Paola Rojas denuncia ataques tras aparecer en ‘lista negra’ de Luisa María Alcalde: “Se meten con mi pasado”

(Imagen TV/Presidencia)

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Paola Rojas, periodista y conductora en Imagen TV, denunció que la reciente publicación de una lista de comunicadores y medios por parte de Luisa María Alcalde ha generado un ambiente de hostilidad y ataques personales en redes sociales, reactivando episodios dolorosos de su pasado.

¿Qué dijo Paola Rojas?

La propia Rojas sostuvo en su noticiero matutino de este 14 de agosto que, tras aparecer en la lista presentada por la consejera jurídica de la Presidencia, ha recibido insultos y amenazas dirigidas incluso a su familia.

“Ahí me puso en esa lista y pues ya inmediatamente las ofensas también empezaron, alusiones personales, se meten con mi familia, con mi pasado, con los momentos retadores o desafortunados de mi camino”, relató la periodista en vivo, de acuerdo con Imagen TV.

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Luisa María Alcalde explicó los lineamientos señalados de censura. | Presidencia

Rojas señaló que la publicación de nombres de periodistas y medios, muchos de ellos críticos de distintos gobiernos y partidos a lo largo de décadas, equivaldría a prácticas de regímenes autoritarios.

“Esto generó una reacción colectiva de repudio por aquello de enlistar a periodistas y señalarlos de esa manera, como, pues en las peores dictaduras, ¿no? Como, sí, en regímenes fascistas”, advirtió la comunicadora.

La periodista remarcó que el contexto actual en el país es de extrema violencia contra la prensa, y que cualquier acción que exponga a periodistas puede tener consecuencias graves.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Rojas hoy 2 de mayo tras ser diagnosticada con estreptococo? Crédito: Instagram, @paolarojas

La conductora criticó que las explicaciones oficiales sobre la ausencia de una “lista negra” no han evitado que los señalados sean blanco de campañas de hostigamiento.

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“Nada más no aclara quién sí está financiando ni presenta esa evidencia ‘evidente’. Y lo que sí es que nos pone a un montón de comunicadores ahí en una lista que propicia que inmediatamente empiecen a ocurrir ataques digitales, amenazas también, amenazas en un país en donde secuestran, asesinan y silencian a periodistas todo el tiempo”, afirmó.

La polémica por las listas negras y la reacción oficial

La controversia estalló cuando durante la conferencia Derecho de réplica, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó una lista de medios y comunicadores supuestamente vinculados a la difusión de mensajes críticos al gobierno.

Luisa María Alcalde afirma que ya no existen pensiones doradas en México. Crédito: Cuartoscuro | Mario Jasso

Tras el repudio público, Alcalde negó que se tratara de una “lista negra” y argumentó que era un análisis sobre cómo funcionan las redes sociales para amplificar tendencias, retomado por cuentas anónimas.

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“Una noticia, una opinión o una publicación se puede emitir por un periodista, medio o político. Eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación. Lo que aseguramos es que hay gente que sí está financiando y es evidente”, dijo Alcalde.

La controversia continuó este 14 de agosto a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió a Luisa María Alcalde y negó que exista una persecución contra periodistas.

Sheinbaum defendió a Luisa María Alcalde tras las críticas por 'listas' de opositores. | Presidencia

“Luisa lo que dice es: viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto, de la presidenta. Mostró cómo funcionan las redes hoy. Nunca dijo esta es la lista de quién sabe qué. No, no, pero ya todos, todos, todos, la lista de Sheinbaum. Si hay la mayor libertad de expresión de la historia”, dijo Sheinbaum.

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En su programa, Rojas concluyó que la falta de diálogo y el ambiente hostil en redes sociales dificultan la labor periodística en un país marcado por la violencia.

“Si no podemos ni siquiera dialogar y si no podemos usar la palabra para informar de entrada, pero para acercar a los distantes, entonces, ¿cómo empezamos a resolver el problema de inseguridad y de violencia que tenemos?”, lanzó la conductora en Imagen TV.