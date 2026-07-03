En medio de incertidumbre por el T-MEC, Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de Estados Unidos sobre el tratado comercial con México y Canadá ha generado posicionamientos de distintos sectores, ante el nuevo ajuste al que se tendrán que enfrentar. La tarde de este 2 de julio, empresarios que forman parte del programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) sostienen una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Concamin mantiene confianza en nueva ruta del T-MEC

Previo al encuentro de este jueves, Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), aseguró que el sector ya se encontraba preparado para el anuncio que se hizo el día de ayer, con la que el gobierno federal confirmó la extensión de solo 10 años del acuerdo comercial:

PUBLICIDAD

“Yo creo que es una buena noticia, sobre todo porque ya tenemos certeza de que por lo menos diez años ahí tenemos para hacer, y yo creo que van a haber cosas importantes y buenas para México”.

Agregó que la Concamin mantiene confianza en el T-MEC, por lo que, la nueva etapa que incluye revisiones anuales hasta 2036, solo será “una forma diferente... Tenemos que aprender... Los pequeños comerciantes son la columna vertebral del crecimiento de México”.

PUBLICIDAD