Inglaterra estaría retrasando su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

El equipo de Thomas Tuchel también ocultará la ubicación de su hotel en la Ciudad de México para evitar filtraciones y ruido de la afición antes del duelo de octavos en el Estadio Azteca. REUTERS/Peter Cziborra

La llegada de la Selección de Inglaterra a la CDMX para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026 se ha convertido en uno de los temas más comentados dentro y fuera de la cancha.

El partido en el Estadio Azteca no sólo despierta una rivalidad histórica: también expone la tensión logística, el temor a filtraciones y el ambiente único que se vive en la capital mexicana durante el torneo.

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El cuerpo técnico de Tuchel aplicaría la estrategia “fly-in, fly-out” para llegar en menos de 48 horas y evitar la “zona muerta” de adaptación. Reuters/Denny Medley

En este contexto, el equipo dirigido por Thomas Tuchel habría decidido retrasar su arribo y mantener en secreto cada detalle de su concentración, según reportes de medios británicos como Daily Mail Sport y versiones confirmadas por la propia Federación Inglesa.

Ecuador, serenata y temor al espionaje: el nuevo blindaje de Inglaterra

El conjunto inglés habría tomado la decisión de modificar su itinerario ante el temor de que sus entrenamientos y tácticas sean filtrados antes de enfrentar a México.

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El cuerpo técnico estaría preparando los movimientos clave en un entorno controlado, lejos de la capital, para mantener el secreto hasta el último momento.

La experiencia de Ecuador , sometido a serenatas y ruido organizado por la afición mexicana antes de su partido, llevó a la Federación Inglesa a reforzar la confidencialidad y el blindaje.

El antecedente histórico del Estadio Azteca, donde Inglaterra nunca ha conseguido una victoria oficial, suma presión al ambiente extracancha.

La Selección de Ecuador presentó quejas por ruidos, serentas y disturbios que desconcentraron a los jugadores previo al duelo de dieciseisavos. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la privacidad y el control de la logística se volvieron prioridades, aun si eso implica reducir el tiempo de preparación en la sede del partido.

El desgaste en el Azteca: menos de 48 horas para adaptarse a la altura

La altitud de la Ciudad de México es un reto adicional para el equipo inglés, que ya parte con la presión de jugar en un escenario histórico.

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El Estadio Azteca está a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar , lo que puede provocar fatiga, menor rendimiento y complicaciones físicas para jugadores no aclimatados.

El cuerpo técnico de Tuchel aplicaría una estrategia de “fly-in, fly-out” , llegando menos de 48 horas antes para evitar la “zona muerta” de adaptación, aunque esto limita la posibilidad de aclimatación.

El reglamento de la FIFA obliga a estar en la ciudad sede al menos 24 horas antes , pero Inglaterra busca llegar lo más tarde posible, priorizando el resguardo y la privacidad.

Los entrenamientos previos se realizarán en la Cantera de Pumas , elegida por su privacidad y condiciones de primer nivel, con rutinas específicas para mitigar el efecto de la altitud.

El historial de derrotas inglesas en el Coloso de Santa Úrsula, combinado con la expectativa de la afición local, añade un componente psicológico al desgaste físico.

La altitud en el Estadio Ciudad de México representa un reto para Inglaterra, ya que supera los 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar. REUTERS/Eloisa Sanchez

La apuesta sería que la confidencialidad y la preparación en un entorno seguro compensen la falta de adaptación a la altitud y el ambiente del Azteca.

De esta manera, la expectativa crece en torno a la llegada de Inglaterra y el ambiente que encontrará en la capital mexicana, donde la presión fuera de la cancha será protagonista.

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