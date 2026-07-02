México

Doble golpe al Cártel de Altozano: vinculan a proceso al “Sierra 2” y a su pareja en Michoacán

Son acusados por un delito federal y dos de fuero común, luego de ser capturados sobre la autopista siglo XXI el pasado 25 de junio

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Autoridades le aseguraron un rifle tipo M4. Crédito: FGE Michoacán
Autoridades le aseguraron un rifle tipo M4. Crédito: FGE Michoacán

Un juez de control vinculó a proceso este 2 de julio a Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, y a su presunta pareja sentimental María Aleyda “N”, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y uso indebido de número de identificación vehicular.

La resolución llega un día después de que el mismo órgano jurisdiccional vinculara a proceso a su hermano, Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, presunto líder del grupo delictivo conocido como Los Sierra o Cártel de Altozano. Junto con el “Sierra 1″ fue detenida una mujer, quien también está bajo proceso.

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En el caso del “Sierra 2″ y su presunta pareja, el juez impuso prisión preventiva oficiosa por el delito del orden federal -portación de armas exclusivas de las fuerzas armadas- y prisión preventiva justificada por los delitos del fuero común, además de fijar un plazo de 30 días para el cierre de la investigación complementaria.

Ambos fueron detenidos el 25 de junio sobre la Autopista Siglo XXI, en un operativo derivado directamente de la captura de “Sierra 1″ horas antes.

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Las autoridades no detallaron el centro penitenciario donde permanecerán durante su proceso.

Al “Sierra 2” le aseguraron un rifle tipo M4, droga y un vehículo con alteraciones

Al momento de su detención, a Alfredo “N” le fueron asegurados un arma larga calibre 5.56 mm tipo M4 con cargador abastecido de nueve cartuchos, cartuchos de arma 9mm, aproximadamente 27 gramos de metanfetamina y un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación.

Era señalado como el segundo al mando de la organización y el encargado del cobro de las cuotas de extorsión que el grupo imponía a madereros, resineros y productores de mezcal en el sur de Morelia.

El Sierra 2 fue detenido horas después que su hermano. Crédito: FGE Michoacán
El Sierra 2 fue detenido horas después que su hermano. Crédito: FGE Michoacán

La captura de “Sierra 2″ fue resultado de las labores de inteligencia e investigación de la FGE Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Fiscalía de Michoacán informó tras la detención de los hermanos señalados como presuntos criminales que mantiene líneas de investigación abiertas para detener a halcones y cobradores que seguirían activos en las zonas donde operaba el grupo, y que también explora vínculos con actores políticos que habrían facilitado sus actividades.

Información en desarrollo...

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