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No quieren serenata mexicana: Inglaterra mantendría en secreto su hotel de concentración en CDMX

El equipo de la rosa planea evitar un caso similar al que pasó la Selección de Ecuador previo a su duelo frente a México en el Mundial 2026

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Inglaterra vendrá a México para enfrentar al Tri en 8vos de Final. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Inglaterra vendrá a México para enfrentar al Tri en 8vos de Final. REUTERS/Kai Pfaffenbach

La Selección de Inglaterra está próxima a viajar a la Ciudad de México para disputar su compromiso de 8vos de Final del Mundial 2026 ante la Selección Nacional, dirigida por el Vasco Javier Aguirre que liga cuatro triunfos y ningún gol en su puerta en esta justa veraniega.

Los Tres Leones aterrizarán en la Capital tras remontar de forma milagrosa a la República Democrática del Congo, en Atlanta, Estados Unidos. Sin embargo, en el equipo inglés habría varios aspectos que los conduce a ser cautelosos en su instancia por México.

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Uno de los temas principales es su hospedaje en la CDMX. Tal parece que en la Selección de Inglaterra buscan evitar lo mismo que le pasó a Ecuador horas antes del partido: la afición mexicana se reunió afuera de su hotel para causar ruido de viva voz, además de utilizar tambores, bocinas y el sonido de autos y motocicletas.

Aunque la policía actuó para desplegar a los ciudadanos, la serenata agarró mayor fuerza que en Inglaterra tratarían de negar toda clase de actitudes que vayan en contra del juego limpio, por tanto protegerían la localización de su hotel en México.

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Medidas de la Selección Inglesa

Inglaterra jugará contra México en 8vos de Final. REUTERS/Peter Cziborra
Inglaterra jugará contra México en 8vos de Final. REUTERS/Peter Cziborra

El reglamento de la FIFA obliga a las delegaciones a estar al menos 24 horas antes en la ciudad del partido, lo que limita el margen para ocultar la ubicación. Aun así, Inglaterra pensaría en llegar lo más tarde posible a la CDMX y evitar filtraciones sobre su hospedaje.

Además, la selección inglesa implementaría otras medidas: sus futbolistas usarían tapones para los oídos y dispositivos de ruido blanco, incluso recibirán productos naturales para conciliar el sueño. Todo esto busca evitar que el ánimo de los aficionados mexicanos afecte su descanso previo al partido.

Los organizadores del torneo buscan garantizar que no haya disturbios nocturnos en la víspera del partido que se jugará en el Estadio Ciudad de México. Subrayar que la policía capitalina reforzará la seguridad en los alrededores del hotel elegido por Inglaterra para impedir que se repita la serenata llevada a Ecuador.

Entrenarán en La Cantera

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Inglaterra - Swope Soccer Village, Kansas City, Missouri, EE. UU. - 26 de junio de 2026 Harry Kane de Inglaterra y sus compañeros de equipo durante el entrenamiento IMAGN IMAGES vía Reuters/Denny Medley
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Inglaterra - Swope Soccer Village, Kansas City, Missouri, EE. UU. - 26 de junio de 2026 Harry Kane de Inglaterra y sus compañeros de equipo durante el entrenamiento IMAGN IMAGES vía Reuters/Denny Medley

A diferencia de la ubicación de su hotel, la Selección Inglesa eligió las instalaciones de La Cantera, — complejo deportivo de los Pumas UNAM—, para realizar su concentración rumbo a enfrentar a México en los 8vos de Final del Mundial 2026, así lo confirmó Luis Raúl González, presidente del club universitario.

“Sí, efectivamente entrenará aquí la Selección Inglesa, porque lo habíamos dicho ustedes, de acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, pues fue seleccionada y efectivamente confirma", declaró en conferencia de prensa.

¿Cuándo llegará la Selección de Inglaterra a México?

Inglaterra tendrá 48 horas para adaptarse a la altura de la Ciudad de México. REUTERS/Peter Cziborra
Inglaterra tendrá 48 horas para adaptarse a la altura de la Ciudad de México. REUTERS/Peter Cziborra

El equipo inglés, dirigido por Thomas Tuchel, llegaría a la Ciudad de México este viernes 3 de julio, por lo que tendrían 48 horas para adaptarse a la altitud y preparar el partido que se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Se estiman entrenamientos los días viernes y sábado en la capital mexicana, enfocándose en preparar la estrategia física y la aclimatación para el duelo contra México, después de avanzar a los 8vos de Final gracias al doblete del capitán, Harry Keane, frehte a la República Democrática del Congo.

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