México

El ‘Güero Pink’ y los delitos que marcaron su liderazgo en Los Chapitos al sur de Sinaloa

Su captura representa un avance clave en la estrategia para debilitar a los grupos violentos en el sur de Sinaloa y esclarecer crímenes de alto impacto en la región

Guardar
Google icon
En redes sociales circula un video del presunto ingreso del criminal ligado a Los Chapitos a una aeronave militar. Crédito: Redes Sociales
En redes sociales circula un video del presunto ingreso del criminal ligado a Los Chapitos a una aeronave militar. Crédito: Redes Sociales

Misael Guerrero Pérez, el “Güero Pink”, cayó el 25 de junio en la comunidad de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, tras una operación de inteligencia militar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. La detención confirmó lo que las autoridades federales ya investigaban: era el jefe regional de la facción “los Chapitos” del Cártel del Pacífico en el sur de Sinaloa.

El operativo lo ejecutaron de forma conjunta el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa. Dichas instituciones evacuaron a Misael Guerrero Pérez en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ante los bloqueos carreteros que presuntos integrantes de la delincuencia organizada montaron en varios puntos de Escuinapa.

PUBLICIDAD

A continuación, te presentamos su perfil y los delitos que se le atribuyen según las investigaciones oficiales.

Quién es el “Güero Pink” y qué crímenes se le atribuyen

El “Güero Pink” es el nombre de guerra de Misael Guerrero Pérez, identificado por el Gabinete de Seguridad federal como jefe regional de la célula delictiva conocida como Gente del Güero Pink (GDGP), vinculada a la facción “Los Chapitos” del Cártel del Pacífico. Su dominio territorial abarcaba los municipios de Escuinapa, El Rosario y Villa Unión, en el sur de Sinaloa.

PUBLICIDAD

El registro oficial confirmó la captura de ambos sujetos. Crédito: RND
El registro oficial confirmó la captura de ambos sujetos. Crédito: RND

Las autoridades lo señalan por su probable participación en el secuestro y asesinato de mineros en el municipio de Concordia, así como en el secuestro de turistas procedentes del Estado de México en Mazatlán, en enero y febrero de 2026. La Defensa lo identificó como uno de los operadores de mayor impacto criminal en esa región del estado.

La detención del exdirector de Seguridad Pública de Escuinapa

Junto al líder criminal fue aprehendido Hilario Javier, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa. Las autoridades establecieron que fungía como escolta personal del “Güero Pink”.

Ambos detenidos, junto con todo lo asegurado, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán para que se determinen sus situaciones jurídicas y se continúen las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

Armamento, droga y equipo táctico decomisados

Durante el operativo del 25 de junio, las fuerzas de seguridad aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga. El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el análisis pericial correspondiente.

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa había informado la tarde del miércoles 25 de junio que un líder relevante de la delincuencia organizada había caído en la zona sur del estado, sin revelar su identidad. La confirmación oficial llegó la mañana del viernes 26.

La estrategia federal para reducir la violencia en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad encuadró esta detención dentro de la estrategia para debilitar a los grupos generadores de violencia en el estado. La captura se suma a una serie de operativos recientes en los que se han asegurado armas, drogas, precursores químicos y personas vinculadas a estructuras criminales.

Las autoridades reiteraron que mantendrán la coordinación entre instituciones federales y estatales. El objetivo declarado es avanzar en la reducción de la violencia en Sinaloa.

El “Güero Pink”, el líder de Los Chapitos que ordenó el secuestro de los mineros de Concordia

La detención del “Güero Pink” llega en medio de una controversia pública sobre el caso de los mineros secuestrados en Concordia. La compañía minera canadiense Vizsla Silver, a cuyos 10 trabajadores se les atribuye el secuestro ocurrido en enero pasado, emitió un comunicado el 26 de junio para negar categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado.

En el sitio también fueron asegurados drones y explosivos caseros, entre otros ilícitos. Crédito: SSP Sinaloa
En el sitio también fueron asegurados drones y explosivos caseros, entre otros ilícitos. Crédito: SSP Sinaloa

La empresa afirmó que colabora plenamente con las autoridades mexicanas mientras las investigaciones avanzan, a fin de “actuar con apego a la ley y hablar únicamente sobre información confirmada”. La postura surgió tras las preguntas de un periodista canadiense a la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina del 22 de junio.

Sheinbaum respondió que las mineras deben denunciar ante las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República o el Gabinete de Seguridad cualquier amenaza o delito. La mandataria añadió que en algunos casos han existido denuncias en sentido contrario: que se utiliza a la delincuencia organizada para resolver conflictos internos laborales, aunque aclaró que el gobierno no tiene certeza de que eso haya ocurrido en este caso.

