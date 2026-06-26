¿Contra quién jugaría México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026? Estos son sus posibles rivales

(Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

La Selección Mexicana ya aseguró su lugar en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras completar una fase de grupos perfecta con tres victorias consecutivas.

Sin embargo, el equipo dirigido por Javier Aguirre aún desconoce a su rival para la siguiente ronda debido al complejo sistema de clasificación establecido por la FIFA para definir los cruces con los mejores terceros lugares.

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Hasta ahora, el Tricolor tiene tres posibles caminos para su primer partido de eliminación directa, siendo Ecuador el rival con mayores probabilidades de enfrentarlo.

Ecuador, Escocia o un equipo del Grupo H: los posibles rivales de México

(Vincent Carchietta-Imagn Images)

El formato del Mundial 2026 establece que los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos avanzan automáticamente a los dieciseisavos de final. A ellos se suman los ocho mejores terceros lugares, clasificados según puntos, diferencia de goles, goles anotados, Fair Play y el Ranking FIFA del 11 de junio.

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A diferencia de otros Mundiales, los líderes de grupo no son acomodados en una tabla general, sino que la FIFA les asignó un partido específico con sede y fecha definidas. El rival depende de una tabla de combinaciones entre los terceros lugares.

Al concluir la actividad del 25 de junio únicamente permanecen vigentes 51 combinaciones posibles, de las cuales se desprenden estos escenarios para México:

México vs Ecuador (45.098%)

Es el escenario más probable.

Ecuador aseguró el tercer lugar del Grupo C con cuatro puntos y diferencia de goles de cero.

Este enfrentamiento aparece en 23 de las 51 combinaciones posibles.

México vs Escocia (19.607%)

Antes era el cruce con mayores posibilidades.

La victoria de Ecuador sobre Alemania redujo considerablemente sus opciones.

Escocia ocupa de momento el octavo lugar entre los mejores terceros con tres puntos, aunque todavía podría quedar eliminado si otros resultados lo superan.

México vs tercer lugar del Grupo H (35.294%)

Este escenario aparece en 18 de las 51 combinaciones restantes.

El tercer puesto del sector H aún puede corresponder a España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita.

¿Qué necesita cada selección del Grupo H para enfrentar a México?

(REUTERS/Bernadett Szabo)

El Grupo H llegará a su última jornada con los cuatro equipos con posibilidades de terminar en el tercer lugar, dependiendo de los siguientes resultados:

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España: será tercera si pierde ante Uruguay y Cabo Verde derrota a Arabia Saudita.

Uruguay: terminará tercera si empata con España y el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudita tiene un ganador.

Cabo Verde: ocupará el tercer puesto si ambos partidos concluyen empatados, aunque después deberá esperar que sus tres puntos le alcancen para clasificarse entre los ocho mejores terceros.

Arabia Saudita: será tercera si vence a Cabo Verde y Uruguay derrota a España. Posteriormente también dependerá de la tabla de mejores terceros para avanzar.

Mientras se definen esos encuentros, México ya conoce la fecha y sede de su compromiso de dieciseisavos de final. El Tricolor jugará el martes 30 de junio de 2026, a las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de México, frente al tercer lugar de los grupos C, E o H.