Sin 9 de promedio no hay beca: la propuesta del PRI para regresar al criterio de mérito

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) publicó este miércoles en su cuenta oficial de X una propuesta para regresar las becas de excelencia académica, dirigidas a estudiantes con promedio mayor a 9. La publicación incluye una imagen con el texto “El mérito abre puertas, las becas cambian vidas” y forma parte de una iniciativa que el partido ya había presentado formalmente ante la Cámara de Diputados.
La propuesta del PRI
De acuerdo con información previamente difundida por el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), encabezado por el coordinador Rubén Moreira Valdez, la iniciativa busca incorporar en la Ley General de Educación la obligación de implementar programas de becas de excelencia académica con un promedio mínimo de 9 como requisito.
PUBLICIDAD
Según el documento presentado por los legisladores priistas, la propuesta busca:
- Reconocer el desempeño sobresaliente, no solo garantizar el acceso a la educación.
- Combatir la deserción escolar, que —citando datos del INEGI— afectó a más de 5 millones de estudiantes durante la pandemia.
- Complementar el criterio de mérito con elementos que atiendan las particularidades de cada contexto, buscando, según los propios diputados, “un equilibrio entre mérito y equidad”.
El contraste con el modelo actual de becas
La propuesta del PRI se presenta en un contexto en el que el gobierno federal ha impulsado un esquema distinto: las becas universales, que no consideran el promedio escolar como criterio de acceso.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido públicamente este modelo. Durante un evento en Colima en junio de 2026, sostuvo que el criterio de promedio “no considera las diferencias sociales y económicas” que enfrentan los estudiantes, y afirmó que la educación no debe convertirse en “un filtro” que excluya a quienes tienen mayores dificultades, según reportes de medios locales.
PUBLICIDAD
Actualmente operan bajo este esquema universal:
- La Beca Rita Cetina, para primaria, con un apoyo que —según el estado— se entrega de forma bimestral o anual para uniformes y útiles escolares.
- La Beca Benito Juárez, para nivel preparatoria.
- Un programa de apoyo para secundaria.
De acuerdo con cifras oficiales citadas por medios, estos programas buscan llegar a millones de estudiantes de escuelas públicas sin distinción de calificaciones.
Un debate no resuelto
Hasta el momento, no hay indicios de que la iniciativa del PRI haya avanzado en comisiones legislativas ni de que el gobierno federal haya emitido una postura oficial directamente en respuesta a esta publicación específica en redes sociales. La información sobre la reacción del oficialismo a este mensaje en particular circula únicamente en la publicación del PRI en X y no ha sido confirmada por otras fuentes oficiales al momento de esta nota.
PUBLICIDAD
El contraste entre ambos modelos —mérito académico frente a universalidad— se perfila como un punto de discusión recurrente entre la oposición y el gobierno en materia de política educativa.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD