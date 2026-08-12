¿La doctora de Galilea Montijo tenía cédula de medicina estética? Mr. Doctor cuestiona su preparación y lanza polémica pregunta

Mr. Doctor en entrevista con INFOBAE México dio detalles de su situación

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La polémica alrededor de los procedimientos estéticos de Galilea Montijo tomó un nuevo giro luego de que Mr. Doctor analizara públicamente la preparación profesional de María del Mar Guerra, médico que ha atendido a la conductora en tratamientos anteriores. El cuestionamiento surgió en medio de las críticas por las complicaciones faciales que Galilea mostró después de someterse a una intervención quirúrgica.

Antes del análisis del podcast, Galilea había explicado que la operación realizada en febrero de 2026 buscaba mejorar su apariencia antes de La Casa de los Famosos México 2026. Después del procedimiento presentó inflamación, dificultad para cerrar un ojo y asimetría facial, situaciones que posteriormente fueron visibles durante sus apariciones públicas.

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María del Mar Guerra aclaró que ella no realizó esa última intervención en los labios ni la cirugía que provocó las complicaciones. De acuerdo con la información proporcionada, Guerra había recomendado a Galilea no someterse a más procedimientos antes del programa, pero la conductora acudió por su cuenta con un cirujano plástico cuyo nombre no ha revelado.

Mr. Doctor pone bajo la lupa la preparación de la doctora

(Facebook Galilea Montijo)

En el podcast, Mr. Doctor cuestionó las credenciales de María del Mar Guerra y puso especial atención en la fecha de su cédula profesional relacionada con medicina estética y longevidad. El creador de contenido señaló que Guerra es médica cirujana egresada de la Universidad Anáhuac, mientras que dicha cédula aparece con fecha de 2026.

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La pregunta que lanzó fue directa: “¿Por qué tu cédula profesional es del 2026 si tú eres un médico desde el 2021?”. A partir de ahí, planteó dudas sobre la preparación que tenía cuando comenzó a atender a Galilea y pidió una explicación pública sobre la diferencia entre las fechas.

El comentario escaló cuando agregó: “Amiga Galilea, la mejor conductora de México debe tener la mejor médico”, para después insistir: “¿Por qué tu cédula profesional es del 2026? Y aparte es de me— ni siquiera es de médico estético”. Mr. Doctor aclaró que no podía determinar por sí mismo si existía alguna irregularidad legal y planteó que ese punto tendría que ser revisado por un abogado.

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Eugenio Cano explica qué especialistas pueden realizar estos procedimientos

La conductora Galilea Montijo durante su participación en la Conferencia de prensa de la Cuarta temporada en la serie "La Casa de los Famosos" en Televisa San Ángel. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Durante la conversación también participó el cirujano plástico Eugenio Cano, quien explicó su interpretación del marco profesional para los procedimientos invasivos. Ante la pregunta de Mr. Doctor sobre quiénes pueden aplicar tratamientos como bótox o ácido hialurónico, respondió: “En México está regulado por el momento en que todos los tratamientos invasivos, porque colocar bótox es invasivo”.

Cano agregó que, desde el punto de vista legal que expuso en el programa, “está reconocido para hacer estos procedimientos dermatología y cirugía plástica”. Además, sostuvo: “La medicina estética es una maestría o diplomado, no es una especialidad”.

El análisis también cuestionó cursos y conceptos como “medicina genómica” y “sueros vitaminados”, al tiempo que se destacó la importancia de que los procedimientos invasivos sean realizados por profesionales con la preparación correspondiente.

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¿Qué estudios tiene María del Mar Guerra?

Quién es la doctora que interviene el rostro de Galilea Montijo: estudió “estética facial” en línea (Redes Sociales)

Las críticas en redes sociales se enfocaron también en que Guerra estudió “estética facial” en la Universidad Kirei, de Monterrey, un programa señalado como híbrido, con clases en línea y presenciales. No obstante, la información disponible también indica que la doctora es médico cirujano egresada de la Universidad Anáhuac, cuenta con un posgrado en Genómica Médica por la Universidad de Valencia y una maestría internacional en Medicina Estética.

La controversia, por tanto, no se limita a la existencia de estudios, sino a qué tipo de formación y acreditación corresponde a cada uno, así como a las fechas de las cédulas profesionales. En ese contexto, Mr. Doctor insistió en la necesidad de aclarar públicamente por qué una cédula relacionada con medicina estética y longevidad aparece hasta 2026.

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La pregunta que quedó sobre la mesa fue contundente: “Déjanos en los comentarios, eh, María, eh, Marimar, María del Mar, por qué tu cédula es del 2026 si tú eres un médico desde el 2021”. Por ahora, el debate se mantiene alrededor de la preparación profesional de la doctora y de la diferencia entre sus tratamientos previos y la cirugía que Galilea Montijo se realizó antes de entrar al reality.