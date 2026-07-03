¿Por culpa de Christian Nodal? Por esta razón Belinda no asistirá al partido México vs Inglaterra

Belinda y los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar posan en un estadio Ciudad de México. (Instagram: Belinda / La Josa)

Belinda fue invitada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para presenciar la victoria de la Selección Mexicana en el mismo lugar donde su exnovio, Christian Nodal, se mostró feliz a lado de su esposa Ángela Aguilar.

La cantante gritó los goles de Raúl Alonso Jiménez y Julián Andrés Quiñones desde uno de los palcos del estadio Ciudad de México, sitio en que se encontraba Christian Nodal junto a Ángela Aguilar además de su suegro Pepe Aguilar y su suegra Aneliz Álvarez.

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Belinda asistió al partido acompañada de amigos y familiares. De momento se desconoce si los palcos de las estrellas mexicanas estuvieron a distancia o eran contiguas, lo que sí es verdad es que la cercanía de Beli y Nodal no quedó fuera de la polémica.

Internautas comenzaron a recordar la historia de ambos cantantes y no hubo quien publicó ciertos comentarios inapropiados contra Ángela Aguilar. Pese a eso, Nodal se mostró feliz estando con ella en el estadio mientras Belinda se enfocó en apoyar a la Selección Mexicana.

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¿Por qué Belinda no estará en el México vs Inglaterra?

Belinda posa con su look completo durante el Mundial 2026. (ig/belindapop)

Tras concluir el encuentro, la actriz nacional apareció en la zona mixta para entregar el trofeo del Jugador Más Valioso (MVP) a Julián Andrés Quiñones al ser el autor de la primera anotación de México en su triunfo sobre Ecuador en la ronda de 16vos de Final.

Después de ese momento, Belinda declaró a los micrófonos de TUDN que no podrá asistir al próximo compromiso de la Selección Mexicana. frente a Inglaterra, porque ese día grabará un video musical con Danna.

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“Ay, me encantaría (acudir al partido). Tengo que grabar un video, pero como lo estoy diciendo en este momento, ya no puedo hacerme la enferma, ya no puedo tener una excusa porque ya si no me va a matar Dana. Si no, estaría aquí solo por el video, pero voy a echar porras desde, desde donde esté“, dijo la Princesa Belinda.

Su decisión de no ir al estadio Ciudad de México el próximo domingo 5 de julio nada tiene que ver con Christian Nodal, sino por temas profesionales que, próximamente, darán frutos a Belinda, quien vive un gran momento en su carrera como cantante.

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Inauguró el Mundial 2026

La princesa Belinda fue parte de las estrellas de la inauguración en México. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Belinda tuvo participación especial en la inauguración de la Copa del Mundo en México. Ella interpretó la canción “Por ella” junto a Los Ángeles Azules. Esta colaboración mezcló el estilo pop de la princesa con el característico sonido de la cumbia para darle sazón y baile al inicio del Mundial 2026 en el Coloso de Santa Úrsula.