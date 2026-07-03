Del Palacio Nacional a un contrato exclusivo: así es representar al Pato Merlín, la mascota más famosa de México

Vicente Padilla coordina la agenda del Pato Merlín, una de las figuras virales más populares del país. Crédito: Infobae

En un país donde los deportistas, artistas e influencers suelen acaparar los reflectores, un pato logró romper todas las reglas. El Pato Merlín se convirtió en un fenómeno viral que conquistó las redes sociales y ahora también las marcas, los eventos y hasta la beneficencia pública.

Detrás de ese éxito está Vicente Padilla, representante exclusivo de Merlín a través de Producciones PTG, quien en entrevista exclusiva para Infobae contó cómo pasó de llevar una agenda convencional a dedicar prácticamente todos sus días a coordinar la vida pública del ave más famosa del país.

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De un encuentro casual a representar al pato más famoso del mundo

Vicente Padilla admite que jamás imaginó que algún día sería representante de un pato. Mucho menos del que hoy considera “el pato más famoso del mundo”.

Todo comenzó de manera inesperada. Tras mantener comunicación con Karla, propietaria de Merlín, ambos coincidieron una mañana en Palacio Nacional.

Bastaron unos minutos de conversación para que encontraran puntos en común y esa misma noche firmaran un contrato de exclusividad con Producciones PTG.

De una reunión en Palacio Nacional nació la representación del Pato Merlín.

“Jamás imaginé ser el representante de un pato y no de cualquier pato”, recuerda Padilla. Lo que parecía una anécdota poco común terminó convirtiéndose en un proyecto de tiempo completo, impulsado por el fenómeno que ha generado Merlín tanto en México como en otros países.

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Una agenda llena de reuniones… y un camerino sobre ruedas

La fama de Merlín también cambió por completo la rutina de su representante.

Padilla explica que prácticamente toda su agenda gira alrededor del pato. Entre llamadas, reuniones y negociaciones con marcas, cada día implica coordinar nuevos proyectos, especialmente en medio del entusiasmo que ha despertado la Copa del Mundo.

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Sin embargo, no todas las decisiones dependen de él. Cualquier acuerdo comercial debe contar con el visto bueno de Karla, propietaria del pato y de la marca que representa.

A la par, existe una prioridad que nunca se negocia: el bienestar de Merlín.

Una agenda sin descanso y un camerino adaptado para el Pato Merlín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su representante revela que el ave cuenta con un veterinario privado, una alimentación especialmente diseñada para sus necesidades y protocolos específicos durante traslados y eventos. Incluso, viaja con un espacio adaptado dentro de la camioneta para que permanezca cómodo y libre durante los recorridos.

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“Tenemos que respetar mucho sus tiempos, las luces, su alimentación y su bienestar”, enfatiza Padilla, quien asegura que cada aparición pública se planea pensando primero en la salud del animal.

La fama también implica nuevos retos

Representar a una celebridad poco convencional también ha significado aprender sobre la marcha.

Padilla reconoce que uno de los mayores desafíos ha sido dimensionar el fenómeno social que representa Merlín. Nunca imaginó que una mascota viva se convertiría en una de las figuras más populares del país.

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Las anécdotas tampoco faltan.

La fama del Pato Merlín también trae nuevos retos para su equipo de trabajo. REUTERS/Paola García

Entre risas, recuerda que al principio los traslados resultaban complicados porque, como cualquier pato, Merlín ensuciaba constantemente la camioneta. La solución fue adaptar completamente el vehículo para facilitar cada viaje.

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“Todos los días tenemos momentos inesperados”, comenta. “Hoy mi camioneta está totalmente forrada”, añade entre bromas al recordar las ocurrencias del famoso pato.

Pero más allá de esos momentos divertidos, asegura que el cuidado del animal siempre ocupa el primer lugar dentro de cualquier decisión.

Un pato que sigue siendo parte de su familia

Aunque hoy participa en eventos públicos y campañas con distintas marcas, Merlín continúa llevando una vida muy cercana a su familia.

Padilla explica que todas las decisiones importantes recaen en Karla, quien vela porque la fama nunca altere la rutina del pato.

El Pato Merlín, más que una figura viral, sigue siendo parte de su familia. (Infobae/Jenifer Nava)

Cuenta que Merlín está acostumbrado a salir diariamente, convivir con la gente y caminar por las calles, razón por la cual incluso utiliza zapatos especialmente adaptados para proteger sus patas.

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“Es un pato fuera de serie, le encanta estar con la gente”, afirma su representante. Sin embargo, el alcance que ha conseguido también ha obligado a reforzar los cuidados para protegerlo sin alejarlo del público que tanto cariño le demuestra.

El siguiente paso: un billete de la Lotería Nacional y una gira por México

Durante la conversación con Infobae, Vicente Padilla compartió una exclusiva: en los próximos días se anunciará oficialmente un billete conmemorativo de la Lotería Nacional protagonizado por el Pato Merlín.

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Para su equipo, este reconocimiento representa mucho más que una imagen impresa. “Merlín hoy está ayudando a su propio país, a la beneficencia pública”, sostiene Padilla, quien asegura que ese siempre ha sido uno de los objetivos del proyecto.

Los planes del Pato Merlín incluyen una gira por distintos estados del país. (AP Foto/Marco Ugarte)

Pero los planes no terminan ahí.

El representante adelanta que ya trabajan con diversas marcas para llevar a Merlín a recorrer distintos estados del país y acercarlo a quienes desean conocerlo personalmente.

“México y el mundo lo quieren conocer”, asegura. Por ello, el equipo ya prepara nuevas colaboraciones para que el pato visite diferentes ciudades y continúe generando momentos memorables con miles de personas.

La meta, dice, es sencilla: seguir provocando sonrisas.

Porque, al final, el representante que nunca imaginó trabajar con un pato hoy dedica sus días a coordinar la carrera de una celebridad que, con un simple “¡Cuak!”, logró conquistar a México.