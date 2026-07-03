¿Por qué Xin Xin, la última panda mexicana, rompió récord tras cumplir 36 años?

Es la tercera generación de pandas gigantes que nacieron en México como parte de las acciones diplomáticas que el gobierno de China realizaba: “diplomacia panda”

Xin Xin, la última panda gigante nacida en México, celebrará su cumpleaños número 36 este 4 de julio de 2026 en el Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec, donde familias y visitantes podrán acompañarla en una jornada especial dedicada a su longevidad excepcional, casi histórica. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), la supervivencia de Xin Xin la convierte en una de las pandas gigantes más longevas bajo cuidado profesional en el mundo.

¿Por qué es tan importante Xin Xin para México?

La panda Xin Xin nació en 1990, hija de Tohuí y Chia Chia, y es la tercera generación de pandas gigantes que nacieron en México como parte de las acciones diplomáticas que el gobierno de China realizaba: regalar pandas como símbolo de amistad; a esta práctica se le conoce como “diplomacia panda”.

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En 1975, el gobierno de China, liderado por el presidente Mao Zedong, regaló a México a los pandas Pe Pe y Ying Ying, quienes llegaron al Zoológico de Chapultepec el 10 de septiembre, recibidos por el entonces presidente Luis Echeverría (1970-1976).

A partir de ese momento, iniciaría un centro de conservación dedicado a proteger y preservar la vida de los pandas en México. Los hijos que tuvieron esta pareja de pandas pekineses fueron Xen Li (quien murió poco tiempo después de nacer), Liang Liang, quien vivió solo 6 años, Xiu Hua y Shuan Shuan, las pandas que más tiempo vivieron antes de Xin Xin: la primera falleció en 2013 y la segunda en 2022.

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La hija estrella sería Tohui, nacida en 1981 y quien se convertiría en la mamá de Xin Xin, cuando a México llegó el panda Chia Chia, proveniente del Zoológico de Londres. El objetivo era integrarse al programa de reproducción de pandas gigantes en México y lo logró, pues gracias a ello nació Xin Xin, la primera y única panda nacida mexicana.

La panda gigante Xin Xin se asoma entre la vegetación de su hábitat en el Zoológico de Chapultepec, preparándose para celebrar su cumpleaños número 36. (X/@ZoologicosCDMX)

Xin Xin rompe récord de vida: los pandas viven de 25 a 30 años

Un panda gigante vive un promedio de 15 a 20 años en un contexto natural, sin embargo, bajo un cuidado profesional, en cautiverio y siendo longevo, puede llegar a vivir hasta 30 años.

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El personal veterinario, biólogos y cuidadores del recinto atribuyen su longevidad al seguimiento profesional y a los protocolos de bienestar animal aplicados durante más de tres décadas. Por ello es tan importante celebrar la vida de Xin Xin, una panda histórica y única en el mundo.

La celebración organizada por Sedema programada para el sábado 4 de julio, incluirá actividades abiertas al público en el zoológico de Chapultepec para que quienes han seguido la vida de la panda puedan conmemorar el récord de edad alcanzado. El organismo subrayó que la presencia de Xin Xin representa el resultado de años de trabajo en conservación y educación ambiental.

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Desde su nacimiento, Xin Xin se consolidó como un símbolo para generaciones de mexicanos que han visitado el zoológico de Chapultepec, estableciendo un lazo entre la ciudadanía y los esfuerzos por proteger la vida silvestre. El recinto ha reiterado que la panda permanecerá bajo supervisión médica constante y que su bienestar sigue como prioridad.