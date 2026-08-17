Kenia López Rabadán cierra su gestión al frente de la Cámara de Diputados: Raúl Bolaños tomará la Presidencia

Kenia López Rabadán presenta balance de su gestión en San Lázaro. | Cámara de Diputados

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La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, presentó este lunes 17 de agosto su informe de labores, con lo que inició el cierre de su periodo al frente de San Lázaro.

La legisladora panista concluirá formalmente su responsabilidad el 31 de agosto, mientras que el 1 de septiembre la Presidencia pasará al diputado Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), conforme al esquema de rotación acordado entre las fuerzas parlamentarias.

Kenia López destaca institucionalidad y pluralidad en su gestión

En su mensaje, López Rabadán centró el balance de su administración en tres principios: decir la verdad, respetar al Estado y sus instituciones, y garantizar la pluralidad y la diversidad de pensamiento.

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La diputada sostuvo que buscó mantener una conducción institucional durante un año marcado por diferencias políticas y debates intensos.

Señaló que su objetivo fue preservar el pleno como un espacio para la confrontación de ideas, pero dentro de los cauces parlamentarios.

Kenia López Rabadán llama a ampliar la participación de mujeres en la política.

Entre los principales datos que presentó sobre su gestión se encuentran:

100 sesiones celebradas durante el año legislativo.

Más de 3,600 intervenciones de legisladores.

150 dictámenes aprobados.

541 acciones de comunicación desde la Presidencia.

116 conferencias de prensa , 168 entrevistas y 257 comunicados .

El regreso a las sesiones presenciales del pleno.

Una sesión de 32 horas consecutivas, realizada el 28 de mayo.

López Rabadán también destacó la participación de representantes de distintos sectores, entre ellos jóvenes, mujeres, productores, diplomáticos, académicos y empresarios.

Kenia López llama a ampliar participación de mujeres en política

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la participación de las mujeres en los espacios de decisión.

Kenia López llama a abrir más espacios de decisión para las mujeres. EFE/ Mario Guzmán

La panista recordó su trayectoria política y señaló que llegar a la Presidencia de la Cámara representó una oportunidad para mostrar que las mujeres pueden ejercer responsabilidades públicas con institucionalidad, eficacia y resultados.

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En ese contexto, planteó que deben abrirse más espacios para las mujeres en la toma de decisiones y defendió la importancia de que distintas perspectivas convivan dentro de las instituciones.

Su planteamiento coincidió con el mensaje de Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano, quien destacó la defensa de la paridad realizada por López Rabadán y llamó a mantener abiertos los espacios conquistados por las mujeres.

Coordinadores parlamentarios reconocen su conducción en San Lázaro

Durante el acto, representantes de las principales bancadas reconocieron el trabajo de la presidenta saliente. El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, calificó su conducción como profesional e imparcial.

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Ricardo Monreal reconoce conducción de Kenia López Rabadán en San Lázaro. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

Desde el PAN, José Elías Lixa sostuvo que López Rabadán mantuvo una Presidencia institucional y separada de la agenda partidista. Por su parte, el priista Rubén Moreira resaltó su congruencia y capacidad para conducir una Cámara plural.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, y el del PVEM, Carlos Puente, también destacaron su desempeño frente a una Cámara integrada por distintas fuerzas políticas.

Raúl Bolaños asumirá la Presidencia de la Cámara de Diputados

Con el cierre de esta etapa, Raúl Bolaños Cacho Cué, diputado del Partido Verde, será quien encabece la Mesa Directiva a partir del 1 de septiembre, cuando comience el nuevo periodo ordinario de sesiones.

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Raúl Bolaños asumirá la Presidencia de la Cámara de Diputados en septiembre. (Foto: Facebook@RaulBCC)

El relevo forma parte de la distribución de los órganos de gobierno parlamentario entre las fuerzas políticas. El PVEM tendrá ahora la responsabilidad de proponer y encabezar la Presidencia de la Cámara durante el siguiente año legislativo.

¿Qué sigue para Kenia López Rabadán?

La salida de López Rabadán de la Presidencia no significa su salida de la Cámara de Diputados. La legisladora continuará como diputada federal del PAN y retomará de lleno su actividad parlamentaria a partir del nuevo periodo ordinario.

Desde su curul, podrá participar nuevamente en debates, votaciones, iniciativas y posicionamientos de su grupo parlamentario.

De esta manera, mientras Raúl Bolaños asumirá la Presidencia de San Lázaro, López Rabadán continuará su carrera legislativa desde la bancada panista, en un escenario marcado por la discusión de la agenda nacional y la preparación rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

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Con su informe, la legisladora cerró públicamente un año al frente de la Mesa Directiva y dejó planteada su continuidad en la actividad parlamentaria, ahora desde una posición distinta dentro del Congreso de la Unión.