México
Agregar Infobae enGoogle

Simifest 2026: cartel completo, fechas, boletos y precios para ver a Snoop Dogg en México

Se reveló el line up completo de la tercera edición del Simifest, dónde comprar y cuándo inicia la preventa del festival en la CDMX

Se reveló el line up completo de la tercera edición del Simifest, que se llevará a cabo en la CDMX en diciembre (RRSS)
Se reveló el line up completo de la tercera edición del Simifest, que se llevará a cabo en la CDMX en diciembre (RRSS)
Guardar

El Simifest 2026 está cada vez más cerca, y este lunes 17 de agosto se ha revelado el cartel completo del festival que celebrará su tercera edición en la Ciudad de México, confirmando que la presentación estelar será la del legendario rapero estadounidense Snoop Dogg.

Aquí te contamos cuándo y dónde se llevará a cabo el festival, que contará con una presentación especial del Dr. Simi; así como la lista completa de artistas, dónde comprar y qué precio tienen los boletos, así como el inicio de la preventa a través de Ticketmaster.

¿Qué es el Simifest?

El Simifest es un festival musical organizado por Farmacias Similares en la Ciudad de México. Tiene como objetivo reunir a artistas nacionales e internacionales en un evento que, además de ofrecer entretenimiento, destina parte de sus ganancias a causas ambientales a través de la Fundación Simi Planeta. El festival inició en 2024 y se perfila como un evento anual.

PUBLICIDAD

Simifest 2025 -México- 14 agosto
(Zurisaddai González/Infobae)

¿Cuándo y dónde es el Simifest 2026?

El rapero estadounidense Snoop Dogg encabeza la tercera edición del Simifest que se realizará este próximo 5 de diciembre en la Ciudad de México. El festival organizado por Farmacias Similares regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez con una primera fase de artistas confirmados.

La organización anunció que el evento iniciará a las 13:00 horas en la curva 4 del recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco.

  • FECHA: 5 de diciembre 2026
  • HORA: 13:00 horas (centro de México)
  • SEDE: Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez
SimiFest 2024
Crédito: Andrés Martínez / Infobae México

Simifest 2026: Artistas confirmados para el festival

Este lunes 17 de agosto se reveló la primera fase del cartel, que destaca por la presencia del rapero estadounidense Snoop Dogg. Los artistas confirmados hasta el momento son:

  • Snoop Dogg
  • Miguel
  • María Barracuda
  • Dr. Simi (acompañado de músicos y productores mexicanos)
  • Los Eclipses
  • Los Blenders
  • Descartes A Kant
  • Romoo

Se espera que en las próximas semanas se confirmen más artistas para este festival, que celebrará su tercera edición en la CDMX.

Snoop Dogg speaks during the Universal Pictures and Focus Features presentation at CinemaCon, the official convention of Cinema United, in Las Vegas, Nevada, U.S., April 15, 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Snoop Dogg speaks during the Universal Pictures and Focus Features presentation at CinemaCon, the official convention of Cinema United, in Las Vegas, Nevada, U.S., April 15, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Simifest 2026 boletos: cuándo inicia la preventa y cómo comprar

La venta de boletos para el Simifest 2026 inicia este martes 18 de agosto a las 09:00 horas. El proceso se realiza exclusivamente en línea a través del sistema Ticketmaster.

PUBLICIDAD

A diferencia de otros festivales masivos, no se ha anunciado una preventa exclusiva para clientes de algún banco específico. La venta será abierta para el público general desde el primer momento, permitiendo el uso de tarjetas de crédito y débito de diversas instituciones.

Para comprar los boletos, debes seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio oficial de Ticketmaster México.
  • Buscar el evento Simifest 2026.
  • Seleccionar el tipo de acceso: GeneralPreferente o VIP.
  • Completar el proceso de pago.
(Redes Sociales)
(Redes Sociales)

Se recomienda tener una cuenta activa en la plataforma y los datos de pago a la mano, ya que la demanda suele aumentar tras el anuncio de artistas internacionales como Snoop Dogg.

Para el Simifest 2026, los precios de los boletos sin fases de por medio se dividen en tres localidades:

  • General: $1,700 pesos
  • Preferente: $2,500 pesos
  • VIP: $4,000 pesos

Temas Relacionados

Simifest2026festivalescdmxmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 17 de agosto

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 17 de agosto

La UNAM detecta intentos de trampa con celulares en el examen de control

Hasta el momento las autoridades escolares no han precisado qué pasará con los aspirantes que habrían usado sus celulares para responder la prueba

La UNAM detecta intentos de trampa con celulares en el examen de control

Euro hoy en México: cotización de cierre del 17 de agosto

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de cierre del 17 de agosto

Rubén Moreira advierte riesgo de hostigamiento contra periodistas por “listas negras”

El coordinador del PRI en San Lázaro advirtió que estos registros pueden generar presión e intimidación contra la prensa crítica

Rubén Moreira advierte riesgo de hostigamiento contra periodistas por “listas negras”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de agosto?: realizan acciones de desazolve en instalaciones eléctricas de la Línea B del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de agosto?: realizan acciones de desazolve en instalaciones eléctricas de la Línea B del Metro
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Rescatan a 18 adolescentes de posible reclutamiento del narco en Morelia: fenómeno afecta a miles de menores en el país

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: este lunes se conoce quién es el nuevo líder de la semana

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: este lunes se conoce quién es el nuevo líder de la semana

Moisés Peñaloza se va en contra de Ese Pérez por sus chistes pesados: “El que se lleva se aguanta”

Pati Chapoy y Pedro Sola festejan en Ventaneando el Día del Veterinario tras polémica de ‘envenenar perros’

Pati Chapoy reconoce que sí fue abucheada en el concierto de Cristian Castro: “Que la gente se desahogue”

Consuelo Duval defiende a Aitana Derbez tras críticas en redes por su físico: “Es que nada les acomoda”

DEPORTES

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos

Siguiendo los pasos de Isaac del Toro: César Macías competirá en la Vuelta a España

Conoce a las 12 jugadoras que hicieron historia con la Selección Mexicana de Flag Football

México anuncia su convocatoria para la Copa Mundial Femenina Sub 20 en Polonia