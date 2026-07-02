Cuánto valen los relojes que recibieron los jugadores de México tras vencer a Ecuador

Jugadores del Tri comparan los relojes que les regaló un youtuber tras vencer a Ecuador (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana se concentra plenamente en su duelo de 8vos de Final del Mundial 2026 frente a Inglaterra, escuadra que sufrió contra la República Democrática del Congo para obtener su boleto y venir a jugar en el estadio Ciudad de México, el próximo fin de semana.

Tras vencer a los ecuatorianos por 2-0 gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, los elementos que conforman la Selección Nacional recibieron de obsequio relojes de la marca Rolex, entregados por Stephen Deleonardis, creador de contenido y figura de las redes sociales en Estados Unidos.

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La sorpresa de Steve Will Do It, como se le conoce a Stephen Deleonardis, es producto de la victoria de la delegación mexicana, misma que le hizo ganar una cifra millonaria al apostar en favor del Tricolor, por lo que quiso compartir su recompensa con todos los jugadores de la selección absoluta.

Aunque el youtuber no reveló el valor de cada Rolex, los relojes de esta marca famosa suelen tener precios que van desde los 250,000 hasta varios millones de pesos, dependiendo del modelo y las características de cada uno para convertirse en una pieza de valor elevada.

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Mexicanos agradecen el regalo mundialista

Jugadores de la Selección Mexicana posan junto a Stephen Deleonardis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una filmación se observa cuando Stephen Deleonardis retira los relojes de su estuche para regalar uno por uno a los jugadores de la Selección Mexicana: Luis Romo, Luis Chávez, Julián Quiñones, Israel Reyes y Álvaro Fidalgo figuran en el video al comparar distintos modelos que había en la caja.

Como agradecimiento por los regalos previo a su siguiente duelo frente a Inglaterra, los futbolistas mexicanos celebraron con el famoso “quiere volar, quiere volar” que aumenta su popularidad y tendencia tras las celebraciones en esta Copa del Mundo.

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Ganar o ganar

México pasó a 8vos de Final tras vencer a Ecuador. REUTERS/Raquel Cunha

La Selección Mexicana afrontará el partido más complejo que se le presenta en este Mundial 2026. El cuadro del Vasco Aguirre superó la prueba ante Ecuador en el estadio Ciudad de México y ahora tiene que hacer lo propio frente a Inglaterra en el Azteca.

Al momento la máxima preocupación de los ingleses es la altura de la capital, tema que la delegación nacional deberá de sacar provecho al igual que la existencia de un inmueble pintado de verde para cazar a Los Tres Leones y así ser uno de los ocho mejores del torneo.

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México no tendrá un mañana, es vencer a Inglaterra a como dé lugar para seguir el sueño mundialista y, ante todo, sobrepasar la instancia de 8vos de Final, donde choca con pared desde el Mundial de Estados Unidos 1994; en Qatar 2022 no pasó de fase de grupos.

¿A qué hora comienza el partido?

El duelo de México e Inglaterra, programado para el domingo 5 de julio, dará inicio a las 18:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). En caso de algún empate habrá dos lapsos de 15 minutos, pero si el marcador persiste después de los tiempos extra, el vencedor se conocerá en tanda de penaltis.

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