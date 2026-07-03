México

Asesinan a empresario ferretero y a su esposa en Veracruz, su bebé de 18 meses sobrevive al ataque

Hombres armados ingresaron a una ferretería en la comunidad de Ocotitlán, municipio de Ixhuatlán del Café, donde asesinaron al empresario Ramón Mata Reyes y a su esposa, Flor Lorena Mata Vidal; su hija de apenas 18 meses resultó ilesa

Guardar
Google icon
Cinta amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en negro cruzando una superficie de asfalto gris, delimitando un área.
Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias en la escena del crimen para integrar la carpeta de investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un empresario ferretero y su esposa fueron asesinados a balazos por un grupo de hombres armados que irrumpió en su negocio ubicado en la comunidad de Ocotitlán, municipio de Ixhuatlán del Café, en el estado de Veracruz. Durante el ataque, la hija de la pareja, una bebé de apenas un año y ocho meses de edad, sobrevivió sin lesiones físicas, aunque quedó en la orfandad.

El ataque ocurrió al interior de la ferretería El Bronce, donde, de acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra el propietario, Ramón Mata Reyes, y su esposa, Flor Lorena Mata Vidal.

PUBLICIDAD

Los agresores huyeron del lugar tras cometer el crimen, mientras vecinos de la comunidad alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia, lo que derivó en una fuerte movilización de corporaciones policiacas y personal ministerial.

Al llegar al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales debido a las heridas provocadas por arma de fuego.

PUBLICIDAD

Investigan el móvil del doble homicidio

Aunque la Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene bajo reserva la información relacionada con la investigación, de manera extraoficial habitantes de la comunidad señalaron que una de las posibles líneas apunta a un intento de robo a la ferretería.

La pareja fue asesinada dentro de su ferretería en la comunidad de Ocotitlán, municipio de Ixhuatlán del Café; su hija de un año y ocho meses sobrevivió al ataque. (Google Maps)
La pareja fue asesinada dentro de su ferretería en la comunidad de Ocotitlán, municipio de Ixhuatlán del Café; su hija de un año y ocho meses sobrevivió al ataque. (Google Maps)

Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han confirmado esta versión ni han dado a conocer si existen personas detenidas o identificadas como probables responsables del ataque.

Peritos de Servicios Periciales, agentes de la Policía Ministerial y personal de la Fiscalía Regional con sede en Huatusco acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena del crimen, levantar indicios balísticos y recabar evidencias que permitan esclarecer los hechos.

Posteriormente, los cuerpos de Ramón Mata Reyes y Flor Lorena Mata Vidal fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicarán los estudios correspondientes antes de ser entregados a sus familiares para los servicios funerarios.

Las investigaciones continúan con el objetivo de establecer el móvil del crimen y determinar la identidad de los responsables.

DIF brinda atención a la bebé que quedó huérfana

Tras conocerse el doble homicidio, la alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito, condenó públicamente los hechos y expresó su solidaridad con la familia de las víctimas.

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
La Fiscalía de Veracruz mantiene bajo reserva las investigaciones sobre el doble homicidio ocurrido en una ferretería de Ixhuatlán del Café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta municipal informó que las autoridades ya cuentan con al menos un par de líneas de investigación; sin embargo, explicó que no podía ofrecer mayores detalles para no comprometer el desarrollo de las indagatorias.

“Ya se cuenta con un par de líneas de investigación que, por seguridad y para no entorpecer el proceso de la misma, me veo en la imposibilidad de compartir más detalles”, señaló la edil.

Asimismo, informó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal activó los protocolos de atención para proteger a la menor que sobrevivió al ataque.

De acuerdo con la alcaldesa, el organismo asistencial trabaja para que la niña pueda quedar bajo el cuidado de algún familiar cercano, siempre que existan las condiciones legales y de seguridad necesarias.

Mientras tanto, la menor recibe atención especializada y acompañamiento psicológico debido al impacto emocional derivado del asesinato de sus padres.

La funcionaria agregó que, en caso de no ser posible la entrega inmediata a un familiar, la bebé permanecerá temporalmente bajo resguardo del DIF municipal, institución que garantizará su atención médica, alimentación, protección y apoyo psicológico mientras se resuelve su situación.

