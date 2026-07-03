Liam Gallagher advierte con cancelar conciertos de Oasis si México le gana a Inglaterra: “Pueden olvidarse”

El músico se enganchó con los fanáticos mexicanos por el enfrentamiento de su selección con el combinado azteca. (REUTERS/Henry Nicholls)

La advertencia a México de Liam Gallagher volvió a encender las redes sociales en la antesala del partido entre ambas selecciones. El cantante británico reavivó la polémica tras responderle a una fan mexicana con un mensaje en el que incluso mencionó a Oasis y sus visitas a nuestro país.

La discusión creció desde que el vocalista pronosticó que Inglaterra vencería 5-0 a México a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), una publicación que desató una ola de reacciones entre aficionados y seguidores de la banda. Desde entonces, el cruce digital sumó nuevos mensajes y mantuvo al músico en el centro de la conversación rumbo al duelo del domingo.

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Todo comenzó cuando Gallagher escribió que creía que la selección inglesa se impondría con una goleada ante México. El comentario provocó molestia entre usuarios mexicanos y abrió una cadena de respuestas que pronto se volvió tendencia.

Una ilustración en acuarela presenta a Liam Gallagher junto a las banderas de México e Inglaterra, con un balón de fútbol en un fondo oscuro y estrellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Músicos mexicanos contraatacan

Entre las reacciones que más circularon estuvo la de Fher de Maná, quien respondió al cantante con un mensaje directo: “El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches. Ubícate. ¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo a ver cómo nos va”.

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Después de ese intercambio, el propio Liam Gallagher intentó bajar la intensidad de la discusión con otra publicación. “Cada vez que he estado en México todos han sido encantadores, no entiendo toda esta actitud sin sentido, todo va a estar bien”, escribió el músico.

Lejos de cerrar la polémica, ese mensaje mantuvo viva la conversación entre fans mexicanos, seguidores de Oasis y usuarios que salieron en defensa de la selección nacional rumbo al partido del 5 de julio.

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El cantante realizó una sátira contra el vocalista de Oasis (Ig@manaoficial)

Liam se pelea con fans

Más tarde, una fan mexicana le escribió al cantante: “Liam, soy mexicana y pase lo que pase siempre seremos amigos, ¿ok? Nada de esto cambiará el amor que te tengo”. La respuesta de Gallagher volvió a colocar el tema entre lo más comentado.

Traducido al español, el comentario del músico dice: “Si ustedes ganan, no volveré a hablarles nunca más y pueden olvidarse de los conciertos de Oasis”.

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La joven usuaria ha sostenido una intensa discusión con el cantante de Oasis en redes sociales. (TW @moontserrat95)

El nuevo cruce abrió otra vez el debate entre quienes ven en sus mensajes una provocación ligada a la rivalidad futbolera y quienes consideran que solo mantiene el tono que suele usar en redes sociales.

Hasta ahora, la conversación gira alrededor de tres elementos que se mezclaron en la polémica: el pronóstico de una victoria inglesa por 5-0, la respuesta pública de Fher de Maná y la mención a los conciertos de Oasis en México.

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Con ese intercambio, Gallagher volvió a poner en la misma discusión a México e Inglaterra, junto con Oasis, esta vez con una frase que dejó el tema fuera de la cancha y lo instaló otra vez en las redes sociales.