“Ya los veré en las Cortes de Estados Unidos”: Cabeza de Vaca advierte a líderes de Morena

El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca en el interior de un restaurante, en medio de sus declaraciones sobre Santiago Nieto y las denuncias por huachicoleo. (@fgcabezadevaca ·)

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Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, lanzó una nueva acusación contra Santiago Nieto y lo llamó “Cuyo Gigante”, al responder desde su cuenta oficial en ‘X’ a un mensaje en el que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respalda la acusación del diputado federal Santiago Gutiérrez, donde lo vincularía con la refinería clandestina asegurada en Reynosa y con presuntas redes de huachicol fiscal.

El exgobernador de Tamaulipas escribió: “Yo fui quien destapó la cloaca del huachicol fiscal” y sostuvo que Nieto protegió a empresas huachicoleras, extorsionó empresarios e inventó cargos contra opositores. En el mismo mensaje, afirmó que en Estados Unidos ya existen denuncias oficiales contra el exfuncionario y contra actores ligados al partido oficialista Morena.

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Un hombre en un estudio presenta una investigación en video. Muestra fotografías de Francisco García Cabeza de Vaca junto a ganado. Se exhiben documentos con la cifra de 208 millones de pesos y una imagen de Reinaldo Garza Gómez, identificado como subsecretario. El informe detalla la relación de una empresa vinculada a una refinería ilegal en Reynosa con contratos del Gobierno de Tamaulipas durante la administración de García Cabeza de Vaca. El video es una pieza de cobertura periodística.

La publicación se da después de que Nieto difundiera otro mensaje en ‘X’, también mostrado en los archivos adjuntos, en el que aseguró que las pruebas sobre la refinería clandestina de Reynosa “confirman” vínculos con el gobierno de García Cabeza de Vaca. Según el texto publicado en efectoqro retoma los datos que reveló Gutiérrez, donde presuntamente la empresa Maytrack, propietaria del terreno donde operaba la instalación ilegal con casi cuatro millones de litros de combustible, recibió contratos del gobierno estatal por 208 millones de pesos durante la administración del exmandatario.

El cruce ocurre en medio de una discusión pública reactivada por el hallazgo de esa planta clandestina en Reynosa, Tamaulipas. Reportes periodísticos han señalado que en ese predio se aseguraron casi 4 millones de litros de hidrocarburos y que el caso abrió nuevas preguntas sobre redes de contrabando y huachicol fiscal en la frontera norte del país. También se ha documentado que las investigaciones sobre ese mercado ilegal han vuelto a poner en circulación el nombre de Sergio Carmona, identificado en distintas indagatorias y publicaciones como “El Rey del Huachicol”.

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En su respuesta, García Cabeza de Vaca elevó el tono y sostuvo que los vínculos de sus adversarios con el narcoterrorismo y con huachicoleros están “más que comprobados”. Cerró el mensaje con una advertencia dirigida a Nieto y al resto de funcionarios de Morena: “Ya los veré en las Cortes de Estados Unidos”.

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, denuncia en redes sociales supuestos vínculos entre la empresa Maytrack, una refinería clandestina en Reynosa y el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. (SNietoCastillo)

Estas declaraciones surgen bajo un contexto, donde distintos funcionarios de la 4T, el gobierno de Estados Unidos les ha removido la visa, hecho que en casos como Marina del Pilar Ávila, que no ha sido aclarada por las autoridades, pero según reportes periodísticos podría estar vinculada a investigaciones por presuntas relaciones criminales. En días recientes, Andrés “Andy” López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador recibió la notificación de que Marco Rubio, secretario de Departamento de EEUU, decidió quitarle este documento, también sin explicaciones. Hecho que ha sido fuertemente celebrado por los opositores del Movimiento de Regeneración.

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