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Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

El británico sigue la controversia luego de pronosticar goleada de Inglaterra sobre México en el Mundial 2026

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Collage de fotos de Juan Gabriel y Liam Gallagher de Oasis en concierto, boletos, sellos postales, recortes de prensa y texto.
¿Liam Gallagher podría cantar las de Juanga? Él asegura que sí (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liam Gallagher continúa dando de qué hablar en redes sociales, luego de que Fher de Maná le respondiera luego de sus polémica predicción sobre el próximo partido de México contra Inglaterra.

El cantante mexicano, envuelto en una bandera de México y entre risas, le dijo al vocalista de Oasis: “Ubícate, wey, ¿5-0? Cálmate, ahí nos vemos el domingo”. El intercambio convirtió el cruce de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra en una batalla pop a dos bandas.

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El pronóstico de Gallagher llegó en X como respuesta directa a una pregunta de un usuario: “Creo que venceremos a México 5-0”. La frase se viralizó de inmediato y encendió las redes sociales mexicanas, donde los mensajes de burla y las referencias a Juan Gabriel se multiplicaron en cuestión de horas.

Gallagher es comparado con Juan Gabriel

Primer plano de Juan Gabriel llorando en el escenario, vistiendo un traje negro con bordados dorados, con un micrófono en la mano y mariachis borrosos al fondo
El cantante mexicano Juan Gabriel interpreta una canción durante su concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990, con mariachis en el fondo. (YouTube: Juan Gabriel)

Para nadie es sorpresa que la música de Juan Gabriel, especialmente la canción Hasta que te conocí, se ha vuelto viral desde que comenzó el Mundial 2026. El tema está musicalizando la identidad mexicana en cada duelo del Tri.

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Tras la polémica que inició el vocalista de Oasis, un usuario mexicano de internet decidió recordarle la grandeza de Juan Gabriel, y respondió a su predicción en X con un video de la icónica presentación de Hasta que te conocí en Bellas Artes. Añadió el texto: “Juan Gabriel podría haber hecho Wonderwall con los ojos cerrados, pero Oasis jamás podría hacer esto”.

La respuesta de Gallagher fue: “Lo canto en la ducha, lo primero que hago todas las mañanas”.

El contexto deportivo detrás del ruido

Campo de fútbol con banderas de México e Inglaterra, cuatro balones de fútbol, gradas con espectadores, porterías y torres de iluminación.
Las banderas de México y de Inglaterra se ubican en el círculo central de un estadio de futbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El duelo entre México e Inglaterra está programado para el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, que no alberga un partido de Inglaterra desde el Mundial de 1986, cuando el equipo inglés enfrentó a Argentina.

México llega a ese encuentro como uno de los equipos más sólidos del torneo. El conjunto dirigido por Javier Aguirre ganó sus cuatro partidos sin recibir un solo gol — contra Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador — e igualó una marca que solo habían logrado Italia en 1990 y Brasil en 1986. Además, fue el primer equipo del torneo en asegurar matemáticamente su clasificación.

Inglaterra, por su parte, cerró su grupo con victorias ante Croacia (4-2) y Panamá (2-0), un empate frente a Ghana (0-0) y la remontada de 2-1 ante la República Democrática del Congo en la ronda previa.

“Wonderwall” como himno mundialista y la historia de los Gallagher con el futbol mexicano

Liam Gallagher responde al resurgimiento de ‘Wonderwall’ entre los aficionados de Inglaterra. (Instagram. Reuters)
Liam Gallagher responde al resurgimiento de ‘Wonderwall’ entre los aficionados de Inglaterra. (Instagram. Reuters)

El pronóstico de Gallagher no es un hecho aislado: llega en un momento en que Oasis se convirtió en banda sonora involuntaria de la selección inglesa. Tras la victoria sobre Croacia, aficionados y jugadores permanecieron en el estadio para cantar “Wonderwall” juntos. Según datos de Spotify, las reproducciones del tema en el Reino Unido subieron más de un 50% desde que esas imágenes se viralizaron.

Gallagher reaccionó al dato de la plataforma con una frase en X: “Y con razón, es un puto clásico y sueno BÍBLICO en él”. Su hermano Noel Gallagher también se pronunció al respecto en una entrevista con The Sun, donde respaldó la idea de que la canción funcione como himno no oficial del equipo en el torneo.

La relación de los Gallagher con el futbol mexicano tiene, además, un antecedente incómodo. En 2012, cuando Javier Hernández militaba en el Manchester United — rival histórico del Manchester City, club al que ambos hermanos apoyan —, Noel fue preguntado por el delantero. Su respuesta: “Yo creo que es un idiota. Es un idiota; ¿sabías que la palabra ‘Chicharito’ significa ‘el pequeño idiota’?”.

Liam, a diferencia de su hermano, respalda a Inglaterra en los Mundiales. Noel simpatiza con Irlanda por el origen familiar de los Gallagher. Esa división interna no impidió que el comentario del menor de los hermanos sobre México se convirtiera, esta semana, en el detonador de una disputa cultural que va mucho más allá del marcador.

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