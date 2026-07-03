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El mexicano Ricardo Escotto competirá en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 3

El mexicano buscará aprovechar una nueva oportunidad en Silverstone para seguir ganando experiencia en la Fórmula 3

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(Ricardo Escotto / Instagram)
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El piloto mexicano Ricardo Escotto tendrá una nueva oportunidad en la Fórmula 3 este fin de semana al integrarse nuevamente a AIX Racing para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebrará en el circuito de Silverstone.

El joven competidor buscará aprovechar su segunda participación con la escudería y sumar sus primeros puntos en la categoría.

Escotto hará una pausa en su temporada de la INDY NXT Series para cubrir la ausencia del estadounidense Brad Benavides, quien continúa fuera de actividad tras la lesión sufrida durante el Gran Premio de Mónaco.

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Silverstone representa un nuevo reto para el mexicano

(Ricardo Escotto / Instagram)
(Ricardo Escotto / Instagram)

La actividad del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 3 se desarrollará del 3 al 5 de julio. El viernes estarán programados los entrenamientos y la sesión de clasificación, el sábado se disputará la carrera Sprint y el domingo se llevará a cabo la prueba principal.

Será la segunda aparición de Ricardo Escotto con AIX Racing, luego de incorporarse de forma emergente al equipo durante la fecha disputada en Barcelona-Catalunya, donde concluyó en el lugar 23 tanto en la Sprint como en la carrera principal, finalizando por delante de sus compañeros Fernando Barrichello y Yevan David.

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Escotto también competirá en Bélgica

(Instagram / @ricardoescotto77)
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Tras su participación en Silverstone, el mexicano volverá a competir con AIX Racing en el Gran Premio de Bélgica, que se disputará en el circuito de Spa-Francorchamps.

En esa fecha compartirá pista con los también mexicanos Ernesto Rivera y José Garfias, mientras busca abrir su cuenta de puntos en una temporada en la que alterna sus compromisos entre la Fórmula 3 y la INDY NXT Series.

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