Rod Stewart cancela gira en México: la razón detrás y cómo pedir tu reembolso

Rod Stewart performs during the Royal British Legion Festival of Remembrance, an annual event honouring military service members, which holds special significance in 2025 as it marks the 80th anniversary of the end of World War Two, at the Royal Albert Hall in London, Britain, November 8, 2025. REUTERS/Jack Taylor/Pool

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Los conciertos de Rod Stewart programados para este 9 de septiembre en Monterrey, 11 de septiembre en Guadalajara y 13 de septiembre en Ciudad de México no se realizarán.

El aviso, difundido por OCESA, explicó los motivos y a continuación te compartimos dichos detalles y cómo pedir tu reembolso.

El motivo: recuperación tras procedimiento médico

OCESA informó que Rod Stewart se sometió recientemente a un procedimiento para la colocación de un stent coronario.

De acuerdo con el comunicado, los médicos están satisfechos con la evolución del cantante y señalan que ya retomó sus actividades cotidianas. Sin embargo, por recomendación médica, deberá tomarse cuatro semanas adicionales para recuperar plenamente su condición física antes de retomar la gira.

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(REUTERS/Facebook/Holly Green)

El comunicado de OCESA detalla que la cancelación de las fechas se debe a la indicación expresa de los médicos de Rod Stewart.

“Me siento mejor y estoy recuperándome muy bien. Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todas las personas que me han cuidado de manera extraordinaria”, expresó el cantante. Añadió:

“Estoy profundamente decepcionado por tener que perderme estos shows y lamento mucho no poder estar con mis fans, pero espero volver muy pronto a los escenarios para pasarla bien con todos ustedes nuevamente”.

(REUTERS/Jack Taylor/Pool)

Las personas que adquirieron boletos para las presentaciones a través de Ticketmaster verán reflejado el reembolso automáticamente en la tarjeta con la que realizaron la compra, según los plazos de su institución bancaria. Quienes hayan adquirido sus entradas en taquilla podrán solicitar el reembolso en el mismo lugar en los próximos días.

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¿Cómo pedir el reembolso de tus boletos? Guía paso a paso

Compras en línea (Ticketmaster): El reembolso total, incluidos los cargos por servicio, se realizará automáticamente. El monto se reflejará en la tarjeta utilizada para la compra, de acuerdo a los plazos de la institución bancaria. No necesitas realizar ningún trámite adicional. Compras en taquilla o centros Ticketmaster: Presenta los boletos en el mismo lugar donde realizaste la compra (sin enmendaduras ni alteraciones). El proceso inicia 48 horas después del aviso de cancelación y estará disponible durante el plazo legal establecido. Lleva tu identificación oficial y el método de pago original. Boleto digital: El reembolso se hará directo a la tarjeta utilizada en la compra. Verifica el movimiento en tu estado de cuenta en los días siguientes. En todos los casos: El reembolso cubre el valor nominal del boleto, cargos por servicio y envío. Si tienes dudas o el reembolso no se refleja, consulta la política oficial en tkmx.link/PolíticaDeCompra.

¿Qué es un stent coronario?

Qué es un stent coronario y cómo funciona

De acuerdo con el Centro Médico ABC, un stent coronario es un dispositivo médico con forma de malla metálica cilíndrica que se utiliza para restaurar y mantener el flujo sanguíneo en las arterias del corazón, especialmente cuando estas se ven estrechadas o bloqueadas por acumulación de placas.

Durante una angioplastia coronaria, el stent se monta sobre un pequeño balón y se introduce hasta el punto de la obstrucción. Al inflar el balón, el stent se expande y permanece en la arteria, permitiendo que la sangre fluya nuevamente de manera normal.

Este procedimiento ayuda a prevenir problemas graves como la angina de pecho o el infarto al miocardio. Existen diferentes tipos de stents: los convencionales, hechos de metales como acero o cromo-cobalto; los farmacoactivos, que liberan medicamentos para evitar nuevas obstrucciones; y los bioabsorbibles, que se disuelven con el tiempo en la arteria.

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El objetivo es que el stent permanezca de por vida, aunque existe el riesgo de que se vuelva a obstruir y, en ese caso, puede requerirse una nueva intervención. La implantación de un stent permite que muchos pacientes recuperen su calidad de vida tras un problema cardiovascular grave.