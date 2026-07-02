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¿Cuándo anuncian al primer habitante de La Casa de los Famosos México 4? Ya sueltan pistas

Comienzan los anuncios para la nueva temporada del reality show

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Primer confirmado de La Casa de los Famosos México 4 se anunciará el domingo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Primer confirmado de La Casa de los Famosos México 4 se anunciará el domingo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La cuarta temporada de La casa de los famosos México arrancó su campaña de expectativa con un video animado que, en menos de una hora, generó más de 6 mil comentarios en redes sociales, todos apuntando al mismo nombre: Ernesto Laguardia.

El clip, publicado la tarde del jueves 2 de junio en las cuentas oficiales del programa, muestra una serie de objetos dentro de una caja de cristal. Ninguno lleva un nombre, pero la audiencia no tardó en conectarlos.

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El anuncio del primer habitante se hará el domingo 5 de julio, después del partido entre México e Inglaterra.

Qué muestran las pistas del video

Las pistas del primer habitante de La Casa de los Famosos México . Foto: Televisa
Las pistas del primer habitante de La Casa de los Famosos México . Foto: Televisa

La animación incluye el número XV romano junto a la figura de una quinceañera con su chambelán, una cebra de juguete, un casco de bomberos, una chamarra de mezclilla de corte antiguo y unos lentes de sol de oficial. Al cierre, varias cámaras giran alrededor de un maniquí vestido con traje de época y olanes.

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La producción de LCDLFM no identificó a ningún participante. Presentó esos elementos como pistas sobre la trayectoria del futuro habitante de la casa, en la misma estrategia de promoción por entregas que ha usado en temporadas anteriores.

Para los usuarios de redes sociales, la lectura fue casi inmediata. El número XV remite a la telenovela Quinceañera; el traje de época con olanes, a Amor real; la chamarra de mecánico, a Los parientes pobres. Las tres producciones forman parte de la carrera de Laguardia en Televisa.

Cómo reaccionaron los usuarios

Ernesto Laguardia
Ernesto Laguardia sería el primer confirmado para el reality show (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Entre los mensajes que recogió El Universal aparece uno que dice: “Ernesto Laguardia por el traje de mecánico de ‘Los parientes pobres’”. Otro es más directo: “Ya soy team Ernesto Laguardia”.

Un tercer comentario intentó descifrar cada objeto: “Sí es Ernesto Laguardia, hacen referencia a ‘Quinceañera’, el vestuario de ‘Amor real’, no entiendo la cebra, pero... estoy casi seguro que es él”. Un cuarto usuario comparó el formato con otro programa de la misma cadena: “Eso ya parece ‘¿Quién es la máscara?’”.

La producción no ha dado respuesta oficial a ninguna de esas lecturas.

El equipo detrás de la nueva temporada

Mujer con cabello largo y oscuro, lleva un top corsé negro con encaje rosa y falda negra de encaje, con tacones, en un entorno verde
Galilea vuelve a La Casa de los Famosos México (Galilea Montijo/Instagram)

La cuarta edición llega con el mismo equipo que ha conducido el programa desde su primera entrega. Galilea Montijo estará al frente, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice.

En la parte operativa, Rosa María Noguerón continúa como productora. En semanas recientes declaró que esta edición reunirá a personalidades distintas que se complementarán entre sí.

Los promocionales que transmite Televisa ya confirman la nueva temporada. El estreno está previsto para dentro de 24 días.

Ernesto Laguardia aparece en la reciente lista filtrada, ¿quién más sería parte de los habitantes?

Aldo Rendón - (Instagram)
Aldo Rendón - (Instagram)

Ya han comenzado las filtraciones y hay una lista que parece ser verídica. Si se confirma el domingo que Ernesto Laguardia forma parte de la cuarta temporada, el periodista Gerardo Escareño habría acertado en su lista.

El comunicador informó sobre 13 de los 16 famosos que entrarían a la nueva temporada. Estas son las celebridades que, probablemente y de forma no oficial, podrían entrar a La Casa de los Famosos México 4.

  • Ernesto Laguardia
  • Cynthia Klitbo
  • Karina Torres
  • Aldo Rendón
  • Mariana Ochoa
  • Brianda
  • Yahir Otón Parra
  • Yetus
  • Moisés Peñaloza
  • Bellakath
  • Ese Pérez
  • Massad
  • Brandon Peniche

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