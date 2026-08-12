Sin 9 de promedio no hay beca: la propuesta del PRI para regresar al criterio de mérito

La propuesta retoma una iniciativa ya presentada en la Cámara de Diputados para modificar la Ley General de Educación e imponer programas con requisito de calificación, según el grupo parlamentario priista

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) publicó este miércoles en su cuenta oficial de X una propuesta para regresar las becas de excelencia académica, dirigidas a estudiantes con promedio mayor a 9. La publicación incluye una imagen con el texto “El mérito abre puertas, las becas cambian vidas” y forma parte de una iniciativa que el partido ya había presentado formalmente ante la Cámara de Diputados.

La iniciativa para volver a los apoyos condicionados a un promedio mínimo llega en un momento en que el Ejecutivo sostiene transferencias sin calificaciones, una tensión que anticipa nuevas disputas sobre la política educativa

La propuesta del PRI

De acuerdo con información previamente difundida por el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), encabezado por el coordinador Rubén Moreira Valdez, la iniciativa busca incorporar en la Ley General de Educación la obligación de implementar programas de becas de excelencia académica con un promedio mínimo de 9 como requisito.

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Según el documento presentado por los legisladores priistas, la propuesta busca:

Reconocer el desempeño sobresaliente , no solo garantizar el acceso a la educación.

Combatir la deserción escolar , que —citando datos del INEGI — afectó a más de 5 millones de estudiantes durante la pandemia.

Complementar el criterio de mérito con elementos que atiendan las particularidades de cada contexto, buscando, según los propios diputados, “un equilibrio entre mérito y equidad”.

Los legisladores citan al INEGI para señalar que más de 5 millones de estudiantes abandonaron sus estudios durante la pandemia y plantean reconocer el desempeño sobresaliente con incentivos incorporados en la norma educativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste con el modelo actual de becas

La propuesta del PRI se presenta en un contexto en el que el gobierno federal ha impulsado un esquema distinto: las becas universales, que no consideran el promedio escolar como criterio de acceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido públicamente este modelo. Durante un evento en Colima en junio de 2026, sostuvo que el criterio de promedio “no considera las diferencias sociales y económicas” que enfrentan los estudiantes, y afirmó que la educación no debe convertirse en “un filtro” que excluya a quienes tienen mayores dificultades, según reportes de medios locales.

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Actualmente operan bajo este esquema universal:

La Beca Rita Cetina , para primaria, con un apoyo que —según el estado— se entrega de forma bimestral o anual para uniformes y útiles escolares.

La Beca Benito Juárez , para nivel preparatoria.

Un programa de apoyo para secundaria.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por medios, estos programas buscan llegar a millones de estudiantes de escuelas públicas sin distinción de calificaciones.

La presidenta sostiene desde junio de 2026, en un acto en Colima, que el promedio no refleja desigualdades sociales y económicas, mientras programas como Rita Cetina y Benito Juárez se entregan sin considerar calificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un debate no resuelto

Hasta el momento, no hay indicios de que la iniciativa del PRI haya avanzado en comisiones legislativas ni de que el gobierno federal haya emitido una postura oficial directamente en respuesta a esta publicación específica en redes sociales. La información sobre la reacción del oficialismo a este mensaje en particular circula únicamente en la publicación del PRI en X y no ha sido confirmada por otras fuentes oficiales al momento de esta nota.

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El contraste entre ambos modelos —mérito académico frente a universalidad— se perfila como un punto de discusión recurrente entre la oposición y el gobierno en materia de política educativa.