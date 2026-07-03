México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 02 de julio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Guardar
Google icon
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)

El precio de la mezcla mexicana de petróleo este jueves 02 de julio fue de 62,7 dólares por barril, de acuerdo con la información actualizada de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados cotidianamente en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

PUBLICIDAD

La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Temas Relacionados

Precio del petróleo en MéxicoPrecio del petróleo en México Hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En medio de incertidumbre por el T-MEC, Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional

El presidente de la Concamin mostró confianza en las decisiones tomadas ante la nueva ruta del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá

En medio de incertidumbre por el T-MEC, Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional

Inglaterra estaría retrasando su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

Los antecedentes ocurridos con Ecuador habrían motivado al combinado inglés a cumplir apenas con el tiempo mínimo establecido por la FIFA

Inglaterra estaría retrasando su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este jueves con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de julio de 2026

¿Por culpa de Christian Nodal? Por esta razón Belinda no asistirá al partido México vs Inglaterra

La cantante de pop asistió al estadio Ciudad de México, donde su exnovio estuvo acompañado de su actual esposa Ángela Aguilar

¿Por culpa de Christian Nodal? Por esta razón Belinda no asistirá al partido México vs Inglaterra
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Así era el avión que sirvió al hijo de El Chapo para trasladar y entregar al “Mayo Zambada” en EEUU

Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Doble golpe al Cártel de Altozano: vinculan a proceso al “Sierra 2” y a su pareja en Michoacán

Operación encubierta de EEUU confisca 138 armas destinadas a México, entre ellas dos rifles Barrett calibre .50

ENTRETENIMIENTO

¿Estos son los conciertos más esperados de julio en la Ciudad de México?

¿Estos son los conciertos más esperados de julio en la Ciudad de México?

Alfonso Herrera lanza crítica contra agresiones derivadas del México vs Ecuador

¿Cuándo anuncian al primer habitante de La Casa de los Famosos México 4? Ya sueltan pistas

A qué hora se estrena Confessions II de Madonna en México, el nuevo álbum de la reina del pop

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

DEPORTES

Inglaterra estaría retrasando su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

Inglaterra estaría retrasando su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

Del Palacio Nacional a un contrato exclusivo: así es representar al Pato Merlín, la mascota más famosa de México

Memo Ochoa se une a la tendencia y reacciona a los memes de Gilberto Mora: “A darle”

No quieren serenata mexicana: Inglaterra mantendría en secreto su hotel de concentración en CDMX

La madre de Julián Quiñones dedica emotivo mensaje a la afición mexicana por recibir a su hijo