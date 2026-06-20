Explotan contra festejo en el Ángel de la Independencia por basura, “destrozos” y “vandalismo” tras triunfo de México sobre Corea del Sur

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El triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur en el Mundial 2026 provocó celebraciones masivas en la Ciudad de México, principalmente en Paseo de la Reforma, El Ángel de la Independencia y el Centro Histórico.

Estas concentraciones dejaron un saldo de 40 toneladas de basura, así como daños visibles en la infraestructura urbana y las áreas verdes de la zona. Los daños fueron evidentes y se viralizaron en diferentes fotos y videos que fueron publicados en las redes sociales.

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La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que las labores de limpieza comenzaron en la madrugada del viernes y se extendieron durante toda la mañana y parte de la tarde.

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Para atender la situación, la dependencia desplegó a 360 trabajadores, quienes contaron con el apoyo de 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa de agua. Su objetivo principal fue retirar los residuos y restaurar las condiciones mínimas para permitir la reapertura de las vialidades.

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Según la información oficial, más de 400,000 personas se congregaron en torno al Ángel de la Independencia durante la noche y la madrugada. Los festejos se prolongaron hasta las 5:00 de la mañana de este viernes. Al amanecer, personal del gobierno capitalino documentó que varias jardineras y áreas verdes sobre Reforma habían resultado destruidas por el paso de los aficionados y el uso indebido de los espacios públicos.

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Entre los residuos que el personal de limpieza recolectó se encontraron principalmente botellas de cerveza y vino, latas, bolsas plásticas y otros desechos sólidos. Las autoridades señalaron que una de las prioridades fue restablecer la circulación vehicular en las calles afectadas, por lo que enfocaron los primeros esfuerzos en despejar avenidas principales y banquetas.

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El saldo de los festejos incluyó también daños a mobiliario urbano y monumentos, aunque hasta el momento el gobierno capitalino no había presentado un balance económico de las afectaciones. La Secretaría de Obras y Servicios indicó que los trabajos de limpieza y rehabilitación continuarían durante el fin de semana, en coordinación con otras dependencias locales y federales.

El gobierno de la Ciudad de México exhortó a la población a celebrar con responsabilidad y cuidar los espacios públicos, recordando que la recuperación de las áreas dañadas podría demorar varios días debido a la magnitud de los festejos y la cantidad de residuos generados.

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Las quejas en redes sociales

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En las redes sociales no tardaron en viralizarse los videos y las imágenes del estado en el que terminó Paseo de la Reforma y otros puntos de la Ciudad de México tras los festejos de la noche del 18 de junio.

Los internautas críticos evidenciaron la destrucción de áreas verdes y la acumulación de basura que provocó la movilización de cientos de trabajadores.

Entre las críticas que más se pudieron leer sobre el evento estuvieron aquellas que, además de condenar la forma en la que se llevó a cabo el festejo, señalaron los duros cuestionamientos que se hacen en redes sociales a las feministas cuando ocurren las marchas del 8M y otras movilizaciones.

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Críticas como “No veo hombres indignados diciendo que no son formas”, “Ya no nos pueden decir nada del 8M”, “Guarden todos estos videos para el Mes del Orgullo y el 8M”, “Creo que hay una diferencia entre celebrar y glorificar la falta de control y comportarse como mandriles”, “Qué bien que celebren, pero por qué destruir las cosas, por qué ensuciar, eso no es celebrar”, “No son formas, esto no me representa”, “A partir de ahora los hombres no tienen derecho de opinar de ningún manifestación”, se pueden leer en las redes sociales.