México
Agregar Infobae enGoogle

Sin 9 de promedio no hay beca: la propuesta del PRI para regresar al criterio de mérito

El Partido Revolucionario Institucional mandó una propuesta en sus redes sociales sobre limitar las ayudas para estudiantes

La propuesta retoma una iniciativa ya presentada en la Cámara de Diputados para modificar la Ley General de Educación e imponer programas con requisito de calificación, según el grupo parlamentario priista
La propuesta retoma una iniciativa ya presentada en la Cámara de Diputados para modificar la Ley General de Educación e imponer programas con requisito de calificación, según el grupo parlamentario priista
Guardar

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) publicó este miércoles en su cuenta oficial de X una propuesta para regresar las becas de excelencia académica, dirigidas a estudiantes con promedio mayor a 9. La publicación incluye una imagen con el texto “El mérito abre puertas, las becas cambian vidas” y forma parte de una iniciativa que el partido ya había presentado formalmente ante la Cámara de Diputados.

La iniciativa para volver a los apoyos condicionados a un promedio mínimo llega en un momento en que el Ejecutivo sostiene transferencias sin calificaciones, una tensión que anticipa nuevas disputas sobre la política educativa
La iniciativa para volver a los apoyos condicionados a un promedio mínimo llega en un momento en que el Ejecutivo sostiene transferencias sin calificaciones, una tensión que anticipa nuevas disputas sobre la política educativa

La propuesta del PRI

De acuerdo con información previamente difundida por el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), encabezado por el coordinador Rubén Moreira Valdez, la iniciativa busca incorporar en la Ley General de Educación la obligación de implementar programas de becas de excelencia académica con un promedio mínimo de 9 como requisito.

PUBLICIDAD

Según el documento presentado por los legisladores priistas, la propuesta busca:

  • Reconocer el desempeño sobresaliente, no solo garantizar el acceso a la educación.
  • Combatir la deserción escolar, que —citando datos del INEGI— afectó a más de 5 millones de estudiantes durante la pandemia.
  • Complementar el criterio de mérito con elementos que atiendan las particularidades de cada contexto, buscando, según los propios diputados, “un equilibrio entre mérito y equidad”.
Foto-ilustración editorial con fondo borgoña. Una niña mexicana sonriente sostiene una tarjeta de débito Banco del Bienestar junto al texto 'Beca Rita Cetina'.
Los legisladores citan al INEGI para señalar que más de 5 millones de estudiantes abandonaron sus estudios durante la pandemia y plantean reconocer el desempeño sobresaliente con incentivos incorporados en la norma educativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste con el modelo actual de becas

La propuesta del PRI se presenta en un contexto en el que el gobierno federal ha impulsado un esquema distinto: las becas universales, que no consideran el promedio escolar como criterio de acceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido públicamente este modelo. Durante un evento en Colima en junio de 2026, sostuvo que el criterio de promedio “no considera las diferencias sociales y económicas” que enfrentan los estudiantes, y afirmó que la educación no debe convertirse en “un filtro” que excluya a quienes tienen mayores dificultades, según reportes de medios locales.

PUBLICIDAD

Actualmente operan bajo este esquema universal:

  • La Beca Rita Cetina, para primaria, con un apoyo que —según el estado— se entrega de forma bimestral o anual para uniformes y útiles escolares.
  • La Beca Benito Juárez, para nivel preparatoria.
  • Un programa de apoyo para secundaria.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por medios, estos programas buscan llegar a millones de estudiantes de escuelas públicas sin distinción de calificaciones.

Ilustración de una madre mexicana y su hija frente a un cajero rosa. La madre sujeta una tarjeta con el logo "Beca Universal Rita Cetina" y ambas muestran inquietud. La niña lleva uniforme escolar.
La presidenta sostiene desde junio de 2026, en un acto en Colima, que el promedio no refleja desigualdades sociales y económicas, mientras programas como Rita Cetina y Benito Juárez se entregan sin considerar calificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un debate no resuelto

Hasta el momento, no hay indicios de que la iniciativa del PRI haya avanzado en comisiones legislativas ni de que el gobierno federal haya emitido una postura oficial directamente en respuesta a esta publicación específica en redes sociales. La información sobre la reacción del oficialismo a este mensaje en particular circula únicamente en la publicación del PRI en X y no ha sido confirmada por otras fuentes oficiales al momento de esta nota.

