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Tuca Ferretti pide a España como rival para México en los 16vos del Mundial 2026

El exjugador brasileño quiere que la Selección Mexicana enfrente a un equipo fuerte en lugar de una delegación accesible en la CDMX

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El extécnico se siente emocionado por esta nueva aventura como analista deportivo. (ESPN)
El exDT quiere que México se mida a España en 16vos de Final. (Imagen de redes sociales)

Ricardo Tuca Ferretti, exentrenador de clubes de la Liga Mx como Pumas UNAM, Tigres UANL, FC Juárez y Cruz Azul, expresó en el podcast “Entre Barbas y Bigotes” que preferiría que la Selección Mexicana enfrente a un rival fuerte como la delegación de España, —campeón del mundo en Sudáfrica 2010—, el próximo martes 30 de junio en el estadio Ciudad de México.

De cara al inicio de los 16vos de final del Mundial 2026. el Tuca Ferretti espera que a México le toque “un rival fuerte“ porque el Tri puede sacar ventaja en la Capital la siguiente semana tras cumplir en la fase de grupos de este campeonato con paso perfecto.

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“El equipo que va a venir contra nosotros anímicamente va a llegar disminuido. Después, va llegar a la altura, que sacaremos ventaja, nuestro público el momento anímico que lleva la Selección Mexicana. Ojalá nos toque uno fuerte, no uno papita, no Escocia, quiero a España“, sentenció el brasileño.

Poco después, en el programa SportsCenter, de la cadena ESPN, nuevamente Ricardo Ferretti apunto a la Selección de España como el próximo adversario del equipo Tricolor en el estadio Ciudad de México, pues asegura que este viernes, en Guadalajara, la Roja caerá contra Uruguay,

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¿A qué rival te gustaría que enfrentará la selección el martes aquí en el estadio Ciudad de México?“. le preguntaron al Tuca Ferretti. “España, claro, Uruguay no va a perder con España, si México le ganara a España, ahí sí nuestra confianza y posibilidades crecerían porque le ganaríamos a una potencia", exclamó el exjugador.

¿Qué tendría que pasar para que México enfrente a España en 16vos de final?

México goieó 3-0 a Chequia en el Mundial 2026. REUTERS/Pedro Nunes
México goieó 3-0 a Chequia en el Mundial 2026. REUTERS/Pedro Nunes

Para que la Selección Mexicana enfrente a España en la siguiente etapa del Mundial 2026, deben cumplirse las siguientes condiciones establecidas por el reglamento y el acomodo de los grupos:

México ya está clasificado como primer lugar del Grupo A, con nueve puntos, esto garantiza que su rival en 16vos sea uno de los mejores terceros lugares, pero soló consideran de los bloques C, E, F, H o I, según la matriz de la FIFA para cruces en esta ronda.

Actualmente, la Selección de España está participando en el Grupo H y es líder con cuatro unidades, sin embargo un revés ante Uruguay así como un triunfo de Cabo Verde sobre Arabia Saudita lo bajarían a la tercera posición, aunque, también, se deben analizar los criterios de puntos, diferencia de goles y otros desempates oficiales.

El acomodo oficial se define cada que concluye la actividad de la fase de grupos y la propia Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) publica los emparejamientos con base en la clasificación final dada las combinaciones entre los países que pelean por calificar a 16vos de Final.}

Posibles rivales para México en 16vos de Final

México goleó a Chequia para ser líder absoluto. REUTERS/Pedro Nunes
México goleó a Chequia para ser líder absoluto. REUTERS/Pedro Nunes

Los contrincantes probables para el equipo Tricolor en 16vos de final de la Copa del Mundo aún no están 100% definidos, pero los escenarios más probables son los siguientes:

  • Ecuador es el rival con mayores probabilidades de enfrentarse a México, ya que aparece en casi la mitad de las posibles mezclas según el sistema de clasificación de la FIFA.
  • Escocia tiene también posibilidades, aunque menores, dependiendo de los resultados finales de la tercera fecha de la fase de grupos.
  • El tercer lugar del Grupo H podría ser rival de México. En ese grupo los equipos que pueden ocupar esa plaza son España, Uruguay, Cabo Verde y hasta Arabia Saudita.

En total, las opciones más claras en el primer partido de eliminación directa para México son: Ecuador, Escocia, España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita. La decisión oficial no tardará, será entre los días viernes y sábado que la Selección Nacional conocerá a su cuarto oponente del Mundial 2026.

¿A qué hora jugará México en los 16vos de Final?

México venció 3-0 a Chequia en el estadio Azteca. REUTERS/Pedro Nunes
México venció 3-0 a Chequia en el estadio Azteca. REUTERS/Pedro Nunes

El partido de México en 16vos de Final está programado para el martes 30 de junio del 2026, en el horario de las 19:00 p.m. (tiempo de la Capital). El Estadio Ciudad de México será el epicentro de uno de los juego finales de esta vigésimo tercera Copa del Mundo, la tercera celebrada en nuestro país después de 1970 y 1986.

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