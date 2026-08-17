México
Agregar Infobae enGoogle

Suprema Corte valida el Fondo de Ahorro para el retiro en Nayarit y ordena ajustes a su diseño

El Pleno concluye que la ley estatal deja fuera un esquema para proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
El Pleno de la Suprema Corte señaló que el Congreso de Nayarit omitió un mecanismo para que las pensiones no pierdan valor con el tiempo. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO
Guardar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la creación del Fondo de Ahorro para el retiro de las personas trabajadoras del estado de Nayarit, pero invalidó diversas normas de su diseño y ordenó correcciones, según informó el Máximo Tribunal en un tuit difundido este 17 de agosto.

El Pleno determinó que el Congreso de Nayarit omitió regular dos puntos obligatorios: un mecanismo para que las pensiones no pierdan valor con el tiempo y la participación de las personas trabajadoras en las decisiones del Fondo.

La SCJN también avaló el aumento en los años de cotización para obtener el 100% de la pensión, al concluir que la medida busca garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones.

PUBLICIDAD

Mujer con chaqueta verde inserta tarjeta en cajero automático gris de Banco del Bienestar, con pantalla que muestra "Pensión Mujeres Bienestar" y "Consulta de saldo".
La Suprema Corte avaló el aumento en los años de cotización para obtener el 100% de la pensión en Nayarit por la viabilidad financiera del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su resolución, el Pleno invalidó disposiciones como la exclusión automática de ciertas enfermedades del régimen de riesgos de trabajo, además de normas que incorporan a entidades privadas patronales y a personas trabajadoras independientes al régimen.

Dicho fallo estableció que quienes ya están en servicio podrán elegir entre permanecer en el sistema actual o cambiar al nuevo, sin perder los años trabajados ni las cotizaciones realizadas.

El Congreso estatal tiene hasta diciembre de 2026 para corregir las normas señaladas, en el marco de la Acción de Inconstitucionalidad 99/2023 y su acumulada 100/2023.

SCJN sostiene que el traspaso de recursos de Afore al nuevo fondo no es expropiación

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La SCJN sostuvo que transferir recursos no reclamados de cuentas de Afore solo cambia la administración y no implica expropiación. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La ministra Loretta Ortiz de la SCJN validó el pasado 12 de agosto el decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar y sostuvo que transferir recursos no reclamados de cuentas de Afore no implica expropiación, porque la medida solo cambia la administración del dinero y no la propiedad, de modo que las personas trabajadoras y pensionadas conservan el derecho de recuperarlo en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Esta explicación de la ministra se refiere a la Acción de Inconstitucionalidad 116/2024, en la que el Pleno declaró por unanimidad infundada la impugnación promovida por diputadas y diputados federales contra la reforma publicada en 2024 en el Diario Oficial de la Federación.

Ortiz Ahlf planteó en su mensaje que el punto central del caso fue determinar si esa transferencia afectaba la seguridad jurídica y el derecho de propiedad sobre los ahorros para el retiro.

Ese derecho, según la explicación presentada por la integrante de la SCJN, es imprescriptible. Esto significa que no existe una fecha límite para pedir la devolución de los recursos, incluso si ya fueron transferidos al nuevo fondo.

La Corte sostuvo que la transferencia no quita la propiedad de los ahorros

La ministra afirmó que el derecho de propiedad sobre los ahorros para el retiro es imprescriptible y permite pedir la devolución en cualquier momento. (Cuartoscuro)
La ministra afirmó que el derecho de propiedad sobre los ahorros para el retiro es imprescriptible y permite pedir la devolución en cualquier momento. (Cuartoscuro)

De acuerdo con lo expuesto por la ministra, la SCJN concluyó que la transferencia no constituye expropiación, confiscación ni pérdida de la propiedad. La razón, explicó, es que la titularidad de los recursos permanece en las personas trabajadoras o pensionadas después del traspaso.

Ortiz Ahlf resumió ese criterio en un mensaje publicado en X con una frase textual: “La transferencia de los recursos cambia quién los administra, pero no cambia quién es su propietario.

La reforma creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar con el objetivo de fortalecer la suficiencia de las pensiones. También estableció un mecanismo para administrar determinados recursos de las cuentas individuales de retiro bajo los supuestos previstos en la ley.

Detalló la ministra que entre las salvaguardas previstas están el mantenimiento del derecho sobre esos recursos, la posibilidad de pedir su devolución en cualquier momento, un registro individualizado, la generación de rendimientos y una reserva financiera destinada a garantizar el reintegro. Añadió que la norma incorpora reglas para la administración y devolución, así como mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

Según la explicación difundida por Ortiz Ahlf, la SCJN también consideró que la medida persigue una finalidad constitucionalmente válida. En ese punto, señaló que el legislador tiene amplia libertad para diseñar sistemas de seguridad social y que el objetivo del fondo es fortalecer la suficiencia de las pensiones para procurar que los trabajadores reciban una pensión más cercana a su último salario.

Temas Relacionados

SCJNPensionesNayaritÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Simifest 2026: cartel completo, fechas, boletos y precios para ver a Snoop Dogg en México

Se reveló el line up completo de la tercera edición del Simifest, dónde comprar y cuándo inicia la preventa del festival en la CDMX

Simifest 2026: cartel completo, fechas, boletos y precios para ver a Snoop Dogg en México

5 flores que despiertan por la noche y llenan tu hogar de un aroma inigualable

Algunas flores despliegan su belleza y desprenden sus mejores aromas al caer el sol, llenando el hogar con fragancias intensas y envolventes

5 flores que despiertan por la noche y llenan tu hogar de un aroma inigualable

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Un operativo conjunto del Ejército y la Guardia Nacional permitió localizar ocho armas largas, cuatro cortas, 87 cargadores, 6.6 kilos de presunta marihuana y un vehículo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Ronald Johnson celebra captura del “Coke” en Jalisco, fugitivo buscado en EE. UU

Ronald Johnson destacó que el arresto de Jorge Luis Martínez se logró con trabajo conjunto entre la Policía estatal y los Marshals, dentro de una serie de operativos que ya suma ocho objetivos prioritarios

Ronald Johnson celebra captura del “Coke” en Jalisco, fugitivo buscado en EE. UU

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 17 de agosto

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 17 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Rescatan a 18 adolescentes de posible reclutamiento del narco en Morelia: fenómeno afecta a miles de menores en el país

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: este lunes se conoce quién es el nuevo líder de la semana

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: este lunes se conoce quién es el nuevo líder de la semana

Simifest 2026: cartel completo, fechas, boletos y precios para ver a Snoop Dogg en México

Moisés Peñaloza se va en contra de Ese Pérez por sus chistes pesados: “El que se lleva se aguanta”

Pati Chapoy y Pedro Sola festejan en Ventaneando el Día del Veterinario tras polémica de ‘envenenar perros’

Pati Chapoy reconoce que sí fue abucheada en el concierto de Cristian Castro: “Que la gente se desahogue”

DEPORTES

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos

Siguiendo los pasos de Isaac del Toro: César Macías competirá en la Vuelta a España

Conoce a las 12 jugadoras que hicieron historia con la Selección Mexicana de Flag Football

México anuncia su convocatoria para la Copa Mundial Femenina Sub 20 en Polonia