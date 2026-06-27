Prensa ecuatoriana prefiere enfrentar a Inglaterra que a México por supuestas “ayuditas”

Pese al gran momento anímico que vive Ecuador, la Selección Mexicana llega como líder ínvicto de su grupo y sin recibir goles. Reuters/Vincent Carchietta

La fase de grupos del Mundial 2026 está por concluir y los cruces de eliminación directa cada vez están más definidos. En este contexto, el posible enfrentamiento entre México y Ecuador ha generado un intenso debate.

La postura de algunos comunicadores ecuatorianos ha sido clara: prefieren medirse contra Inglaterra antes que contra el Tri, argumentando que "enfrentar a un anfitrión implica ventajas difíciles de igualar".

PUBLICIDAD

La Selección de Ecuador hizo la hazaña al derrotar a Alemania en la última jornada y clasificarse como tercer lugar de su grupo. Reuters/Vincent Carchietta

El periodista ecuatoriano Daniel Navas expresó abiertamente su sentir: “Yo sonrío si es Inglaterra el rival. No hay como escoger, pero si es Inglaterra y no México, mejor.” Sus palabras reflejan la percepción de que los anfitriones cuentan con “privilegios” que podrían inclinar la balanza en su contra.

Preocupación por encontrarse a México

La prensa ecuatoriana ha mostrado cierta preocupación por el posible cruce contra México. La idea de que el Tri, como anfitrión, pueda recibir beneficios indirectos genera tensión: “Prefiero un rival europeo a un rival organizador donde pasan cosas, pasan cositas”.

PUBLICIDAD

Aunado a ello, se considera que la Selección Mexicana tiene ventajas como el apoyo masivo de la afición, el conocimiento de los estadios y, sobre todo, un menor desgaste logístico.

El posible México vs Ecuador en el Estadio Azteca genera debate por el papel de la Selección Mexicana como anfitriona. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, Ecuador estaría percibiendo a México como un rival más difícil de enfrentar que Inglaterra, no sólo por su presente futbolístico, sino por el contexto de ser anfitrión.

PUBLICIDAD

Inglaterra como alternativa

Para Navas y otros periodistas, los Tres Leones representa un adversario más “neutral” en comparación con México. La idea de enfrentarse a los europeos genera hasta un aire de revancha.

Rival europeo : “Prefiero rivales europeos sobre los cuales se pueda competir en lo físico además de lo técnico.”

Revancha pendiente : Ecuador buscaría saldar cuentas tras la eliminación sufrida en Alemania 2006.

Menos presión : enfrentar a Inglaterra no implica lidiar con la localía y sus ventajas.

Escenario internacional: un duelo con Inglaterra también daría mayor visibilidad mediática.

Ecuador considera a Inglaterra un rival más neutral y con menor presión que México al no existir la ventaja de la localía. Reuters/Vincent Carchietta

Así, Inglaterra es visto como un rival duro, pero más manejable que México en este escenario mundialista.

El trasfondo de las “ayuditas”

Las declaraciones sobre las supuestas “ayuditas” estarían apuntando a las ventajas naturales de ser anfitrión: “Son cosas normales de los equipos que organizan la Copa del Mundo, que tienen el privilegio de jugar como locales, con su público, conociendo cada matita del césped.”

PUBLICIDAD

A esto se suma el historial entre México y Ecuador, que inclina la balanza hacia el Tri. En 25 enfrentamientos mayores, México ha ganado 14 veces, Ecuador solo 4 y se registran 7 empates.

El Tri muestra mayor dominio histório sobre Ecuador, en donde ya hubo un choque mundialista que los mexicanos se llevaron. EFE/Sashenka Gutiérrez

De esta manera, lo que la prensa ecuatoriana denomina “cositas” son privilegios inherentes a ser organizador, reforzados por un historial que muestra dominio mexicano. Por ello, Ecuador preferiría evitar al Tri en la ronda de eliminación directa y medirse contra Inglaterra.

PUBLICIDAD