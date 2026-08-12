Luis Gerardo Méndez y Ben Affleck juntos en Hollywood: cuándo y dónde ver la película en México

Luis Gerardo Méndez

Guardar

La presencia de Luis Gerardo Méndez en Animals marca una incursión más del actor mexicano en una producción internacional de gran alcance. La película cuenta con un reparto encabezado por Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz, Steven Yeun y el propio Méndez, además de ser dirigida por Affleck.

La cinta dio a conocer su póster y trailer oficial, en el que aparecen los principales protagonistas. El proyecto fue escrito por Connor O. McIntyre, Billy Ray y Ben Affleck, quien también está detrás de la dirección.

Animals llegará a cines seleccionados y Netflix el 9 de octubre, de acuerdo con la información proporcionada sobre el lanzamiento. Para Luis Gerardo Méndez, el proyecto representa la oportunidad de compartir pantalla con figuras de reconocimiento internacional y continuar ampliando su presencia fuera de México.

PUBLICIDAD

¿Quién es Luis Gerardo Méndez?

Luis Gerardo Méndez explota en redes tras acusaciones de supuesto comentario transfóbico. (Prime Video)

Luis Gerardo Méndez es un actor mexicano reconocido principalmente por su trabajo en cine, televisión y teatro. A lo largo de su trayectoria ha construido una carrera vinculada tanto con proyectos de entretenimiento comercial como con propuestas escénicas, consolidándose como uno de los intérpretes mexicanos con presencia en distintas plataformas.

Uno de sus trabajos más conocidos es Nosotros los Nobles, película que se convirtió en una referencia importante dentro de su carrera y que ayudó a posicionarlo ante un público amplio. Su trayectoria también incluye producciones para televisión y plataformas de streaming, donde ha interpretado personajes de distintos géneros.

PUBLICIDAD

Ahora, su participación en Animals suma un nuevo capítulo a ese recorrido. El actor aparece en el reparto junto a nombres como Ben Affleck, Kerry Washington y Gillian Anderson, una combinación que coloca nuevamente a un intérprete mexicano dentro de una producción de proyección internacional.

Luis Gerardo Méndez vuelve al teatro con Hoy No Me Puedo Levantar

El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)

Mientras su nombre aparece en una producción internacional, Luis Gerardo Méndez también mantiene actividad en el teatro mexicano. Actualmente participa en Hoy No Me Puedo Levantar, montaje con el que se rinde homenaje a la obra a 20 años de su estreno.

El regreso de este proyecto representa un encuentro entre distintas etapas de la historia del musical en México. La obra se convirtió en uno de los montajes reconocidos por el público y, dos décadas después de su estreno, vuelve a los escenarios con una nueva etapa que mantiene vivo su vínculo con la música y el teatro.

PUBLICIDAD

Así, Luis Gerardo Méndez atraviesa un momento particularmente llamativo de su carrera: mientras forma parte del elenco de Animals, producción dirigida y protagonizada por Ben Affleck, también se encuentra en los escenarios mexicanos con Hoy No Me Puedo Levantar.