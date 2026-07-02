México

Operación encubierta de EEUU confisca 138 armas destinadas a México, entre ellas dos rifles Barrett calibre .50

El embajador Ronald Johnson anunció que agentes federales interceptaron pistolas, fusiles de asalto, escopetas y dos rifles de precisión de largo alcance que traficantes pretendían cruzar hacia territorio mexicano

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El decomiso fue anunciado por el embajador Ronald Johnson. Crédito: @USAmbMex
El decomiso fue anunciado por el embajador Ronald Johnson. Crédito: @USAmbMex

Autoridades estadounidenses desarticularon una red de tráfico de armas en Carolina del Norte mediante una operación encubierta que resultó en la confiscación de 138 armas de fuego que traficantes pretendían enviar a México, entre ellas dos rifles Barrett calibre .50, los de mayor alcance y poder de penetración que circulan entre grupos de la delincuencia organizada en el país.

El embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson difundió el anuncio en redes sociales junto con fotografías del arsenal asegurado, que incluyó fusiles tipo AR-15, pistolas Glock, escopetas, revólveres y municiones.

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Parte de las armas aseguradas. Crédito: @USAmbMex
Parte de las armas aseguradas. Crédito: @USAmbMex

Johnson atribuyó el operativo a la coordinación basada en inteligencia impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Johnson: “Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes”

El diplomático señaló que operaciones como esta reflejan el compromiso del gobierno de Trump para frenar el flujo ilegal de armamento hacia México.

Sus palabras fueron: “Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras a nuestras dos naciones“.

El embajador Johnson no reveló el golpe aproximado que representa este decomiso para los cárteles mexicanos. Tampoco señaló relación directa con alguna organización criminal.

Los rifles Barrett calibre .50 tienen antecedentes directos en ataques de alto perfil en México. Uno de esos fusiles fue utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el atentado de 2020 contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Además, en el caso de Sinaloa, han sido decomisados diversos rifles de ese tipo.

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El Perris Los Chapitos
Fotografía de El Perris. Foto: Especial

En otro caso concreto, el pasado 17 de octubre de 2019, durante el llamado Culiacanazo —agresión del Cártel de Sinaloa a fuerzas de seguridad para rescatar a Ovidio Guzmán López de ser detenido— Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “El Perris”, fue captado en video disparando un arma calibre .50 contra soldados desde el suelo.

Figueroa Benítez formaba parte de Los Ninis, el brazo armado encargado de la seguridad personal de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Fue abatido por fuerzas federales en mayo de 2025.

BIG, el mecanismo bilateral que pone el tráfico de armas en el centro de la agenda de seguridad

El operativo en Carolina del Norte se enmarca en la agenda del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), creado en junio de 2026 tras una reunión entre el embajador Johnson y el secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco.

El mecanismo reúne a 15 agencias del gobierno de Trump con sus contrapartes mexicanas y tiene entre sus frentes el flujo de armas de fuego ilegales hacia México.

El embajador Johnson anunció creación del BIG. Crédito: @USAmbMex
El embajador Johnson anunció creación del BIG. Crédito: @USAmbMex

Desde antes de la creación del BIG, las autoridades estadounidenses han decomisado más de 36 mil armas de fuego ilegales, según el comunicado titulado “De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad”, difundido por la embajada de Estados Unidos en México.

El BIG también contempla el combate al tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la contención de la migración ilegal, la persecución de redes de financiamiento ilícito y robo de combustible, y el uso de tecnologías avanzadas para enfrentar amenazas emergentes.

Las autoridades afirmaron tras el anuncio de la creación que la seguridad es una responsabilidad compartida que exige esfuerzos coordinados y sostenidos, con pleno respeto a la soberanía de cada país y en beneficio de la seguridad, la salud y el bienestar de ambos pueblos.

Sheinbaum había señalado que EEUU “tiene que hacer su parte”

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió en febrero pasado que el combate al tráfico de armas es una responsabilidad compartida.

“Si ellos no quieren -que estamos ayudando- a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen entrar armas de Estados Unidos a México”, señaló la mandataria.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, había documentado el problema días antes: el 80% de las armas decomisadas en México provienen de Estados Unidos, entre ellas ametralladoras, fusiles, armas Barrett y cartuchos de alto poder. Una de cada cinco armas incautadas en el país corresponde a Sinaloa.

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