Sin embargo, las investigaciones de la Sedena vinculan a Misael Guerrero Pérez con el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores de la mina en Concordia, crimen que conmocionó a Sinaloa a principios de 2026. Esto debido a que el “Güero Pink” habría dirigido la operación que privó de la libertad a los mineros en ese municipio serrano.

La captura del líder criminal representa la primera detención de alto perfil directamente vinculada con ese caso. Las autoridades esperan que su puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de otros responsables dentro de la estructura criminal.

Mineros y familiares de mineros desaparecidos participan en una marcha exigiendo justicia para los trabajadores que fueron secuestrados de una mina operada por la canadiense Vizsla Silver Corp, después de que varios cuerpos fueran encontrados el mes pasado en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa, en Zacatecas, México, 14 de febrero de 2026. REUTERS/Edgar Chavez
Mineros y familiares de mineros desaparecidos participan en una marcha exigiendo justicia para los trabajadores que fueron secuestrados de una mina operada por la canadiense Vizsla Silver Corp, después de que varios cuerpos fueran encontrados el mes pasado en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa, en Zacatecas, México, 14 de febrero de 2026. REUTERS/Edgar Chavez

La célula Gente del Güero Pink mantuvo durante meses el control de una franja del sur de Sinaloa que incluye Escuinapa, El Rosario y Villa Unión. Con la caída de su líder, el Gabinete de Seguridad prevé desarticular lo que resta de esa red delictiva en la región.

Temas Relacionados

Güero PinkConcordiaSinaloaLos ChapitosNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Matías Almeyda asegura que la FIFA “le tiene que agradecer a los mexicanos” por el éxito del Mundial 2026

El entrenador de Monterrey compartió su visión sobre el papel que ha desempeñado México durante la Copa del Mundo

Matías Almeyda asegura que la FIFA “le tiene que agradecer a los mexicanos” por el éxito del Mundial 2026

Beca Rita Cetina de Útiles y Uniformes: anuncian nuevas fechas para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar

La Coordinación Nacional de Becas mantiene el operativo para los beneficiarios y reciban el apoyo económico

Beca Rita Cetina de Útiles y Uniformes: anuncian nuevas fechas para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 26 de junio

La divisa estadounidense experimentó un leve retroceso respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 26 de junio

Rafael Marín se registra como aspirante de Morena a Quintana Roo tras polémica de huachicol fiscal: “No tengo nada que esconder”

El exfuncionario confirmó que recientemente se reunió con Mario Villanueva, exgobernador en prisión domiciliaria

Rafael Marín se registra como aspirante de Morena a Quintana Roo tras polémica de huachicol fiscal: “No tengo nada que esconder”

Caso Roxana Guzmán: detienen a policías de Ixhuatlán, investigan presunto vínculo con secuestro de la periodista

Se trata del comandante y tres elementos más los presuntos involucrados en el caso

Caso Roxana Guzmán: detienen a policías de Ixhuatlán, investigan presunto vínculo con secuestro de la periodista
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Roxana Guzmán: detienen a policías de Ixhuatlán, investigan presunto vínculo con secuestro de la periodista

Caso Roxana Guzmán: detienen a policías de Ixhuatlán, investigan presunto vínculo con secuestro de la periodista

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Cárteles mexicanos controlan gran parte de producción de drogas, alerta el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 ONU

¿Qué está pasando con el fentanilo en México? Nuevas rutas, fórmulas y el futuro del narcotráfico sintético

Nitazenos, la nueva amenaza letal: ONU advierte sobre opioides sintéticos más potentes que el fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos con sus nuevas parejas durante partido de la Selección Mexicana

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos con sus nuevas parejas durante partido de la Selección Mexicana

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano sigue sin cumplir la disculpa pública un año después de la sentencia

Alejandro Fernández hace historia: 270 mil asistentes llenan La Minerva durante concierto gratuito por el Mundial 2026

Giovanni Medina tacha de ‘ingrata’ a Fátima Bosch y asegura conocerla bien: “Se le ayudó en temas jurídicos muy turbios”

DEPORTES

Matías Almeyda asegura que la FIFA “le tiene que agradecer a los mexicanos” por el éxito del Mundial 2026

Matías Almeyda asegura que la FIFA “le tiene que agradecer a los mexicanos” por el éxito del Mundial 2026

Esta es la cantidad que ganarían los jugadores de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

México hace historia y consigue los nueve puntos tras golear a Chequia en el Mundial 2026

Balón de Oro Liga MX 2025-2026: estos son todos los nominados por categoría

¿Contra quién jugaría México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026? Estos son sus posibles rivales