El contraste entre ambos modelos —mérito académico frente a universalidad— se perfila como un punto de discusión recurrente entre la oposición y el gobierno en materia de política educativa.

Temas Relacionados

PRIBecasBeca Rita Cetinapagosagosto2026Becas del BienestarProgramas socialesProgramas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lilly Téllez acusa de clasismo y racismo a Bobby y Andy López Beltrán por atenderse en hospitales privados

Criticó que “le avientan al pueblo lo que ellos desprecian para sí mismos”

Lilly Téllez acusa de clasismo y racismo a Bobby y Andy López Beltrán por atenderse en hospitales privados

¿Quién es la misteriosa rubia que acompañó a Cristian Castro en su concierto y desató rumores de romance?

La mujer apareció junto al cantante durante su presentación en el Auditorio Nacional y después compartió una fotografía con un mensaje que encendió las especulaciones

¿Quién es la misteriosa rubia que acompañó a Cristian Castro en su concierto y desató rumores de romance?

Beca Rita Cetina 2026: cuánto dinero da y cuáles son los dos tipos de apoyo que hay

Actualmente, la beca cuenta con dos tipos de apoyo, uno dirigido a estudiantes de secundaria y otro a niños de primaria

Beca Rita Cetina 2026: cuánto dinero da y cuáles son los dos tipos de apoyo que hay

Toluca vs FC Dallas, EN VIVO: cuándo y dónde ver GRATIS el partido de la Leagues Cup 2026

Los Diablos reciben al FC Dallas en el Nemesio Diez; aquí te decimos a qué hora y dónde ver el partido de la Leagues Cup

Toluca vs FC Dallas, EN VIVO: cuándo y dónde ver GRATIS el partido de la Leagues Cup 2026

Kenny Avilés es la tercer participante confirmada de ‘La Granja VIP México 2′

El reality de TV Azteca se estrenará el próximo 6 de septiembre

Kenny Avilés es la tercer participante confirmada de ‘La Granja VIP México 2′
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Ernesto Ruffo promueve amparo por prisión preventiva y vinculación a proceso en su contra por huachicol fiscal

Ataque a niña de 10 años destapa una década de extorsiones a transportistas en el Edomex

El Gran Canal de Nextlalpan, el foco rojo del Edomex: madres buscadoras han encontrado 6 cuerpos en ocho meses

Helicóptero de la Marina aterriza de emergencia por falla durante actividades de vigilancia en Jalisco: hay tres marinos heridos

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son todos los participantes, conductores y críticos de La Granja VIP México 2026: lista actualizada

Quiénes son todos los participantes, conductores y críticos de La Granja VIP México 2026: lista actualizada

Aaron Mercury relata cómo le robaron el celular durante concierto de Harry Styles

¿Quién es Kenny Avilés, la tercer participante confirmada de La Granja VIP México 2?

¿Quién es la misteriosa rubia que acompañó a Cristian Castro en su concierto y desató rumores de romance?

Kenny Avilés es la tercer participante confirmada de ‘La Granja VIP México 2′

DEPORTES

Real Madrid presenta su tercer uniforme en tono rosa para la temporada 2026-2027: este es el precio en México

Real Madrid presenta su tercer uniforme en tono rosa para la temporada 2026-2027: este es el precio en México

Toluca vs FC Dallas, EN VIVO: cuándo y dónde ver GRATIS el partido de la Leagues Cup 2026

Luchador sufre escalofriante lesión en la rodilla durante función en Reynosa | Video

Toluca vs Atlante: cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte de la Jornada 4

Burnley vs West Ham: cuándo y dónde ver el debut de Edson Álvarez en la segunda división de Inglaterra