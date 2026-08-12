Baños inadecuados, barreras de idioma y discriminación limitan acceso a la menstruación digna en CDMX

Mujer mira con molestia el calendario con los días de su menstruación (Freepik)

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El acceso a una menstruación digna enfrenta obstáculos en la Ciudad de México por la falta de baños adecuados, materiales informativos en lenguas accesibles y actos de discriminación, principalmente para las personas menstruantes indígenas, con discapacidad y afrodescendientes, documentó el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

De acuerdo con el organismo, las consecuencias afectan la salud, la educación y la autonomía tanto de niñas y adolescentes, como de las personas adultas, por lo que hizo un llamado a que las políticas públicas incorporen un enfoque interseccional, anticapacitista, intercultural y antirracista, con participación directa de las personas menstruantes.

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A través de diagnósticos como Colección Ciclo Invisible y el Diagnóstico de experiencias menstruales de mujeres indígenas y afrodescendientes de la Ciudad de México, la institución identificó cómo se profundizan las desigualdades cuando confluyen diversas formas de discriminación.

Entre los datos reportados, solo 18.2% de las mujeres indígenas y 20.69% de las afrodescendientes consultadas cuenta con acceso a servicios de seguridad social.

Además, 80.6% de las participantes indígenas y 59.4% de las afrodescendientes tuvo poca o nula información sobre la menstruación al iniciar su ciclo, una condición que se mantiene para cerca de la mitad de las encuestadas en la actualidad.

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Diagnósticos de COPRED documentan falta de baños accesibles y educación menstrual

Colección Ciclo Invisible documenta que 100% de las mujeres con discapacidad auditiva participantes no cuenta con materiales de educación menstrual en Lengua de Señas Mexicana. Además, 75% reporta baños públicos inadecuados.

En el caso de mujeres con discapacidad intelectual, 37% deja de asistir a la escuela por condiciones relacionadas con la menstruación. Para mujeres con discapacidad física, 85% no tiene acceso a baños accesibles para cambiarse y 77% permanece con el mismo producto durante todo el día por falta de espacios adecuados.

El diagnóstico subraya la necesidad de generar accesibilidad desde el diseño de infraestructura y reconocer a las propias mujeres con discapacidad como expertas de su experiencia.

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Dolor menstrual y racismo se reportan en escuelas, trabajo y servicios médicos

El Diagnóstico de experiencias menstruales de mujeres indígenas y afrodescendientes señala que la discriminación ocurre en la escuela, la vía pública, espacios laborales, instituciones de gobierno y servicios médicos. En estos ámbitos, racismo, sexismo y clasismo inciden en las condiciones para vivir la menstruación.

El dolor menstrual es frecuente: 65.4% de las participantes indígenas y 83.6% de las afrodescendientes reporta dolor de regular a incapacitante. Esto provoca ausencias escolares y laborales, además de dificultades en el transporte.

Las participantes proponen garantizar educación menstrual accesible, atención de salud sin discriminación, infraestructura adecuada y acceso a agua e insumos en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos.

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Un compendio reúne hallazgos de seis años sobre gestión menstrual

COPRED presenta también el compendio Menstruar Sin Discriminación, elaborado con estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.

El documento reúne resultados de diagnósticos realizados en los últimos seis años sobre gestión menstrual en grupos de atención prioritaria.

En estos trabajos participa población privada de la libertad, en situación de calle, migrante, así como adolescentes y jóvenes en escuelas, entre otros sectores.

Los hallazgos muestran desigualdades persistentes en productos, información, servicios y condiciones para una menstruación digna, y buscan aportar evidencia para fortalecer políticas públicas con perspectiva de igualdad y no discriminación.