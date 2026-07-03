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La gerente de un Banco del Bienestar robó 5 millones y fingió un robo a mano armada para taparlo en Nuevo León

La versión oficial indica que dos hombres vestidos de negro entraron poco antes del cierre, amagaron a empleados y clientes, ataron al personal de pies y manos, lo encerraron en un baño y se apoderaron del dinero de cajas y bóveda

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Delia, de 32 años, habría hecho desfalcos sumando 5 millones por lo que habría pedido a sus cómplices fingir un robo para justificar la falta del dinero, pero gracias a la investigación de la Fiscalía lograron descubriri la verdad Foto: Fiscalía
Delia, de 32 años, habría hecho desfalcos sumando 5 millones por lo que habría pedido a sus cómplices fingir un robo para justificar la falta del dinero, pero gracias a la investigación de la Fiscalía lograron descubriri la verdad Foto: Fiscalía

La FGJNL detuvo a Delia “N”, gerente de una sucursal del Banco del Bienestar en Guadalupe, junto con Alexis “N” y Armando “N”, por un robo de 5 millones de pesos que, según la principal línea de investigación, habría sido planeado para simular un asalto y ocultar un presunto desfalco previo en la institución.

Las indagatorias también permitieron recuperar $1,851,200 en efectivo y asegurar seis vehículos presuntamente vinculados con el atraco, entre ellos un Ford Escort identificado como el auto usado el día del robo. Por el monto sustraído, el caso ya es considerado el asalto bancario más cuantioso registrado en Nuevo León durante el primer semestre de 2026.

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El fiscal estatal Javier Flores Saldívar informó que los tres detenidos mantienen un parentesco cercano. Delia “N”, de 32 años, fue ingresada al Centro de Reinserción Social femenil, mientras que Alexis “N”, de 25 años, y Armando “N”, de 50 años, quedaron en prisión preventiva en un reclusorio estatal.

La Fiscalía investiga si el asalto encubrió un faltante previo

En una diligencia lograron encontrar parte del dinero, aproximadamente un millón 800 mil pesos Foto: Fiscalía
En una diligencia lograron encontrar parte del dinero, aproximadamente un millón 800 mil pesos Foto: Fiscalía

La hipótesis central de la Fiscalía señala que la gerente de la sucursal habría participado en la planeación del robo para cubrir un faltante detectado con anterioridad. Flores Saldívar precisó que esa posibilidad todavía no está cerrada de forma definitiva, porque la carpeta sigue en integración.

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El fiscal lo explicó así: “Sin asegurar los hechos en forma certera, porque las investigaciones se siguen realizando, al parecer hubo un desfalco con fechas anteriores y se practica este tipo de delito de robo para ocultar los hechos”.

El asalto ocurrió entre el 22 y el 23 de junio, según las distintas referencias del caso dadas a conocer por las autoridades, en la sucursal Torremolinos del municipio de Guadalupe, en el cruce de las calles Hermosillo y Estado de Jalisco, en la colonia Torremolinos La Fe. La versión oficial indica que dos hombres vestidos de negro entraron poco antes del cierre, amagaron a empleados y clientes, ataron al personal de pies y manos, lo encerraron en un baño y se apoderaron del dinero de cajas y bóveda.

Esa secuencia es la que ahora investiga la Fiscalía como una posible puesta en escena para justificar la desaparición del dinero. La autoridad sostiene que el atraco con violencia no se analiza solo como un robo consumado, sino también como una maniobra para encubrir el origen del faltante.

En esta sucursal del Banco del Bienestar de Torremolinos, en Guadalupe, Nuevo León se dio el robo y se descubrió que habría sido planeado por la gerente Delia
En esta sucursal del Banco del Bienestar de Torremolinos, en Guadalupe, Nuevo León se dio el robo y se descubrió que habría sido planeado por la gerente Delia

Los cateos se realizaron en Apodaca y San Nicolás de los Garza

Como parte del caso, un juez de control autorizó órdenes de cateo y de aprehensión fechadas el 25 de junio. Los operativos se realizaron en domicilios de las colonias Los Ébanos, en Apodaca, y Hacienda Los Morales, en San Nicolás de los Garza.

En una de las diligencias, agentes ministeriales revisaron una vivienda ubicada en el número 933 de la calle Del Teatro, en su cruce con Nogal, en la colonia Hacienda Los Morales tercer sector. En ese punto no se detuvo a ninguna persona, pero sí se aseguraron indicios relevantes para la investigación.

La Agencia Estatal de Investigaciones decomisó el efectivo recuperado y varios automóviles que, de acuerdo con la indagatoria, habrían sido comprados con recursos presuntamente obtenidos del robo. Entre ellos aparecen un Ford Mustang negro, una Chevrolet Colorado blanca, una GMC Terrain blanca, un Chevrolet Aveo negro, un Chevrolet Spark plata y un Ford Escort dorado.

Alexis “N” y Armando “N” fueron detenidos durante estas acciones y después quedaron vinculados a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud. Las autoridades también informaron que durante los cateos les aseguraron dosis de narcóticos y objetos relacionados con actividades de narcomenudeo.

Los tres detenidos permanecen en prisión preventiva

Delia “N” fue detenida inicialmente por el delito de resistencia de particulares. Después quedó vinculada a proceso y bajo la medida cautelar de prisión preventiva en un penal femenil del estado.

La Fiscalía identifica a la mujer como gerente de la sucursal asaltada y la ubica como pieza central en la organización del caso. También sostiene que existe una relación familiar directa o cercana entre los tres imputados, aunque el fiscal evitó precisar públicamente el vínculo.

La investigación sigue abierta para establecer el grado de participación de cada detenido y determinar si hubo más personas involucradas. La autoridad no descarta nuevas imputaciones por robo con violencia conforme avancen los actos ministeriales y periciales.

• La Fiscalía detuvo a la gerente de la sucursal y a dos familiares por el robo de 5 millones de pesos al Banco del Bienestar en Guadalupe.

• La principal línea de investigación apunta a que el asalto habría sido simulado para ocultar un presunto desfalco previo.

• En cateos realizados el 25 de junio se recuperaron $1,851,200 y se aseguraron seis vehículos presuntamente ligados al atraco.

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