El doble homicidio ha generado consternación entre los habitantes de Ixhuatlán del Café, quienes exigen el esclarecimiento del crimen y la captura de los responsables de un ataque que dejó sin vida a una conocida pareja de comerciantes y cambió por completo el destino de una niña de apenas 18 meses.

Temas Relacionados

VeracruzIxhuatlán del CaféOcotitlánFerretería El BronceEmpresariohomicidionarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Del número de serie alterado al tanque oculto: FBI destapa alteraciones en el avión utilizado para trasladar a “El Mayo” a EEUU

El FBI donó al War Eagles Air Museum el Beechcraft King Air utilizado en la operación que terminó con la captura de los líderes del Cártel de Sinaloa. El informe revela múltiples modificaciones y deja abiertas interrogantes sobre el operativo

Del número de serie alterado al tanque oculto: FBI destapa alteraciones en el avión utilizado para trasladar a “El Mayo” a EEUU

Ya hay árbitro para el México vs. Inglaterra: quién pitará el partido de octavos de final del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer al árbitro que impartirá justicia en el esperado duelo entre México e Inglaterra

Ya hay árbitro para el México vs. Inglaterra: quién pitará el partido de octavos de final del Mundial 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de julio? Al menos 3 líneas del STC afectadas por retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de julio? Al menos 3 líneas del STC afectadas por retrasos

México vs. Inglaterra: afición celebra que ingleses vivirán la ‘Pumas Full Experience’ al mero estilo de la Liga MX

Tras el cambio de horario del partido, usuarios en redes lanzaron sus predicciones para este encuentro del Mundial 2026

México vs. Inglaterra: afición celebra que ingleses vivirán la ‘Pumas Full Experience’ al mero estilo de la Liga MX

Detuvieron a siete de banda delictiva dedicada a la extorsión, robo de casas y por asesinatos en CDMX

La indagatoria también vincula al grupo con homicidios, lesiones, robo a casa habitación, distribución de narcóticos, extorsión y otros hechos violentos

Detuvieron a siete de banda delictiva dedicada a la extorsión, robo de casas y por asesinatos en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a siete de banda delictiva dedicada a la extorsión, robo de casas y por asesinatos en CDMX

Detuvieron a siete de banda delictiva dedicada a la extorsión, robo de casas y por asesinatos en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

Sheinbaum revela nuevo caso de huachicol fiscal: trenes de EEUU a México con hidrocarburos

Sheinbaum pide a SRE y al Gabinete de Seguridad investigar si el FBI estuvo detrás de la detención de El Mayo Zambada

Detonan artefacto explosivo y disparan a oficinas de la CFE en Durango, acusan a los Cabrera Sarabia

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó el cambio de horario de México vs. Inglaterra para los Octavos de Final en el Mundial 2026

Los mejores memes que dejó el cambio de horario de México vs. Inglaterra para los Octavos de Final en el Mundial 2026

“Todos los menús en español”: la broma que Alan Estrada quiere hacer en la colonia Roma antes del México vs Inglaterra

Liam Gallagher cambia su pronóstico del México vs. Inglaterra tras polémica: “Estaba bromeando”

Liam Gallagher advierte con cancelar conciertos de Oasis si México le gana a Inglaterra: “Pueden olvidarse”

Gloria Trevi descarta contacto con Antonia; así reaccionó a las fotos actuales de Sergio Andrade

DEPORTES

México vs. Inglaterra: afición celebra que ingleses vivirán la ‘Pumas Full Experience’ al mero estilo de la Liga MX

México vs. Inglaterra: afición celebra que ingleses vivirán la ‘Pumas Full Experience’ al mero estilo de la Liga MX

Confirmado: partido México vs Inglaterra cambia de horario y así quedarán las modificaciones

Estas son las razones detrás del cambio de horario del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

Los mejores memes que dejó el cambio de horario de México vs. Inglaterra para los Octavos de Final en el Mundial 2026

“Todos los menús en español”: la broma que Alan Estrada quiere hacer en la colonia Roma antes del México vs Inglaterra