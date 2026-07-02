Alfonso Herrera lanza crítica contra agresiones derivadas del México vs Ecuador

Alfonso Herrera dio su gran paso a Hollywood con la serie 'Sense8', de Netflix.

El actor Alfonso Herrera pidió frenar la violencia tras el triunfo de México sobre Ecuador, luego de que los festejos por el pase a octavos de final del Mundial 2026 dejaran cuatro muertos en la CDMX y se difundieran agresiones contra aficionados ecuatorianos antes y después del partido.

Su mensaje aparece también en la antesala del duelo ante Inglaterra del próximo 5 de julio, cuando podría repetirse una concentración masiva de seguidores.

Tres personas murieron por asfixia entre las aglomeraciones en la zona del Ángel de la Independencia y una cuarta falleció después de sufrir una crisis médica relacionada con los hechos. La publicación de Herrera surgió mientras seguían circulando videos de insultos y lanzamiento de objetos en los alrededores del estadio.

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El ex integrante de RBD difundió en X un mensaje directo a la afición: “No estamos descubriendo el hilo negro. Es fútbol. Las agresiones, los insultos y todo lo demás no valen la pena. Ningún partido justifica perder la cabeza. ¡ES UN JUEGO!”. El actor insistió en que una victoria deportiva no debe derivar en excesos.

Los festejos en el Ángel dejaron 4 muertos y reactivaron alertas por aglomeraciones

CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Miles de aficionados celebran en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador durante los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La clasificación de la Selección Mexicana quedó marcada por lo ocurrido en el Ángel de la Independencia, donde miles de personas se reunieron para celebrar en la CDMX. Ahí se registraron las muertes confirmadas por las autoridades capitalinas, en un contexto de alta concentración de aficionados.

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Ese saldo se produjo después del encuentro entre México y Ecuador y opacó la euforia por el avance a octavos de final. El llamado de Herrera se colocó en ese escenario: pedir que el futbol se viva con responsabilidad para evitar nuevas tragedias.

La reacción del actor también respondió a otra cadena de incidentes. En redes sociales se viralizaron grabaciones con enfrentamientos entre seguidores mexicanos y ecuatorianos, con agresiones verbales en algunas escenas y objetos arrojados contra simpatizantes visitantes en otras.

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El mensaje de calma llega antes del partido de México contra Inglaterra

Las banderas de México y de Inglaterra se ubican en el círculo central de un estadio de futbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronunciamiento de Herrera apunta a lo que viene para la Selección Mexicana: el partido contra Inglaterra programado para el domingo 5 de julio de 2026. Según la información publicada, la preocupación es que un nuevo resultado favorable vuelva a detonar festejos multitudinarios en la capital.

Antes del juego con Ecuador ya existía polémica por el llamado “hotelazo” realizado por aficionados mexicanos frente al hotel de concentración de la selección ecuatoriana un día antes del partido. Ese episodio incluso provocó un reclamo oficial de la Federación Ecuatoriana de Futbol, según el diario.

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En ese contexto, el mensaje de Herrera se sumó a otros llamados públicos para que la afición no convierta la pasión por el futbol en agresiones o riesgos colectivos. La publicación del actor acumuló miles de reacciones y recibió respaldo de usuarios que coincidieron en que el deporte no justifica insultos, ataques ni conductas que pongan en riesgo la vida de otras personas.

Inglaterra “se blinda” de serenata mexicana

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, festeja con sus jugadores luego de vencer a Congo en los dieciseiscavos de final de la Copa del Mundo, el miércoles 1 de julio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Jacob Kupferman)

La Selección de Inglaterra busca mantener en secreto su hotel en CDMX para evitar una serenata de aficionados mexicanos antes de su partido de octavos de final del Mundial 2026 contra la Selección Nacional.

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La decisión apunta a no repetir lo ocurrido con Ecuador, cuando seguidores se concentraron afuera de su hospedaje para hacer ruido con gritos, tambores, bocinas y el sonido de autos y motocicletas; aunque la policía intervino, la serenata continuó.

El plan británico enfrenta un límite: el reglamento de la FIFA obliga a las delegaciones a estar al menos 24 horas antes en la ciudad sede del partido. Aun así, Inglaterra contemplaría llegar lo más tarde posible a la capital para reducir filtraciones sobre su ubicación.

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Entre las medidas internas, el equipo prevé que sus jugadores usen tapones para los oídos y dispositivos de ruido blanco, además de recibir productos naturales para conciliar el sueño.

Para los entrenamientos, la selección elige La Cantera, complejo deportivo de Pumas UNAM, lo que confirma el presidente del club Luis Raúl González. “Sí, efectivamente entrenará aquí la Selección Inglesa, porque lo habíamos dicho ustedes, de acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, pues fue seleccionada y efectivamente confirma”, declara en conferencia de prensa.

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El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llegaría a la Ciudad de México este viernes 3 de julio y tendría 48 horas para adaptarse a la altitud antes del duelo del domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.