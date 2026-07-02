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A qué hora se estrena Confessions II de Madonna en México, el nuevo álbum de la reina del pop

La secuela de “Confessions on a dance floor” marca el regreso de la cantante a la música

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Madonna durante un concierto sorpresa en Times Square, para promocionar Confessions II. REUTERS/Brendan McDermid
Madonna durante un concierto sorpresa en Times Square, para promocionar Confessions II. REUTERS/Brendan McDermid

Madonna se prepara para estrenar Confessions II, su nuevo álbum de estudio producido junto a Stuart Price, secuela del emblemático Confessions on a Dance Floor que conquistó las pistas del baile den el año 2005. La reina del pop no ha lanzado álbum desde el 2019, por lo que el estreno es uno de los más esperados de su carrera.

En México, Madonna tiene una de sus bases de fans más solidas del mundo. Durante el Celebration Tour, la cantante logró llenar cinco veces el Palacio de los Deportes. El país ha sido constante en su apoyo a la reina del pop , y todo parece indicar que sucederá lo mismo con Confessions II.

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El álbum de Madonna se estrena en México a primera hora de este viernes 3 de julio del 2026, es decir, a medianoche. A partir de las 12:00 se podrá escuchar en todas las plataformas digitales.

El álbum reúne 12 canciones en su edición estándar y 16 en las versiones deluxe. Algunos de los temas que se convertirán en favoritos de los fans son Good for the soul, One step away, Danceteria, Bizarre, Love without words, School, My sins are my savior y Fragile.

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Qué dice la crítica sobre Confessions II

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NME asegura que “esta gran dama del pop sigue sabiendo cómo hacernos mover”. The Guardian lo describe como su disco “más vital” en 20 años. The Telegraph va más lejos y sostiene que con este material la cantante “reclama su corona”.

La BBC matiza ese consenso elogioso: “los primeros 30 minutos son impecables”, señala el medio, aunque advierte que el disco pierde fuerza a mitad de camino antes de recuperarse con los cortes autobiográficos. Entre los temas que el medio destaca figura I feel so free, al que le atribuye un aire que remite a Donna Summer.

El productor Stuart Price —quien ya estuvo detrás de Confessions on a Dance Floor y dirigió musicalmente el Celebration Tour de 2023-2024— explicó a la prensa británica que el proyecto toma como base ritmos house de Detroit y Chicago. El trabajo llega después de casi año y medio desde que Madonna anunció en octubre de 2024 que entraba a estudios en Londres junto a Price.

El 4 de junio Madonna ofreció un concierto sin anunciar en Times Square, en Nueva York, donde mezcló canciones nuevas con clásicos de su carrera. Al día siguiente llevó al Festival de Cine de Tribeca un cortometraje de 13 minutos que adelantó seis canciones del álbum, con apariciones de Carpenter, Feid, Benedict Cumberbatch, Kate Moss y la cantante venezolana Arca.

Las colaboraciones: Carpenter, Feid y Lourdes León

Madonna y Sabrina Carpenter lanzan oficialmente su dueto presentado en Coachella. (Instagram)
Madonna y Sabrina Carpenter lanzan oficialmente su dueto presentado en Coachella. (Instagram)

El disco reúne a Madonna con varios artistas en distintos momentos del repertorio. Bring Your Love la une a Sabrina Carpenter, tema que la cantante presentó el 17 de abril durante una actuación sorpresiva en el Festival de Coachella. Read my lips fue grabada con Feid y se publicó tres días antes del lanzamiento oficial.

The Test reúne a Madonna con su hija mayor, Lourdes León, quien desarrolla su carrera musical bajo el nombre artístico Lolahol.

Las canciones más personales del álbum

Madonna performs during a surprise concert in Times Square, in New York City, U.S., June 4, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Madonna performs during a surprise concert in Times Square, in New York City, U.S., June 4, 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Dos temas del disco tienen un peso biográfico explícito. Fragile está dedicado al hermano de la cantante, Christopher Ciccone, fallecido en 2024, con quien sostuvo una relación complicada. La letra incluye el verso: “Cuando estoy a solas, te veo ahí de pie, y me siento completa”.

El otro tema, Bizarre, contiene versos que varios medios estadounidenses interpretan como una referencia a su primer marido, Sean Penn: “estrella de cine, ojos azul intenso. En Hollywood éramos el premio perfecto” y “extienden la alfombra para nosotros pero no la compartes”.

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