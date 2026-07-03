Sheinbaum revela nuevo caso de huachicol fiscal: trenes de EEUU a México con hidrocarburos

La FGR amplía pesquisas: un caso involucra un buque en Tampico y otro trenes desde Estados Unidos, ambos con conexiones empresariales asociadas al CJNG. Crédito: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este viernes la existencia de al menos dos grandes investigaciones sobre huachicol fiscal activas en la Fiscalía General de la República (FGR): una ligada a un buque que llegó a Tampico en marzo de 2025 y otra derivada de vagones de ferrocarril que cruzaron la frontera terrestre desde Estados Unidos.

La mandataria respondió así, desde Michoacán, a una pregunta sobre las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a dos mexicanos y nueve empresas por su presunto vínculo con el contrabando de combustible asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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De acuerdo con las investigaciones, la empresa Ahavat Logistics Solution transfirió 28 millones de pesos a una compañía mexicana para la importación de hidrocarburos, según el reporte que originó la pregunta.

A raíz de los hechos, la mandataria precisó que la FGR lleva por lo menos tres carpetas de investigación sobre huachicol fiscal, además de expedientes menores derivados de pipas detenidas en carretera. Sin embargo, las dos principales son las que involucran al buque en Tampico y a los tanques en ferrocarriles que ingresaron por tierra.

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huachicol Fiscal Seguridad Sedena Semar detenciones

Sobre el caso del buque, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la embarcación arribó a Tampico en marzo de 2025 con un cargamento de diésel, aunque contaba con permisos de importación para otras sustancias. “Cuando se percata aduanas y se le informa a la Secretaría de Marina, se hace toda la investigación y de ahí se han derivado muchísimas detenciones, y todavía hay detenciones adicionales”, afirmó durante la conferencia matutina.

Asimismo, señaló que entre los involucrados figuran empresarios que poseen doble nacionalidad mexicano-estadounidense y actualmente residen enEstados Unidos. “México ha pedido su extradición porque ya tienen orden de aprehensión en México porque están en Estados Unidos”, puntualizó.

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Respecto al segundo expediente, Sheinbaum detalló que la pesquisa se origina en el ingreso de tanques de combustible a través de vagones de ferrocarril por la frontera norte. “Hay otra investigación que tiene que ver con tanques en ferrocarriles que entraron por la frontera por tierra y que de ahí se deriva otra gran investigación que la Fiscalía está desarrollando”, explicó, aunque aclaró que la FGR aún no ha divulgado información detallada sobre el avance de esa carpeta.

Las nueve empresas sancionadas y sus vínculos con el CJNG

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, dos mexicanos y nueve empresas fueron sancionados por operar un esquema de contrabando de combustible transfronterizo con falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma para evadir impuestos en México, a fin de generar millones de dólares anuales para el CJNG.

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Foto: Departamento del Tesoro EEUU

El primer sancionado es Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador identificado como figura clave en las operaciones financieras del cártel. Crea empresas fantasma en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para transportar combustible de forma ilícita a través de la frontera.

Sus clientes principales son gasolineras que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones. La OFAC vinculó a Juraidini con seis empresas en México —Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes— y una en Reino Unido: Cucumber Sweet Waves Ltd.

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El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagomez, señalado por introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin permisos. Las autoridades lo identifican como el responsable de pagar sobornos a cárteles y organizaciones criminales que controlan los puntos de entrada fronterizos.

Ruiz Villagomez está vinculado a Jomadi Logistics & Cargo y a Ahavat Logistics Solution, ambas también sancionadas. Hallazgos de la FGR, citados por Estados Unidos, indican que Jomadi se dedica a la importación y exportación con nexos al narcotráfico.

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Foto: Departamento del Tesoro EEUU

El patrón detectado por las autoridades muestra que los cárteles usan empresas comercializadoras mexicanas con permisos de distribución para comprar combustible a empresas estadounidenses, emitir facturas falsas y legitimar el hidrocarburo en México. El producto entra al país mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y flotas de buques.

Las ganancias se lavan a través de la compra de artículos de lujo, bienes raíces y activos de inversión. Según las autoridades estadounidenses, parte de ese dinero se destina a pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos para colocar funcionarios corruptos en puestos administrativos clave.

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De manera paralela a las sanciones de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de los 11 sujetos señalados por Estados Unidos, tras detectar discrepancias entre sus ingresos declarados y los movimientos observados en el sistema financiero.

El buque Challenge Procyon y la red descubierta en Tampico

El segundo caso tiene su origen en marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico. El hallazgo no solo reveló un cargamento ilegal de diésel, sino también puertos, instalaciones y cadenas logísticas que las autoridades desconocían.

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Huachicol fiscal deja siete muertos. INFOBAE

Los registros en poder de Infobae México establecen que entre marzo de 2025 y marzo de 2026, la afectación económica por huachicol fiscal en ese circuito alcanzó 301 millones de pesos. Las investigaciones posteriores al aseguramiento del buque derivaron en al menos 10 detenciones documentadas, entre ellas la de Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar).

El especialista en seguridad David Saucedo explicó a Infobae México que la complejidad del caso radica en la implicación de funcionarios de alto nivel. “No se trata de la corrupción individual de elementos corruptos, deshonestos de la Marina, sino se trata de un esquema de abastecimiento de combustible autorizado por el Gobierno”, declaró Saucedo, y añadió que los grupos criminales tuvieron “exclusivamente” un papel de comercialización y distribución del producto.

Las investigaciones de la Marina determinaron que la red no opera solo con tomas clandestinas o trasiego directo de combustible, sino que articula una estructura financiera y logística que hace circular el hidrocarburo ilícito dentro de circuitos formales. Entre los detenidos figuran Aurelio Hernández Lozano, alias “Gepeto”; Mario Alberto Morales Ventura, alias “La Marrana”, con presuntos vínculos al CJNG; Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”; y Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “El Flaco de Oro”, entre otros.

La estrategia para continuar el combate al huachicol fiscal incluye despliegues de aeronaves, uso de drones y acciones tácticas coordinadas. Sheinbaum atribuyó la reducción del contrabando de combustible tanto a la mayor vigilancia en aduanas como a las detenciones realizadas hasta la fecha.