, Argentina, Uruguay y México. El tercero lo decide el público que llene la sala del Cine Tonalá.

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La imagen oficial de esta primera edición es obra del artista mexicano Jorge Escotto. El cartel reinventa el diseño de Caostica 24, creado por Leone Artworks, y homenajea a películas como La Profecía, El Pueblo de los Malditos, Este Chico es un Demonio y Los Chicos del Maíz, así como a los niños amenazantes que las protagonizan.

Caostica MX reúne cortometrajes y videoclips con premios fallados por un jurado latinoamericano. (Facebook Caostica)

Antes de la entrega de premios, Caostica MX participa en la edición 25 de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, con una serie de actividades que arrancaron este mes.

El viernes 14 de agosto, el director Paul Urkijo protagonizó un encuentro sobre “Mitología, Espada y Brujería en el Cine Fantástico” en la Cineteca Nacional de las Artes, donde también se proyectaron todos sus cortometrajes. Este miércoles 19 de agosto, la diseñadora Nerea Torrijos imparte la charla “Vistiendo el Fantástico” en la Facultad de Cine. Por la noche, la Cineteca Nacional de México proyecta ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, a 50 años de su estreno.

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Punk-rock, vinilos y palmarés para cerrar Caostica MX

El jueves 27 de agosto, la entrega de premios de Caostica MX se celebra en el Jardín Juárez con concierto de la banda de punk-rock mexicana Carrion Kids y una sesión de vinilos a cargo de Miki Navajas DJ Set.

Caostica MX arranca su primera edición en la capital con actividades dentro del Festival Macabro, un cartel del artista Jorge Escotto y una ceremonia de clausura con la banda Carrion Kids el 27 de agosto en el Jardín Juárez. (Facebook Caostica)

El viernes 28 de agosto, el Centro Cultural de España en México proyecta el palmarés completo de Caostica 24 y Caostica MX, con lo que concluye la primera edición del festival en la capital del país.

Sedes

Cine Tonalá Tonalá 261, Roma Sur, CDMX

Jardín Juárez Av. Chapultepec 61, Colonia Centro, CDMX

Centro Cultural de España en México República de Guatemala 18, Colonia Centro, CDMX

Cineteca Nacional de las Artes Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, CDMX

Cineteca Nacional de México Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, CDMX

Facultad de Cine Coahuila 184, Roma Sur, Cuauhtémoc, CDMX

Selección Oficial Caostica

Del 14 al 28 de agosto, Ciudad de México recibe por primera vez al Festival Internacional de Cortos y Videoclips Caostica con tres premios inéditos, colaboraciones con el Festival Macabro y una proyección final del palmarés en el Centro Cultural de España en México. (Unidad y movimiento, de Maldita Vecindad / IMCINE)

Entre el 25 y el 27 de agosto, Cine Tonalá albergará proyectos de 13 países en total, los cuales estarán divididos en siete programas de cortometrajes.

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De los 49 cortometrajes en la Sección Oficial y la Sección Bizarra, 4 son producciones mexicanas:

Unidad y movimiento , de Maldita Vecindad

El amor te hiere como el rayo , de Fakir & Los Psíquicos

Mi corset , de Carrion Kids

¡Abre las piernas!, de Águeda V. Flores | Realizado en coproducción con España y Suiza