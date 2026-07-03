¿Estos son los conciertos más esperados de julio en la Ciudad de México?

Cartelera de los conciertos y presentaciones para el mes de julio en la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julio concentra una parte relevante de la agenda musical en la capital. En su listado de conciertos del mes, OCESA incluye presentaciones de electrónica, rock en español y regional mexicano en grandes recintos como el Estadio GNP Seguros, el Palacio de los Deportes y el Pepsi Center WTC, con fechas ya programadas y boletaje disponible en Ticketmaster, según la disponibilidad de cada evento.

RÜFÜS DU SOL se presenta con una única fecha

El trío australiano vuelve a la Ciudad de México el 4 de julio en el Estadio GNP Seguros con una única fecha de su gira Inhale/Exhale Tour.

PUBLICIDAD

El show está programado para las 21:00 horas y contarán con la presencia de Maribou State y la banda Argentina Peces Raros para abrir el concierto.

Lollapalooza 2025 Rufus du Sol

Caifanes presenta Gira de la Gratitud en el Estadio GNP Seguros

Uno de los mayores exponentes del rock nacional se presenta el 11 de julio en el Estadio GNP Seguros como parte de su Gira de la Gratitud, con la que celebra 40 años de trayectoria. La fecha en la Ciudad de México es su única presentación en la capital.

PUBLICIDAD

Caifanes anunció a través de sus redes sociales su regreso a Colombia con tres presentaciones, en 2026 - crédito @caifanes/Instagram

Grupo Firme suma dos fechas en el Estadio GNP Seguros

La agrupación de regional mexicano suma dos fechas en la Ciudad de México: 17 y 18 de julio, también en el Estadio GNP Seguros.

La agrupación se mantiene como uno de los nombres más taquilleros del regional mexicano en el circuito de estadios y recintos masivos, con un repertorio que combina corridos, banda y canciones románticas.

PUBLICIDAD

Grupo Firme suma otra fecha para CDMX en el Estadio GNP (@ocesa_total)

Harry Styles inicia su residencia de seis fechas en el Estadio GNP Seguros

Uno de los conciertos más importantes del año, el cantautor inglés comenzará su serie de conciertos en la Ciudad de México el día 31 de julio, con seis fechas programadas en el Estadio GNP Seguros.

La gira Together Together promete ser una de las más especiales para el cantante, el concierto incluye cinco actos, 20 canciones y una canción sorpresa por noche.

PUBLICIDAD

Los boletos ya se encuentran a la venta en la plataforma de Ticketmaster, sin embargo, muchas de las fechas cuentan con poca o nula disponibilidad.

Harry Styles performs to a sold out crowd on Night 1 of his 12 show residency at Wembley Stadium 12/06/26

El Tri se presenta en el Palacio de los Deportes

El Tri se presenta el 25 de julio en el Palacio de los Deportes con su Tour Adicto al Rocanrol. Alex Lora encabeza el concierto con un show que suele estar orientado a un formato de grandes éxitos, con un repertorio pensado para el público que sigue a la banda desde hace décadas.

PUBLICIDAD

Álex Lora de ‘El Tri’ confiesa por qué nunca dejará el escenario peruano: “El Perú es nuestra segunda patria”. Difusión.

SOMBR llega al Pepsi Center WTC

SOMBR se presenta el 22 de julio en el Pepsi Center WTC con su gira You Are The Reason Tour. La producción del evento anticipa un setlist centrado en temas como Back To Friends, 12 to 12 y My Body Isn’t Ready.

Sombr performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 11, 2026. REUTERS/Daniel Cole

Ubicación de los recintos en la Ciudad de México

El Estadio GNP Seguros está en Viaducto Río de la Piedad s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. La ruta más práctica en transporte público es la estación Ciudad Deportiva, de la Línea 9 del Metro.

PUBLICIDAD

El Palacio de los Deportes está en Añil 667, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. La ruta más directa en transporte público es la Línea 9 del Metro, en la estación Velódromo.

El Pepsi Center WTC está en Dakota s/n, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez. La ruta más directa en transporte público es la Línea 1 del Metrobús, en la estación Poliforum.

PUBLICIDAD

Verifica en Ticketmaster la hora de apertura de puertas y el inicio de cada show, además de los accesos por zona para evitar accidentes.

Llega con anticipación por la afluencia en el Estadio GNP Seguros y el Palacio de los Deportes, prioriza transporte público y revisa objetos permitidos para cada uno de los recintos.

PUBLICIDAD