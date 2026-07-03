“Quiere volar” y otros retos que las autoridades piden no imitar durante el Mundial 2026

Foto de archivo. Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa contra México - Los aficionados se reúnen en Ciudad de México - Ciudad de México, México - 24 de junio de 2026 - Aficionados mexicanos con la bandera nacional mientras celebran tras el partido. REUTERS/Luis Cortés BUSCA «CIUDADES ANFITRIONAS DEL MUNDIAL» PARA ESTA NOTICIA. BUSCA «IMÁGENES ADICIONALES» PARA VER TODAS LAS NOTICIAS.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) hicieron un llamado a la población a evitar conductas de riesgo y retos virales durante los festejos de la Copa Mundial de Futbol 2026. El aviso, emitido a través de la Unidad de la Policía Cibernética, apunta a proteger la integridad física de quienes celebran en espacios públicos.

El contexto del torneo generó concentraciones masivas en distintos puntos de la capital. Las autoridades identificaron prácticas peligrosas que pueden derivar en lesiones graves, daños al mobiliario urbano o situaciones de emergencia.

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Retos virales que las autoridades señalan como peligrosos

Uno de los comportamientos más documentados es el denominado “Quiere volar”, en el que un grupo lanza a una persona por el aire con la fuerza de sus brazos. También se detectaron casos de personas que se arrojan desde parabuses o estructuras elevadas para grabar videos.

Otras prácticas en la mira de las autoridades incluyen peleas simuladas con trafitambos, la escalada de mobiliario urbano y las aglomeraciones provocadas bajo la consigna “Nadaremos”. Todas estas acciones ponen en peligro tanto a los participantes como a quienes se encuentran alrededor.

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Foto de archivo. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La euforia colectiva, combinada en varios casos con el consumo de alcohol u otras sustancias, reduce la capacidad de identificar riesgos. Ese estado aumenta la probabilidad de fracturas, traumatismos, lesiones permanentes o la muerte.

La difusión de estos actos en redes sociales agrava el problema porque normaliza los comportamientos peligrosos y favorece su imitación, sobre todo entre adolescentes y jóvenes. La Policía Cibernética monitorea publicaciones y convocatorias de riesgo en plataformas digitales.

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Recomendaciones para celebrar sin riesgos

Las autoridades enumeraron una serie de medidas preventivas para quienes asistan a fan zones, bares o cualquier espacio de concentración masiva durante el Mundial. La lista cubre desde el comportamiento físico en el espacio público hasta la protección de datos personales y dispositivos móviles.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Los aficionados se reúnen en Los Ángeles - Los Ángeles, California, EE. UU. - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran en una fiesta para ver el partido en Boyle Heights, Los Ángeles, tras el encuentro. REUTERS/Lisi Niesner IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

No participar en retos ni dinámicas que impliquen poner en riesgo la integridad física propia o de otras personas, sin importar la presión del grupo o el ambiente festivo.

No subir a parabuses, puentes peatonales, estructuras metálicas ni mobiliario urbano que no esté diseñado para soportar el peso de personas.

Abstenerse de realizar juegos, empujones o peleas simuladas que puedan derivar en lesiones graves o alteraciones al orden público.

No incentivar ni compartir contenidos que promuevan retos de alto riesgo , ya que su circulación en redes sociales multiplica la imitación.

Celebrar con responsabilidad y respetar las indicaciones de las autoridades , así como permanecer en las zonas habilitadas para los asistentes.

Supervisar a niñas, niños y adolescentes durante las celebraciones y orientarlos sobre los riesgos asociados a tendencias virales en espacios públicos.

Reportar de inmediato al 911 cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de alguna persona, o solicitar apoyo a los cuerpos de seguridad presentes.

Foto de archivo. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026 Los aficionados mexicanos celebran mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo tras la victoria de México en el partido. REUTERS/Armando Vega TPX IMÁGENES DEL DÍA

Precauciones con bebidas y sustancias

Las secretarías advirtieron sobre el riesgo de aceptar bebidas de personas desconocidas, aun cuando aparenten buenas intenciones o formen parte del ambiente festivo. Esas bebidas podrían estar alteradas con sustancias que provocan somnolencia, desorientación o pérdida de memoria.

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Esas condiciones facilitan delitos como robo, fraude con tarjetas bancarias, agresiones físicas, violencia sexual, privación ilegal de la libertad o extorsión. El consumo excesivo de alcohol por sí mismo también eleva el riesgo de accidentes y conflictos en espacios con alta concentración de personas.

Consumir únicamente bebidas de establecimientos autorizados y verificar que los envases sean abiertos frente al consumidor.

Mantener la bebida bajo supervisión en todo momento y evitar dejarla desatendida, ya que podría ser adulterada sin cambios visibles.

No compartir vasos, botellas ni recipientes con personas desconocidas en reuniones, bares, fan zones o eventos públicos.

Moderar el consumo de alcohol para conservar la capacidad de identificar situaciones de riesgo y tomar decisiones a tiempo.

Desconfiar de invitaciones de personas recién conocidas, ya sea de forma presencial, por redes sociales o aplicaciones de mensajería, que propongan reunirse sin medidas de seguridad claras.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Los aficionados se reúnen en Ciudad de México - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026 Una imagen tomada desde un dron muestra a los aficionados mexicanos reunidos en el Ángel de la Independencia antes del partido. REUTERS/Armando Vega IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Seguridad personal y comunicación con personas de confianza

Asistir preferentemente en compañía de familiares o amistades de confianza y establecer puntos de reunión en caso de separación dentro de las concentraciones.

Compartir la ubicación en tiempo real con familiares o personas cercanas, junto con el lugar de permanencia y la hora estimada de regreso.

Utilizar únicamente servicios de transporte seguros y evitar retirarse del lugar con personas desconocidas, aunque ofrezcan ayuda.

Proteger los dispositivos móviles y evitar desbloquearlos, compartir contraseñas o realizar operaciones bancarias bajo los efectos del alcohol o ante personas desconocidas.

Si alguien presenta síntomas repentinos como mareo intenso, desorientación o dificultad para mantenerse consciente tras consumir una bebida, se debe solicitar apoyo inmediato al personal de seguridad o a los servicios de emergencia. Bajo ninguna circunstancia se debe dejar sola a esa persona.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los aficionados de México celebran la victoria de su selección. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Reportar cualquier conducta sospechosa al personal de seguridad del evento o a las autoridades, con el fin de prevenir que otras personas sean víctimas de un delito.

Respetar la Ley Seca en las zonas, horarios o demarcaciones donde sea aplicable durante los festejos del torneo.

La SSPC y la SSC CDMX exhortaron a la población a mantenerse informada a través de las cuentas oficiales @SSC_CDMX, @UCS_GCDMX y @GabSeguridadMX en redes sociales. Esas plataformas difunden avisos preventivos y actualizaciones relevantes durante el torneo.

Quienes detecten publicaciones que promuevan actos violentos o convocatorias para realizar conductas peligrosas pueden contactar a la Policía Cibernética de la Ciudad de México al 55 5242 5100, extensión 5086. También está disponible el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx para reportes en línea.

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Ambas secretarías cerraron el comunicado con un mensaje directo: ningún reto, fotografía ni video para redes sociales tiene más valor que la seguridad propia y la de quienes están alrededor.