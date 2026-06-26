Euro hoy en México: cotización de cierre del 26 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,91 pesos mexicanos en promedio, lo que representa una disminución del -0,46% respecto al precio de cierre anterior de 20 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro mostró un avance del 0,16%, mientras que su evolución interanual se mantiene en una bajada del -8,6%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando un descenso constante durante un día. La volatilidad actual del 5,4% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 5,65%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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