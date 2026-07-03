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Misión imposible mundialista: así burló un joven la seguridad para colarse al FIFA Fan Fest de Monterrey

Parque Fundidora implementó una política de “cero tolerancia” tras los daños en varios accesos, pero un fan logró escabullirse para entrar

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Un joven generó reacciones en redes sociales luego de ser captado mientras ingresaba sin autorización al FIFA Fan Fest instalado en el Parque Fundidora, en Monterrey. El video muestra al individuo escalando una barda perimetral ubicada cerca de una zona acuática, con el objetivo de entrar al recinto sin utilizar los accesos oficiales ni pasar por los filtros de seguridad.

Las imágenes se difundieron en distintas plataformas y volvieron a colocar bajo atención las medidas de vigilancia implementadas durante las actividades relacionadas con el Mundial 2026. El hecho ocurrió después de varios incidentes registrados en días recientes, cuando grupos de asistentes intentaron acceder al evento pese a que el aforo ya había sido cubierto.

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Ante esta situación, la administración del Parque Fundidora reforzó su postura y advirtió que las personas que entren a las instalaciones sin permiso podrían enfrentar consecuencias legales. La política anunciada es de “cero tolerancia” para quienes busquen evadir los controles de ingreso durante las celebraciones mundialistas.

¿Qué pasó con el joven que escaló la barda?

El aficionado utilizó una zona cercana al agua para ingresar sin pasar por los filtros.
El aficionado utilizó una zona cercana al agua para ingresar sin pasar por los filtros.

El joven fue grabado mientras subía por un muro exterior del parque, en un punto cercano a un área con agua. En el video se observa cómo intenta superar la estructura para llegar al espacio donde se desarrolla el FIFA Fan Fest.

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La escena llamó la atención porque el acceso se realizó fuera de los puntos destinados para el ingreso de visitantes. Además, ocurrió en un momento en que las autoridades y responsables del recinto han insistido en que los asistentes deben respetar los protocolos de seguridad, especialmente en eventos que reúnen a miles de personas.

Hasta el momento, el clip se ha convertido en tema de conversación por el riesgo que representa este tipo de acciones. Además de evitar los filtros establecidos, escalar muros o forzar entradas puede poner en peligro tanto a quienes intentan ingresar como a las personas que se encuentran alrededor.

¿Qué advierte Parque Fundidora a quienes entren sin permiso?

Un hombre sonriente en camiseta de México entrega una botella. Gran multitud de asistentes, banderas mexicanas, un escenario y estructuras industriales. Estilo acuarela.
El gobernador Samuel García saluda a los asistentes en el Fan Fest de Nuevo León, un evento concurrido por aficionados al fútbol en el Parque Fundidora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de los incidentes ocurridos durante el FIFA Fan Fest, en varios accesos del parque fueron colocados avisos dirigidos a quienes pretendan entrar sin autorización. Los letreros advierten que las personas sorprendidas en esa situación serán entregadas a las autoridades.

“A toda persona que ingrese a estas instalaciones sin permiso, será remitida a las autoridades correspondientes por el delito de allanamiento a propiedad privada”.

La advertencia forma parte de una estrategia implementada tras los problemas registrados el martes 30 de junio, previo al partido de la Selección Mexicana ante Ecuador y a la presentación de una agrupación musical originaria de Monterrey.

Ese día, el recinto alcanzó su capacidad máxima y los accesos fueron cerrados. Sin embargo, cientos de personas buscaron ingresar de manera irregular, lo que provocó momentos de tensión en distintos puntos del Parque Fundidora.

¿Dónde ocurrieron los principales incidentes?

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Uno de los episodios más complicados se registró en la entrada de Cintermex, donde un grupo de asistentes derribó una puerta para intentar entrar al evento. También hubo problemas en el acceso ubicado sobre la avenida Constitución, sitio donde fue destruido un barandal durante los intentos por superar las restricciones.

Las imágenes de personas brincando bardas, empujando estructuras y forzando entradas circularon en redes sociales. La situación provocó que el operativo de seguridad fuera revisado y que el parque adoptara nuevas medidas para evitar que escenas similares se repitan en los próximos encuentros del Mundial.

El objetivo es que las actividades se desarrollen en condiciones seguras y que los asistentes puedan disfrutar de los partidos, conciertos y transmisiones sin exponerse a situaciones de riesgo por sobrecupo o accesos irregulares.

¿Hubo personas lesionadas durante los hechos?

Multitud de personas con camisetas verdes de fútbol. Varias pantallas gigantes muestran un partido. Banderas de México y puestos de venta de ropa.
Cientos de aficionados con camisetas de la selección mexicana se reúnen en un fan fest en Monterrey para ver un partido de fútbol en pantallas gigantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los incidentes del 30 de junio, uno de los portones de acceso colapsó y cayó sobre una mujer. La persona resultó lesionada y fue trasladada al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica.

El caso evidenció los riesgos que pueden surgir cuando se concentran grandes grupos de personas en accesos cerrados o saturados. Por ello, las autoridades del parque insistieron en que nadie debe intentar entrar por zonas no autorizadas, ya que estas acciones pueden derivar en accidentes, daños a la infraestructura y posibles sanciones.

Mientras el Mundial 2026 mantiene la expectativa entre los aficionados, el Parque Fundidora busca evitar nuevos episodios de caos. El mensaje para quienes planeen asistir al FIFA Fan Fest es claro: respetar los accesos oficiales no solo permite mantener el orden, también puede prevenir consecuencias legales y situaciones peligrosas.

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