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¿Dónde ver en México la pelea de Manuel Torres vs Rafael Fiziev? Hora y TV para seguir UFC Bakú EN VIVO

El mexicano Manuel “El Loco” Torres protagonizará el evento principal de UFC Bakú ante Rafael Fiziev. Consulta el horario y dónde ver la pelea EN VIVO en México

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(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)
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El mexicano Manuel “El Loco” Torres afrontará el combate más importante de su carrera este sábado 27 de junio, cuando encabece por primera vez una función del máximo circuito de las artes marciales mixtas al enfrentar al azerbaiyano Rafael Fiziev en el evento principal de UFC Bakú, que se celebrará en el Crystal Hall de Bakú, Azerbaiyán.

El peleador originario de Chihuahua buscará una victoria que lo acerque a los primeros lugares de la división de peso ligero, mientras que Fiziev intentará reafirmarse como uno de los nombres más peligrosos de las 155 libras frente a su afición.

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¿A qué hora es la pelea de Manuel Torres vs Rafael Fiziev en México?

La cartelera principal de UFC Bakú comenzará la mañana del sábado 27 de junio con los siguientes horarios en México:

  • Ciudad de México: 10:00 horas
  • Zona Sureste: 11:00 horas
  • Zona Pacífico: 9:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO UFC Bakú en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir la función de UFC Bakú y el combate entre Manuel Torres y Rafael Fiziev a través de:

  • TV y streaming: Paramount

La presencia de Torres como protagonista del evento principal ha generado una gran expectativa entre la afición mexicana, que seguirá de cerca la actuación del chihuahuense.

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Manuel Torres busca consolidarse entre la élite de UFC

(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)
(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

A sus 31 años, Manuel Torres llega al compromiso con un récord profesional de 17 victorias y tres derrotas, números que reflejan su estilo agresivo y su capacidad para terminar los combates antes del límite.

De sus 17 triunfos:

  • 9 han sido por nocaut.
  • 7 por sumisión.
  • 16 finalizaron en el primer asalto.

Desde que obtuvo un contrato en UFC tras imponerse en el Dana White’s Contender Series en 2021, el mexicano ha protagonizado actuaciones destacadas y ha recibido varios bonos por desempeño gracias a sus espectaculares finalizaciones.

Rafael Fiziev representa la prueba más exigente

(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)
(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Del otro lado estará Rafael Fiziev, uno de los strikers más técnicos de la división de peso ligero. El representante de Azerbaiyán posee una marca de 13 victorias y cinco derrotas, además de experiencia frente a varios de los mejores peleadores de la categoría.

Con el respaldo del público local y su reconocido poder de golpeo, Fiziev buscará frenar el ascenso del mexicano en un combate que promete intensidad desde el primer intercambio.

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