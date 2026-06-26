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Confirman primer caso de gusano barrenador en un oso negro en Nuevo León

Una mamá osa fue atendida por una lesión en el cuello, la detección se realizó tras un reporte ciudadano

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Confirman primer caso de gusano barrenador en un oso negro en Nuevo León. (Crédito: PVSNL)

Autoridades sanitarias de Nuevo León confirmaron el primer caso en el país de miasis por presencia de gusano barrenador en un ejemplar de oso negro que se encontraba en libertad, la detección fue posible gracias a un reporte ciudadano.

Así fue la captura y el tratamiento de la osa negra tras infección de gusano barrenador

Personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León (PVSNL) confirmó que en días anteriores una mamá osa junto con sus oseznos fueron capturados, debido a que el ejemplar de mayor edad se encontraba lesionada del cuello y el rostro.

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Luego de realizar los análisis correspondientes en el Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas, pudieron confirmar que las lesiones fueron causadas por miasis de gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), sin embargo, las crías presentaban buen estado de salud.

El diagnóstico llevó a mantener en aislamiento a la osa y sus crías por tres semanas; tiempo en el que se descartó la presencia de otras lesiones, además, se le brindó tratamiento que contempló la limpieza profunda de heridas, así como la administración de antibióticos, analgésicos y una dieta controlada.

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Una mama osa presentó una lesión en el cuello, en la cual se desarrolló una gusanera.
Una mama osa presentó una lesión en el cuello, en la cual se desarrolló una gusanera.

Los cuidados descritos permitieron la pronta recuperación del animal, la familia de osos fue liberada tras descartar riesgos sanitarios, para favorecer a su adaptación fueron puestos en libertad en la misma zona donde los encontraron.

Suman más de mil 900 casos activos

El monitoreo del gusano barrenador realizado por la Secretaría de Agricultura y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), ya suma, mil 907 casos activos al corte del 25 de junio de 2026.

Esta larva, que en un principio avanzó rápidamente en animales de ganado, ha comenzado a infectar a otras especies: perros, gatos y hasta humanos.

Estas son las cifras que mantienen las especies infectadas por el gusano barrenador, todos son casos activos en México:

  • Bovino 955
  • Canino 588
  • Suino 115
  • Equino 111
  • Ovino 58
  • Caprino 52
  • Felino 24
  • Fauna silvestre 2
  • Aviar 1
  • Leporido 1
Monitoreo del gusano barrenador en México.
Monitoreo del gusano barrenador en México.

Mientras tanto, ocho estados son los que concentran el mayor número de casos, registrando más de mil 200 contagios activos, entre ellos:

  • Puebla 206
  • Veracruz 164
  • Oaxaca 157
  • Hidalgo 151
  • Jalisco 136
  • San Luis Potosí 135
  • Chiapas 134
  • Tamaulipas 126

México y Estados Unidos suspendieron intercambio de animales vivos

El pasado 9 de junio, la Secretaría de Agricultura mexicana y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) suspendieron temporalmente la importación a México de animales vivos procedentes de ese país, tras confirmarse casos de gusano barrenador del ganado (GBG) en condados de Texas y Nuevo México.

La medida protege el hato ganadero del noroeste del país, donde el GBG no tiene presencia registrada. Los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora quedan resguardados bajo esta disposición, que busca preservar su estatus zoosanitario.

La suspensión cubre las Hojas de Requisitos Zoosanitarios (HRZ) para bovinos de reproducción y sacrificio, rumiantes silvestres, equinos, cerdos, ovinos, caprinos, aves canoras, de ornato y rapaces, así como hurones.

Gusano barrenador de ganado afecta el ganado de México
Gusano barrenador de ganado afecta el ganado de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para perros de compañía, el APHIS y el Senasica acordaron reforzar las inspecciones en puntos de ingreso y evaluar medidas complementarias para acreditar la condición sanitaria de las mascotas.

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