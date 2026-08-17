Simifest 2026: cartel completo, fechas, boletos y precios para ver a Snoop Dogg en México

Se reveló el line up completo de la tercera edición del Simifest, que se llevará a cabo en la CDMX en diciembre (RRSS)

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El Simifest 2026 está cada vez más cerca, y este lunes 17 de agosto se ha revelado el cartel completo del festival que celebrará su tercera edición en la Ciudad de México, confirmando que la presentación estelar será la del legendario rapero estadounidense Snoop Dogg.

Aquí te contamos cuándo y dónde se llevará a cabo el festival, que contará con una presentación especial del Dr. Simi; así como la lista completa de artistas, dónde comprar y qué precio tienen los boletos, así como el inicio de la preventa a través de Ticketmaster.

¿Qué es el Simifest?

El Simifest es un festival musical organizado por Farmacias Similares en la Ciudad de México. Tiene como objetivo reunir a artistas nacionales e internacionales en un evento que, además de ofrecer entretenimiento, destina parte de sus ganancias a causas ambientales a través de la Fundación Simi Planeta. El festival inició en 2024 y se perfila como un evento anual.

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(Zurisaddai González/Infobae)

¿Cuándo y dónde es el Simifest 2026?

El rapero estadounidense Snoop Dogg encabeza la tercera edición del Simifest que se realizará este próximo 5 de diciembre en la Ciudad de México. El festival organizado por Farmacias Similares regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez con una primera fase de artistas confirmados.

La organización anunció que el evento iniciará a las 13:00 horas en la curva 4 del recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco.

FECHA: 5 de diciembre 2026

HORA: 13:00 horas (centro de México)

SEDE: Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez

Crédito: Andrés Martínez / Infobae México

Simifest 2026: Artistas confirmados para el festival

Este lunes 17 de agosto se reveló la primera fase del cartel, que destaca por la presencia del rapero estadounidense Snoop Dogg. Los artistas confirmados hasta el momento son:

Snoop Dogg

Miguel

María Barracuda

Dr. Simi (acompañado de músicos y productores mexicanos)

Los Eclipses

Los Blenders

Descartes A Kant

Romoo

Se espera que en las próximas semanas se confirmen más artistas para este festival, que celebrará su tercera edición en la CDMX.

Snoop Dogg speaks during the Universal Pictures and Focus Features presentation at CinemaCon, the official convention of Cinema United, in Las Vegas, Nevada, U.S., April 15, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Simifest 2026 boletos: cuándo inicia la preventa y cómo comprar

La venta de boletos para el Simifest 2026 inicia este martes 18 de agosto a las 09:00 horas. El proceso se realiza exclusivamente en línea a través del sistema Ticketmaster.

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A diferencia de otros festivales masivos, no se ha anunciado una preventa exclusiva para clientes de algún banco específico. La venta será abierta para el público general desde el primer momento, permitiendo el uso de tarjetas de crédito y débito de diversas instituciones.

Para comprar los boletos, debes seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Ticketmaster México .

Buscar el evento Simifest 2026 .

Seleccionar el tipo de acceso: General , Preferente o VIP .

Completar el proceso de pago.

(Redes Sociales)

Se recomienda tener una cuenta activa en la plataforma y los datos de pago a la mano, ya que la demanda suele aumentar tras el anuncio de artistas internacionales como Snoop Dogg.

Para el Simifest 2026, los precios de los boletos sin fases de por medio se dividen en tres localidades:

General: $1,700 pesos

Preferente: $2,500 pesos

VIP: $4,000 pesos