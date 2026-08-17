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Moisés Peñaloza se va en contra de Ese Pérez por sus chistes pesados: “El que se lleva se aguanta”

Moisés Peñaloza confrontó a Ese Pérez en La Casa de los Famosos México tras el altercado con Luis Chaparro

El ambiente en La Casa de los Famosos México se tensó cuando Moíses Peñaloza acusó a Ese Pérez de no tolerar las bromas pesadas que él mismo acostumbra lanzar. (La Casa de los Famosos)

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La tensión entre Moisés Peñaloza y Ese Pérez quedó al descubierto durante una conversación reciente en La Casa de los Famosos México, tras la polémica discusión entre Ese Pérez y Luis Chaparro durante la gala de eliminación.

Peñaloza cuestionó el doble estándar de su compañero, señalando que “el que se lleva se aguanta”, aludiendo a los chistes subidos de tono que suelen circular dentro del reality.

A raíz del incidente en la gala de eliminación, donde Ese Pérez casi llega a los golpes con Chaparro por una broma sobre su madre, Moisés Peñaloza tomó distancia del influencer: “Si yo hubiera sido Luis, en ese momento te hubiera dicho: ‘Güey, tú te llevas, juegas pesado, haces chistes pesados. Aguántate.’”

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En la conversación, Ese Pérez reconoció que el humor dentro de la casa cruza límites, pero defendió que nunca ha acosado a nadie. “Yo hago el chiste de que: ‘Ay, mamacita, que qué buena, que no sé qué’, pero ante los ojos de ella no, que es lo más importante”, argumentó, admitiendo que su estilo puede ser malinterpretado.

Peñaloza insistió en que los comentarios pueden verse como misóginos o machistas dependiendo de quién los escuche.

Durante el reciente enfrentamiento, Ese Pérez admitió haber sentido ganas de golpear a Chaparro por involucrar a su madre en una broma, argumentando que en la cultura mexicana “las mamás son sagradas”.

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El propio Chaparro ofreció disculpas públicas y explicó que la dinámica era parte de un juego viral.

La reacción airada de Ese Pérez fue frenada por respeto a otra participante, y la presentadora del programa intervino para evitar que la discusión escalara.

El altercado evidenció la delgada línea entre el humor y la ofensa en la convivencia televisiva.

La reciente discusión entre Ese Pérez y Luis Chaparro llevó a Moisés Peñaloza a cuestionar el sentido del humor en la casa. (Redes Sociales)
La reciente discusión entre Ese Pérez y Luis Chaparro llevó a Moisés Peñaloza a cuestionar el sentido del humor en la casa. (Redes Sociales)

Moisés Peñaloza y la cultura del humor en La Casa de los Famosos

Peñaloza planteó que, si uno suele bromear fuerte, debe estar dispuesto a recibir el mismo trato sin ofenderse.

“El que se lleva se aguanta”, sentenció durante la charla, aludiendo a la convivencia diaria en el reality, donde los límites del humor se ponen a prueba constantemente.

Ese Pérez respondió que, aunque su humor es pesado, nunca ha cruzado la línea con la intención de ofender seriamente a nadie.

Aclaró que las bromas entre compañeros pueden malinterpretarse fuera de contexto, pero insistió en que su relación con los demás ha sido de respeto.

La reciente discusión entre Pérez y Chaparro dejó al descubierto los roces internos y el desafío de mantener el equilibrio entre la camaradería y el respeto mutuo.

Moisés Peñaloza -México- 14 julio
Peñaloza planteó que, si uno suele bromear fuerte, debe estar dispuesto a recibir el mismo trato sin ofenderse. (Instagram)

El incidente entre Ese Pérez y Luis Chaparro

El momento de mayor tensión ocurrió durante el protocolo de posicionamientos, cuando Ese Pérez acusó a Chaparro de faltar al respeto por un chiste relacionado con su madre.

“Me metiste a mi mamá, mi mamá nos está viendo, qué pena, no carnal, la verdad... te lo juro estoy temblando”, dijo Pérez frente a cámaras.

Chaparro, sorprendido por la reacción, ofreció una disculpa y explicó que todo formaba parte de una dinámica habitual en redes sociales y fiestas.

La polémica puso en evidencia la sensibilidad de ciertos temas y la necesidad de diálogo para evitar malentendidos.

Ese Pérez
El momento de mayor tensión ocurrió durante el protocolo de posicionamientos, cuando Ese Pérez acusó a Chaparro de faltar al respeto por un chiste relacionado con su madre. (Captura de pantalla YouTube)

Límites y convivencia

El incidente dejó en claro que, aunque el humor es parte esencial de la dinámica en La Casa de los Famosos México, cada participante tiene su propio umbral de tolerancia.

La conversación entre Moisés Peñaloza y Ese Pérez reflejó la importancia de saber cuándo detenerse y escuchar a quien se siente incómodo.

La intervención de la presentadora y la reacción de la novia de Chaparro, quien cuestionó la actitud de Ese Pérez, recalcaron que el respeto es fundamental en la convivencia televisiva.

La dinámica en La Casa de los Famosos México continúa, mientras los participantes buscan mantener el equilibrio entre la convivencia cotidiana y las reglas no escritas del trato entre compañeros.

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