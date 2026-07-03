Memo Ochoa se une a la tendencia y reacciona a los memes de Gilberto Mora: “A darle” (REUTERS/Raquel Cunha)

Guillermo Ochoa ha escrito su nombre en la historia del futbol mexicano, pues se convirtió en el único jugador nacional en participar en seis Copas del Mundo. Su presencia dentro del equipo de Javier Aguirre ha provocado una serie de reacciones entre los jugadores más jóvenes y entre la afición.

Y es que la presencia de Gilberto Mora con Memo Ochoa ha causado que los aficionados no solo bromeen con el abismo de edad que hay entre ambos, sino que también han inventado un nuevo apodo para referirse al histórico arquero. “Don Memo” es como los fans han nombrado al canterano americanista, además, han bromeado con la idea de que Gil Mora así se refiere al arquero.

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Esta frase ha causado una serie de memes e historias virales que la afición ha apoyado, pero lo que no esperaban es que este fenómeno llegara a oídos del propio portero de 40 años, por lo que Paco Memo se animó a subirse al trend.

Ochoa reacciona a la frase “Don Memo”

Ochoa reacciona a la frase “Don Memo” ( REUTERS/Henry Romero)

Fue por medio de su cuenta oficial que Ochoa subió una historia temporal donde usó la frase “Don Memo”, lo que generó una serie de reacciones entre sus fanáticos. El arquero subió una fotografía de él con este mensaje:

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“Días... a darle Don Memo”

Además, los internautas identificaron que Ochoa se dirige a Gil Mora como “mi niño”, lo que causó que la viralidad de “Don Memo”.

Ochoa suma seis Mundiales y funciona como puente entre generaciones

Del otro lado está Ochoa, quien suma su sexta participación en una Copa del Mundo tras haber debutado en la edición de 2006. El guardameta acumula más de 20 años de trayectoria internacional y aparece entre los pocos futbolistas que han disputado seis Mundiales, una lista en la que también figuran Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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Memo Ochoa reacciona al "Don Memo" (IG/ @yosoy8a)

El propio portero ha mencionado a Mora como “ejemplo de esfuerzo y ganas de superarse”, palabras de aliento que ha alimentado la expectativa de la relación que mantienen ambos seleccionados nacionales. La afición mexicana también proyecta esa idea en la antesala del duelo con Inglaterra, con la esperanza de que el Tri avance a cuartos de final.

Mora llega como el menor de edad del Tri y el más joven de todo el Mundial

Gilberto “Morita” Mora es el único menor de edad en la plantilla mexicana para la Copa del Mundo de 2026. Con 17 años y 259 días, también es el futbolista más joven de todo el torneo.

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Ese registro lo coloca además como el segundo jugador más joven en la historia de los Mundiales en ser titular en un partido de eliminación directa, solo detrás de Pelé en Suecia 1958. La publicación subraya que, pese a su edad, su actuación ante Ecuador en fase de eliminación directa recibe elogios por su calma bajo presión.

REUTERS/Henry Romero

Dentro del vestuario, el apodo de “el niño” refleja el trato protector que recibe de compañeros y cuerpo técnico. Su complexión menuda también alimenta ese perfil: uno de sus momentos más comentados ocurre cuando debe cambiar de niño acompañante en el protocolo de FIFA porque el menor original era más alto que él.

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Mora nació en Guadalajara en 2008 y comenzó su formación con equipos locales antes de integrarse a las fuerzas básicas de Atlas. Después debutó en Primera División con 16 años y llamó la atención por su capacidad técnica, visión de juego y madurez táctica.

En 2025 destacó en el Torneo Sub-20 de la Concacaf y recibió su primera convocatoria con la Selección Mexicana mayor. Su entrada a la lista final para el Mundial de 2026 llegó después de una serie de actuaciones que convencieron al cuerpo técnico.

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