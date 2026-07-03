Asesinan a empresario ferretero y a su esposa en Veracruz, su bebé de 18 meses sobrevive al ataque

Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias en la escena del crimen para integrar la carpeta de investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un empresario ferretero y su esposa fueron asesinados a balazos por un grupo de hombres armados que irrumpió en su negocio ubicado en la comunidad de Ocotitlán, municipio de Ixhuatlán del Café, en el estado de Veracruz. Durante el ataque, la hija de la pareja, una bebé de apenas un año y ocho meses de edad, sobrevivió sin lesiones físicas, aunque quedó en la orfandad.

El ataque ocurrió al interior de la ferretería El Bronce, donde, de acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra el propietario, Ramón Mata Reyes, y su esposa, Flor Lorena Mata Vidal.

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Los agresores huyeron del lugar tras cometer el crimen, mientras vecinos de la comunidad alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia, lo que derivó en una fuerte movilización de corporaciones policiacas y personal ministerial.

Al llegar al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales debido a las heridas provocadas por arma de fuego.

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Investigan el móvil del doble homicidio

Aunque la Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene bajo reserva la información relacionada con la investigación, de manera extraoficial habitantes de la comunidad señalaron que una de las posibles líneas apunta a un intento de robo a la ferretería.

La pareja fue asesinada dentro de su ferretería en la comunidad de Ocotitlán, municipio de Ixhuatlán del Café; su hija de un año y ocho meses sobrevivió al ataque. (Google Maps)

Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han confirmado esta versión ni han dado a conocer si existen personas detenidas o identificadas como probables responsables del ataque.

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Peritos de Servicios Periciales, agentes de la Policía Ministerial y personal de la Fiscalía Regional con sede en Huatusco acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena del crimen, levantar indicios balísticos y recabar evidencias que permitan esclarecer los hechos.

Posteriormente, los cuerpos de Ramón Mata Reyes y Flor Lorena Mata Vidal fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicarán los estudios correspondientes antes de ser entregados a sus familiares para los servicios funerarios.

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Las investigaciones continúan con el objetivo de establecer el móvil del crimen y determinar la identidad de los responsables.

DIF brinda atención a la bebé que quedó huérfana

Tras conocerse el doble homicidio, la alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito, condenó públicamente los hechos y expresó su solidaridad con la familia de las víctimas.

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La Fiscalía de Veracruz mantiene bajo reserva las investigaciones sobre el doble homicidio ocurrido en una ferretería de Ixhuatlán del Café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta municipal informó que las autoridades ya cuentan con al menos un par de líneas de investigación; sin embargo, explicó que no podía ofrecer mayores detalles para no comprometer el desarrollo de las indagatorias.

“Ya se cuenta con un par de líneas de investigación que, por seguridad y para no entorpecer el proceso de la misma, me veo en la imposibilidad de compartir más detalles”, señaló la edil.

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Asimismo, informó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal activó los protocolos de atención para proteger a la menor que sobrevivió al ataque.

De acuerdo con la alcaldesa, el organismo asistencial trabaja para que la niña pueda quedar bajo el cuidado de algún familiar cercano, siempre que existan las condiciones legales y de seguridad necesarias.

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Mientras tanto, la menor recibe atención especializada y acompañamiento psicológico debido al impacto emocional derivado del asesinato de sus padres.

La funcionaria agregó que, en caso de no ser posible la entrega inmediata a un familiar, la bebé permanecerá temporalmente bajo resguardo del DIF municipal, institución que garantizará su atención médica, alimentación, protección y apoyo psicológico mientras se resuelve su situación.

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El doble homicidio ha generado consternación entre los habitantes de Ixhuatlán del Café, quienes exigen el esclarecimiento del crimen y la captura de los responsables de un ataque que dejó sin vida a una conocida pareja de comerciantes y cambió por completo el destino de una niña de apenas 18 meses.