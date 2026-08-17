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5 flores que despiertan por la noche y llenan tu hogar de un aroma inigualable

Algunas flores despliegan su belleza y desprenden sus mejores aromas al caer el sol, llenando el hogar con fragancias intensas y envolventes

Rama de árbol con hojas verdes y flores tubulares blancas o verdosas con gotas de rocío, un fondo oscuro de jardín y una casa iluminada.
Pequeñas flores tubulares de la planta dama de noche, cubiertas de rocío, se abren al atardecer en un jardín donde una luz de casa ilumina el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el mundo de la jardinería, existen especies que transforman las noches en una experiencia sensorial única.

Algunas flores despliegan su belleza y desprenden sus mejores aromas al caer el sol, llenando el hogar con fragancias intensas y envolventes.

Estas plantas nocturnas no solo decoran, también crean ambientes frescos y agradables durante las horas más tranquilas del día.

Descubre cuáles son y cómo aprovechar su aroma para transformar cualquier espacio.

Cinco flores nocturnas blancas: dama de noche, jazmín sambac, galán de noche, reina de la noche y gardenia. Gotas de rocío en pétalos sobre fondo oscuro.
Un jardín nocturno presenta cinco especies de flores blancas cubiertas de rocío bajo la luz de la luna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 flores que despiertan por la noche y llenan tu hogar de un aroma inigualable

Aquí tienes una lista de cinco flores conocidas por abrirse o desprender su aroma principalmente durante la noche, llenando el ambiente de fragancias intensas y agradables:

1. Dama de noche (Cestrum nocturnum)

Esta planta es famosa por su intenso aroma nocturno. Sus pequeñas flores blancas o verdosas se abren al atardecer y liberan una fragancia dulce y penetrante que puede llenar todo un jardín o espacio cerrado.

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Cuidados

  • Luz: Prefiere lugares con luz indirecta o semisombra. Tolera el sol, pero no el sol directo intenso.
  • Riego: Mantén el sustrato húmedo, pero no encharcado. Riega 2 a 3 veces por semana en temporada cálida.
  • Sustrato: Bien drenado, fértil y con algo de materia orgánica.
  • Temperatura: Clima cálido, no resiste heladas.
  • Poda: Recorta después de la floración para darle forma y estimular nuevas ramas.

2. Jazmín (Jasminum sambac)

El jazmín, especialmente algunas variedades como el sambac, abre sus flores al anochecer y emite un aroma dulce y embriagador. Es común en patios y ventanas por su olor característico.

Cuidados

  • Luz: Mucha luz, puede recibir sol directo por la mañana.
  • Riego: Frecuente, sin encharcar. Deja secar la capa superficial antes de volver a regar.
  • Sustrato: Ligero y bien drenado.
  • Temperatura: Le va bien el clima cálido-templado; cuida de las heladas.
  • Poda: Después de la floración para mantener su forma.

3. Galán de noche (Nyctanthes arbor-tristis)

Aunque parecido en nombre al anterior, esta especie también se activa al caer la tarde. Sus flores blancas con el centro anaranjado perfuman intensamente durante la noche.

Cuidados

  • Luz: Pleno sol o semisombra.
  • Riego: Moderado, una vez que el sustrato se sienta seco al tacto.
  • Sustrato: Suelto y con buen drenaje.
  • Temperatura: Prefiere cálido, sensible a las heladas fuertes.
  • Poda: Quita flores y ramas secas.

4. Flor de cactus Reina de la noche (Selenicereus grandiflorus)

Esta floración es un espectáculo, ya que la “reina de la noche” solo florece una vez al año, por algunas horas durante la noche. La flor desprende un aroma dulce y muy perceptible.

Cuidados

  • Luz: Mucha luz, pero no sol directo intenso.
  • Riego: Poco frecuente, porque es un cactus. Riega solo cuando el sustrato esté seco.
  • Sustrato: Especial para cactus o con mucha arena.
  • Temperatura: Cálida, nunca menos de 10°C.

5. Gardenia (Gardenia jasminoides)

La gardenia es apreciada por su fragancia fuerte y dulce, que se intensifica en las noches cálidas. Sus flores blancas y cerosas suelen abrirse más en la tarde y noche, llenando de aroma el entorno.

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Cuidados

  • Luz: Luz brillante, pero sin sol directo fuerte.
  • Riego: Constante, el sustrato debe estar siempre húmedo (no encharcado).
  • Sustrato: Ácido, rico en materia orgánica y bien drenado.
  • Temperatura: Prefiere ambiente templado y húmedo, sin cambios bruscos.
  • Poda: Después de la floración, ayuda a mantener la forma y fortalecer la planta.
Infografía con título sobre flores nocturnas, descripciones de dama de noche, jazmín, galán de noche, reina de la noche, gardenia. Contiene iconos e ilustraciones de plantas.
La infografía detalla cinco especies de flores que abren o desprenden su aroma más intenso al anochecer, conocidas por perfumar los hogares. Fuente: infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas flores sin duda son ideales para dar vida a las noches de tu casa o jardín

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