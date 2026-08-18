Por qué aplicar té de manzanilla en las ojeras puede ser riesgoso: advertencias y alternativas seguras

Riesgos de aplicar manzanilla en el contorno de ojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos años, la aplicación de té de manzanilla en el contorno de ojos se ha difundido como rutina exprés para “rejuvenecer” la piel.

Instituciones como la Clínica Mayo, la Cleveland Clinic y la Academia Estadounidense de Dermatología coinciden en que no hay pruebas clínicas de su eficacia para reducir arrugas, bolsas u ojeras.

Aunque la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, expertos advierten que su uso directo sobre los ojos implica riesgos de alergia e infecciones, por lo que recomiendan alternativas con respaldo médico.

Causas y riesgos del uso de manzanilla en el contorno ocular

Las ojeras y bolsas se deben al envejecimiento, adelgazamiento de la piel, retención de líquidos y factores genéticos. El tabaquismo, el alcohol y el estrés agravan el problema.

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Las instituciones médicas señalan que no existe una solución exprés milagrosa: la mejora depende de la fotoprotección, el descanso, la hidratación y productos dermatológicos comprobados.

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos advierte que la manzanilla, aunque segura por vía oral en infusiones, puede causar conjuntivitis y angioedema cuando se aplica cerca de los ojos, sobre todo en personas alérgicas a la familia Asteraceae. También existe riesgo de contaminación microbiana.

Un metaanálisis de Subiza documentó casos de alergias graves y angioedema tras el uso de manzanilla en los ojos.

Revisiones científicas subrayan que la falta de controles y la variabilidad de los preparados caseros impiden recomendar la manzanilla como opción segura para el rejuvenecimiento periocular.

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La Agencia Europea de Medicamentos y guías oftalmológicas desaconsejan el uso de infusiones caseras de manzanilla en los ojos por el riesgo de alergias graves y contaminación.

Recomiendan agua estéril o suero fisiológico para la higiene ocular y consultar al oftalmólogo ante molestias persistentes.

Las ojeras y bolsas se deben al envejecimiento, adelgazamiento de la piel, retención de líquidos y factores genéticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes y productos recomendados por instituciones

La Academia Estadounidense de Dermatología indica que los ingredientes con eficacia probada para el cuidado del contorno de ojos son retinoides suaves, niacinamida y péptidos.

Estudios publicados en el Journal of the American Academy of Dermatology demuestran que cremas con estos componentes mejoran arrugas y textura de la piel periocular.

El uso diario de fotoprotector solar, la hidratación y la constancia son claves para prevenir el envejecimiento.

Centros como Novovisión y ministerios de salud insisten en que el uso de manzanilla en los ojos es riesgoso y no aporta beneficios comprobados.

Los colirios con extractos de manzanilla solo deben usarse bajo indicación médica.

La manzanilla, aunque segura por vía oral en infusiones, puede causar conjuntivitis y angioedema cuando se aplica cerca de los ojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita la manzanilla tópica y prioriza lo seguro

La revisión de fuentes institucionales muestra que no existe evidencia científica ni respaldo de organismos médicos para aplicar té de manzanilla directamente en el contorno de ojos como método rejuvenecedor.

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Por el contrario, instituciones como la Agencia Europea de Medicamentos, la Academia Estadounidense de Dermatología, la Clínica Mayo y la Cleveland Clinic subrayan los riesgos concretos de esta práctica: reacciones alérgicas graves, contaminación microbiana, irritación y complicaciones en pacientes sensibles.

Los casos clínicos documentados, como los descritos por Subiza y colaboradores, demuestran que el uso tópico de manzanilla puede incluso agravar problemas oculares y dificultar el diagnóstico y tratamiento adecuados.

Las alternativas recomendadas por expertos se centran en medidas simples, seguras y de eficacia probada: limpieza delicada, hidratación con productos específicos, protección solar diaria y hábitos de vida saludables.

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Estos pasos, avalados por las principales guías dermatológicas y oftalmológicas, permiten mejorar la apariencia y prevenir el envejecimiento del contorno ocular sin exponer la salud a riesgos innecesarios.

Además, la constancia en el uso de cremas con activos como niacinamida, retinoides suaves y péptidos, junto con la aplicación regular de fotoprotector y el descanso adecuado, tiene un impacto real y sostenido, según estudios publicados y la experiencia clínica.

Antes de iniciar cualquier rutina para el cuidado del contorno de ojos, especialmente si se tienen antecedentes de alergias, enfermedades oculares o dudas sobre la seguridad de un remedio casero, es fundamental consultar a un profesional de la salud.

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Solo un médico u oftalmólogo puede evaluar las necesidades individuales, descartar riesgos y recomendar las alternativas más adecuadas y seguras para cada caso.

La Academia Estadounidense de Dermatología indica que los ingredientes con eficacia probada para el cuidado del contorno de ojos son retinoides suaves, niacinamida y péptidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se busca un complemento natural, las instituciones consideran seguro el consumo oral de manzanilla en forma de infusión para favorecer el descanso, siempre que no haya alergias conocidas ni se tomen medicamentos con potencial de interacción.

Sin embargo, la aplicación tópica no está justificada bajo ninguna circunstancia en el entorno doméstico.

La mejor rutina exprés para el contorno de ojos es la que prioriza la seguridad, la higiene y la evidencia clínica.

Los remedios caseros sin control sanitario quedan descartados por los expertos, quienes insisten en la importancia de consultar a profesionales ante dudas o síntomas persistentes.

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Así, se protege la salud ocular y se obtiene un resultado estético real, sin exponer los ojos a prácticas riesgosas ni falsas promesas.